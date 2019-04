36 timer på Kypros - som opplever en ny vår

29.03.19 15:51 | Oppdatert: 01.04.19 09:39

Afrodites fødested har kommet seg på bena igjen etter den økonomiske krisen. Nå fremstår øya i helt ny drakt.

Velkommen tilbake, Kypros ! I 2013 var den gresktalende delen av denne splittede middelhavsøya midt oppe i en bankkrise og sto på randen av økonomisk sammenbrudd. Men etter fire år og en smertefull redningspakke fra EU har Afrodites fødested kommet seg på bena igjen og opplever en ny vår.

Kystbyen Limassol har fått et nytt, gigantisk havneområde med eksklusive butikker, kunstgallerier og modernistiske glassbygninger fulle av elegante sjømatmarkeder. Hovedstaden Nikosia har vært delt i to med piggtråd og sandsekker siden tyrkernes erobring av den nordlige delen av øya i 1974. Nå dukker det opp nye skyskrapere og torg tegnet av kjendisarkitekter sammen med museer i verdensklasse, nystartede restauranter og et yrende natteliv. Samtidig er øyas eldgamle ruiner, middelalderfestninger, kraftige viner og krystallklare vann like fristende som alltid.

Denne reportasjen ble første gang publisert i New York Times i april 2017.

Fredag

Klokken 16.00: Storm slottet

Limassol har to ulike sider. Den ene, mest åpenbare, er de luksuriøse hotellene og gigantiske hotellkompleksene som ligger langs sjøen, der mengder av turister nyter livet blant bassenger, barer, buffeer og solsenger.

Den andre siden viser seg i de ortodokse kirkene, i steinhusene dekket av eføy og de folkloreinspirerte kafeene og fortausrestaurantene i gamlebyen. Limassol slott, som ble bygget i løpet av det 16. århundre av øyas daværende osmanske herskere, er nabolagets høydepunkt blant de historiske attraksjonene. I steinpassasjene og de hvelvede rommende kan man se alt fra skjeletter til klassiske, greske keramikkvaser, mens taket med den krenelerte muren har utsikt helt opp mot Troodosfjellene. Her ligger vingårdene som produserer commandaria – som muligens er en av verdens eldste kontinuerlig produserte viner.

Klokken 18.00: En rolig spasertur

Tempoet er rolig på Limassols strandpromenade med sine mange palmer, velstelte hager, fontener og offentlige kunst. Spaserende stopper gjerne ved en av de små matbodene som selger varm mais, mens par tar selfies på trepirene som stikker ut i sjøen. Containerskip dupper i horisonten. Like nedenfor promenaden ligger den offentlige stranden og kommunale hager med både et amfiteater og en dyrehage. Slå deg ned i en av de blå stolene på strandrestauranten To Theatraki, blant brett med backgammon og med en lokal KEO-øl i hånden, og nyt solnedgangen.

Klokken 20.00: Saltvannsmiddag

Finnes det i havet, finnes det også på menyen til Pyxida. Denne stilige restauranten ligger helt ned mot sjøen blant klesbutikker, kunstgallerier og luksusyachter som duver i den nye marinaen. Dersom en forrett bestående av 125 gram med belugakaviar til 1250 euro høres litt i meste laget ut, finnes det andre rimeligere alternativer på menyen. Her kan man nyte for eksempel små, sprøstekte lodder eller smaksrike, tomatbaserte fiskesupper med biter av torsk og stekte, gylne krutonger. Når det gjelder hovedretter finner man alt fra sverdfisk-souvlaki, grillet blekksprut og pasta med akkar og reker på menyen, i tillegg til dagens fangst der prisen varierer basert på vekt. Nylig ble en ferskfisket rød snapper filetert og servert i en lett smørsaus her.

Appelsinkake med mastiks-is – harpiks fra grenene av et tre som vokser i middelhavsregionen – er en perfekt, kypriotisk avslutning på måltidet.

