Åtte magiske plasser du må se i Norge

Borte bra, men hjemme best? Norge har alt du kanskje drømmer om en liten biltur unna inngangsdøren.

Melina Pambou Sundfør

Oppdatert 16. mai 2019

Er det noe vi nordmenn er bortskjemt med så er det vakker natur, og man skal ikke dra langt for å finne natur som tar pusten fra deg. Så når turister fra hele verden strømmer til for å oppleve fjell og fjorder de aldri har sett maken til, kan nordmenn gjøre det samme.

For å sette deg i gang har vi samlet åtte magiske plasser i Norge som er verdt en god biltur.

Loen

Loen er en liten bygd ved Lobukta innerst i Nordfjord. Her får du servert krystallklart vann og eventyrlig natur.

Gudvangen

Gudvangen finner du i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Pust inn og drøm deg vekk i de dype fjordene.

Atlanterhavsveien

Atlanterhavsveien er en Nasjonal turistvei på Nordmøre i Møre og Romsdal. Her får man følelsen av at man nesten flyter av gårde på vannet.

Geirangerfjorden

Denne vakre fjorden finner du på Sunnmøre i Møre og Romsdal, og strekker seg over hele 15 kilometer. Her er det mulighet for mange fine toppturer med vakker natur så langt øyet kan se.

Jostedalsbreen

I Sogn og Fjordane finner du den største isbreen på europeisk fastland. Besøk et av de mange museene eller en organisert tur med et isbresenter.

Trollstigen

Trollstigen er et imponerende veianlegg i Rauma kommune der veien slynger seg i 11 svinger langs bratte fjellsider. Biltur kan være kjedelig i lengden, men når du kjører slike veier som dette er det verdt det.

Trolltunga

Man kommer ikke unna Trolltunga når vi skal nevne Norges skatter. Ta turen til Odda og opplev en av de mest spektakulære fjellformasjonen Norge har å tilby.

Steigen, Engeløya

Steigen er en naturhemmelighet i Nordland. Her får du kritthvite strender i verdensklasse med smaragdgrønt vann og bratte flotte fjell.

