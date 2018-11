Ni julemarkeder som sikrer julestemningen

07.11.18 16:18 | Oppdatert: 08.11.18 06:34

Snart bugner det av julemarkeder over hele Europa. Her er ni favoritter som sikrer julestemning, og som ikke er så langt unna.

VG Reise har tidligere skrevet om Jethro (23) som kjørte 15 000 kilometer i egen bil fra Sør-Afrika for å oppleve norsk jul . Jul er vi rett og slett ganske gode på her til lands, og i Oslo finner du tradisjonell julestemning flere steder.

Julemarkedet i Spikersuppa er en vinner fordi det er midt i byen og gratis:

1. Jul i vinterland i Oslo

20. november–21. desember

I Spikersuppa finner du hovedstadens største julemarked. Det er helt gratis å rusle rundt mellom vakkert dekorerte boder fulle av fristende juledelikatesser og gaveideer, men også lett å la seg friste til å kjøpe noe.

2. Julebyen i Egersund

Fra 6.– 9. desember og fra 13–16. desember

Julebyen Egersund startet som en avisnotis i 2003, der det sto at sto at en by i England hadde stor suksess med et julemarked etter mønster fra Tyskland.

Første julemarked gikk av stabelen med brask og bram i 2004, og hvert år siden da, har julemarkedet i trehusbyen vokst seg mer og mer populært. Julemarkedet høster stadig stjerner på Tripadvisor, det har gratis inngang og det er gratis buss fra byens togstasjon og ned til markedet i sentrum.

3. Julemarkedet på Festplassen i Bergen

29. november–23. desember

Dette julemarkedet har til sammen 60 boder spekket med julestemning. En del av markedet kalles «juletorget». Her finner du de mest lokale utstillerne: privatpersoner, hjemmeprodusenter og småskala-utstillere med sine produkter. De fleste utstillerne på juletorget står kun en eller noen få dager, så her kommer det opp til 12 nye utstillere hver dag.

Byen er liten nok til at du kan rekke innom pepperkakelandsbyen samme dag som du besøker julemarkedet. Her er det altså duket for mange juleopplevelser.

4. Julemarked på Røros

Har du aldri opplevd sjarmerende Røros , som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste før, er det stor sjanse for at julemarkedet her blir en stor opplevelse på mange måter. Byens sentrum er lite og intimt, og består nesten utelukkende av små, gamle trehus og smale gater.

Stemningen er eventyrlig året rundt, men når Bergstaden pyntes med hvit snø, blir det ekstra stemningsfullt og koselig. Markedet, som arrangeres for tiende gang i år, er bredt utover alle de små, koselige handlegatene i byen. Inntreden er gratis.

Krysser du over grensen til Sverige, kan du kose deg stort i gamlebyen i Stockholm.

5. Stortorgets julemarked i Stockholm – med quiz

24. november–23. desember

Dette populære julemarkedet har røtter tilbake til 1915 og er stadig en suksess. Den billedskjønne estetikken på bygningene i gamlebyen er som skapt for magisk julestemning. Her er selvsagt markedsboder og du kan delta i omvisningsquiz for å lære mer om den svenske hovedstaden. Julemusikk fremføres på stedet. Det koster ikke noe å trekke inn stemningen.

6. Jul på Liseberg – glitter i Göteborg

14. november–30. desember

Liseberg i Göteborg kommer vi heller ikke utenom i førjulstiden. Fornøyelsesparken er en eksplosjon av glitter, lys og juledekorasjoner. Her finner du boder som selger gammeldags sukkertøy i kremmerhus, julesnacks og julegaver, og du kan høre tradisjonell korsang. Du må kjøpe inngangsbillett, men det er langt fra mangel på minneverdig underholdning for summen du betaler.

Tar du turen over Kattegat, er det lett å finne minneverdig førjulskos også i Danmark.

7. H.C. Andersen julemarked i København

15. november–22. desember

På Nytorv i København finner du julemarkedet for deg som lar deg sjarmere av den danske forfatteren H.C Andersen. Alle markedsbodene er navngitt etter den folkekjære dikterens eventyr, og tilbyr ulike typer juledelikatesser, håndverk, julepynt, leker og mer. Inngangen til dette markedet er gratis.

8. Julemarked i Aalborg

28. november–23. desember

Midt i tykkeste Aalborg sentrum finner du 35 boder spekket med både danske og internasjonale spesialiteter. I tillegg spilles det julemusikk og barn kan kjøre tur i pariserhjul. Markedet er ikke blant de største, men det er rettet minst like mye mot barn som mot voksne.

Nissen som vandrer rundt bruker å ta seg god tid til å høre hva de små ønsker seg til jul. Akkurat det med å ta seg tid til å lytte til hverandre, kan fort bli mangelvare i en travel førjulstid, og gjør at dette julemarkedet seiler opp som bemerkelsesverdig.

9. Jul i Tivoli i København

15. november–4. januar

Sist men ikke minst, skal du til den danske hovedstaden, er og blir det alltid like fristende å legge turen innom Tivoli. Heftig juledekor og lyssetting sørger for storslagen julestemning. Salgsbodene er smekkfulle av ferske bakervarer og et rikt utvalg av tradisjonelle, skandinaviske julevarer.

Kommer du ikke i julestemning her, spørs det om du noensinne gjør det. Du må kjøpe billett for å komme inn, men du vil angre dersom du er i byen og prioriterer det bort.