Klokken 22.00: Limassol legger seg sent

Den gamle havnen har, takket være restaurantene og barenes nye futuristiske fasader i glass og metall, aldri sett bedre ut. Et av stedene man bør sjekke ut er Gin Fish. Her møtes unge folk gjerne etter at arbeidsdagen er over for å bestille ginbaserte cocktailer eller viner langs den hvite marmorbaren. Blant favorittene er tidligere nevnte commandaria, den lokalproduserte, karamellfargede dessertvinen med en sirupslignende tekstur og smak av honning og tørket frukt, eller en fruktig Chardonnay fra vingården Kyperounda på øya. De mer alternative kypriotene foretrekker heller den grønne bakgården til utestedet Sousami, der DJ-ene spiller vinylskiver og bartenderne serverer det greske ølet Fix.

Lørdag

Klokken 11.00: Lær i høyden

Det går mange daglige busser til hovedstaden Nikosia – en tur som tar omtrent 100 minutter og ender opp like utenfor murene til den historiske bykjernen. Observatoriet i det 11 etasjer høye Shacolas-tårnet er et godt sted å starte for å få en oversikt over byen. Gjennom fotografier, filmer og touchscreen-skjermer kan man dykke inn i Nikosias arkitektur og viktige historiske milepæler – blant annet epokene da korstogsfarerne, venetianerne, osmanene og britene kontrollerte byen – samtidig som man kan se utover hele byen slik den fremstår som en moderne metropol i dag.

Før blikket sørover for å se det postmodernistiske Nikosia med blant annet Eleftheria-plassen, som er i ferd med å få en futuristisk oppgradering utarbeidet av den nylig avdøde arkitekten Zaha Hadid, og det hvite Tower 25 tegnet av den franske arkitekten Jean Nouvel. Vender du blikket nordover kan du se minaretene og markedene som preger den okkuperte tyrkiske siden.

Klokken 12.00: Kjøtt i lange baner

Kjøtt med kjøtt som tilbehør? Bestiller du en svinekebab på Evroullas nedtonede restaurant, i en tildekket passasje like ved livlige Ledra Street, får du kanskje smaken på nettopp dette. Dagens meny som tilberedes av et lokalt ektepar, kan bestå av alt fra sitronkylling med orzo, kjøttboller med ovnsbakte poteter eller saftige svinekoteletter med deilige pommes frites. Men kjøttetere bør absolutt velge kebaben, der sprø, men møre biter av svin serveres sammen med shieftalia, en lokal pølsetype av svinekjøttdeig innpakket i svinemage stekt på kullgrill. Dette er både en knitrende, mektig og saftig affære i én enkelt bit.

Klokken 13.30: Labyrinter med skjulte vintagebutikker

Takket være en noe forbedret relasjon mellom Republikken Kypros og Den tyrkiske republikken Nord-Kypros (som for øvrig kun anerkjennes av Tyrkia selv), har det siden 2015 blitt mye enklere å reise over grensen mellom de to. Etter å ha sluppet gjennom passkontrollen på Ledra Street er du plutselig midt oppe i en labyrint av gater med steinbygninger, små kafeer, billige klesbutikker og – hvis du vet hvor du skal gå – fantastiske vintagebutikker.

Mellom de overbygde passasjene og bodene som selger småting i karavanseraiet fra det 16. århundre kalt Büyük Han, finner du brukte bøker, kunstverk, mynter og frimerker i den litt støvete sjappa til Ali Yapicioglu. I det tildekkede kommunale markedet Belediye Pazari like i nærheten ligger Redesign Antique, som selger gamle album, platespillere, radioer og TV-er. Ved siden av markedet, et område der butikker med merkeklær også har begynt å dukke opp, ligger Hippo som selger et kuratert utvalg av alt fra gassmasker til tegneserier.

Klokken 16.00: Parisiske gleder

A. G. Leventis Gallery åpnet i 2014 og er et modernistisk utstillingslokale over flere etasjer som viser europeisk kunst i verdensklasse. Majoriteten er av kypriotiske eller greske kunstnere, men publikumsfavoritten er den såkalte Paris Collection – et navn den fikk fordi den en gang i tiden hang i leiligheten til den avdøde kypriotiske forretningsmannen Leventis i Paris.

