Festdeltagere utgjorde mer enn en tredjedel av cruiseskipets the Voyager of the Seas kapasitet som er på 3144 passasjerer. Eric Gaillard/ Reuters

Fikk cruiseferien ødelagt av firmafest

04.10.18 13:04 | Oppdatert: 04.10.18 14:06

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Flere familier sier de har fått ferien ødelagt etter at en kjempefirmafest med over tusen festdeltagere tok over cruiseskipet.

Cruiseselskapet Royal Caribbean Australia har måtte beklage og refundere penger til flere av gjestene sine, etter at et indisk tobakkfirma hadde en real firmafest med flere tusen ansatte på cruiset i september, skriver det australske nettstedet 9news .

Firmafest-deltagerne utgjorde mer enn en tredjedel av cruiseskipets kapasitet og flere familier har fortalt australsk TV at cruiseferien deres ble ødelagt på grunn av festingen om bord.

Annonsørinnhold Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Kort tid etter at cruiseskipet the Voyager of the Seas forlot havnen i Sydney tok flere tusen menn angivelig over skipets bassengområdet, barene og buffeen, og blokkerte veien slik de andre gjestene ikke fikk benytte seg av store deler av skipet.

SKAL DU PÅ CRUISE FOR FØRSTE GANG? Her er tabbene du må unngå

– Det var nesten som et kjempestort utdrikningslag med over tusen gjester, forteller en passasjer til det australske nyhetsprogrammet A Current Affair, ifølge 9news.

Ifølge nettstedet hadde firmaet vært på en konferanse og hadde tatt med seg flere kvinner i kaninkostymer, burleskdansere og egen mat om bord på skipet. Flere av de andre passasjerene søkte tilflukt inne i skipet for å komme seg bort fra festen.

Les også : «Luksusbolig» var uferdig, møkkete og bebodd

En talsperson for Royal Caribbean sier til The Telegraph at de har lang og god erfaring med gruppebookinger fra tidligere, og at de undersøker denne hendelsen nærmere for at det ikke skal gjenta seg.