I tillegg til å ha gjenskapt hans overdådige stue inkludert verkene som preget veggene, kan man se detaljrike malerier av Venezia fra det 18. århundre av den italienske maleren Canaletto, det mørke og mystiske «St. Francis in Ecstasy» (fra sent 1500-tall) av El Greco, det skimrende fargespillet i Paul Signacs «The Barge in Samois» (1901), den hallusinatoriske folkekunsten i Chagalls «Enganged Couple with Bouquet» (1954–63), i tillegg til verk av Renoir, Monet og andre store kunstnere.

Klokken 20.00: Spark i gang kvelden

Stedet The Gym er delvis en konseptbutikk, delvis en cocktailbar og delvis en middelhavsrestaurant. Her kan du altså få stilt flere behov på én gang under ett og samme tak. Sittende mellom gamle steinvegger og nytt, industrielt interiør kan du starte økten med en forrett bestående av portobellosopp glasert med commandaria-vin, eller havabbortartar med finhakket tomat og agurk – en fantastisk kombinasjon av sjø møter jord. På menyen finner man hovedretter slik som en atlantisk trommefisk med skinn og tabbouleh, og svinenakke tilberedt i 24 timer i en sursøt vinreduksjon. Og til dessert kan du bestille en herlig yoghurt-panna cotta eller tiramisu.

Klokken 22.00: Nikosia om natten

Hovedstaden flommer over av barer. Baren Silver Star ligger skyggelagt av frukttrær, og her kan de trendy gjestene sitte rundt vintønner omgjort til bord, svinge til elektroniske rytmer og nyte en av de par og tyve vinene de serverer her. (Tips: Vinprodusenten Zambartas’ variant av Xynisteri, en kypriotisk hvit drue, en kompleks, fyldig vin med hint av melon, honning og grønt eple.)

Foretrekker du cocktailer bør du ta turen til Lost + Found Drinkery, et morsomt sted hvor tiden tilsynelatende har stått stille. Her finner du både flipperspill, gamle kinoseter, bord laget av oljefat og bartendere med tversoversløyfe som serverer martinier, sazerac-cocktailer (bourbon, brandy og anis-bitter til 7,50 euro) og andre spennende drinker.

Søndag

Klokken 10.30: Damp deg ren

Gjør deg klar til å svette. På det restaurerte tyrkiske badet Hamam Omerye, bygget i det 16. århundret, kan du forvente deg å få en skikkelig detox. Vel utstyrt med et håndkle, såpe og svamp blir du sendt inn i de hete steinhvelvene for å ligge på en av marmorplatåene. Sola skinner gjennom små, avlange vinduer i det kuppelformede taket, og hvilepulsen senker seg mens toksinene forlater kroppen. Etterpå kan du drikke te i en av de mange myke avslapningskrokene som omkranser lokalet. Det finnes også et stort utvalg av massasjer og behandlinger man kan ta her.

Klokken 12.00: Gresk himmel

Det går ikke an å forlate denne øya uten et lite dypdykk i antikken. Det gamle Cyprus Museum holder åpent til 13.00 på søndager og er en drøm for arkitekturinteresserte, med sin noe støvete, men fine samling av både mytiske og historiske legender. Her finner man selvfølgelig Aleksander den store, Kleopatra, Apollo, Afrodite, kentaurer og minotaurer i form av statuer, figurer, utskjæringer og mynter funnet i Kypros mange eldgamle ruiner. Gullsmykker, romersk glass, kunstferdige, greske keramikkvaser og gravstøtter er også en del av samlingen.

Her kan du bo

Hoteller i nærheten av Limassols gamle havn og marina er en sjelden vare. Curium Palace (Byron Street 11, Limassol) ligger 15 minutters gange unna. Hotellet har et noe gammelt preg som kan minne om romerske villaer, og har lenge vært et elegant valg med svømmebasseng og en luksuriøs bar.

Midt i hjertet av nabolaget til den gamle havnen ligger Old Port Studios (Dimitriou Mitropoulou Street 7–9, Limassol) med spartanske rene, hvite rom med aircondition og Wi-Fi.

Royiatiko Hotel (Apollonos Street 27, Nikosia) er et moderne mellomklassehotell med 32 rom, et svømmebasseng og en midt i blinken plassering innenfor murene til Nikosias historiske gamleby.

© 2019 New York Times News Service