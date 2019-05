Brødre på rundreise i frekke stedsnavn

06.05.19 16:04 | Oppdatert: 10.05.19 11:07

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Storbritannia er full av gater og steder med klare assosiasjoner til sex og kjønnsorganer. Brødrene Magnus (32) og Andy (34) Tait fra Skottland har vært på en lattermild roadtrip til «stygge» stedsnavn.

På den fire dager lange rundreisen i slutten av april tok de selfier foran alle skiltene. Og det har gjort dem til kjendiser i Storbritannia . Flere britiske aviser viser nå bildene av brødrene som poserer foran Butthole Lane , Sandyballs, Penistone, Cockermouth og 31 andre frekke stedsnavn i til sammen 25 kommuner.

Brødrenes egne klare favoritt er innsjøen som på britisk slang kan høres ut som den er full av sæd: Wilsford Cum Lake i Wiltshire. Men også Titty Ho, Lickfold og Pound Bottom kommer høyt opp på listen, forteller de i et intervju med CBC.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Skandinaviske

Men sexrelaterte stedsnavn finnes ikke bare i Storbritannia. I Danmark kan du blant annet besøke tettstedene Sædballe, Bøgballe og Kukkedal og våtmarksområdet Kåtbæk. I Sverige finner du innsjøen Stora Runken , mens Finland kan skilte med tettstedet Kåtnäs.

I Norge har vi blant annet Jokkegropa i Evenes, Knullskardet i Melhus og Runken i Lillesand. Og vi har Fetta i Tingvoll, Pikkhaugane i Hov, og Tissvassklumptjønn i Lierne kommune.

Rekken med bakende-navn er lang. For eksempel Rompeskogen i Sandnes, Ræva i Lenvik, Skitholvollen i Værdal, og Dritartjern i Øvre Eiker. I Bærum ligger Rumpemyra , Dritarholshøgda og Lortbukta. Og Møkkalasset finnes både i Arendal og like ved Håøya i Indre Oslofjord.

I Engerdal kan du besøke Rævhølet , Ronkvika , og Knulmyra . I 2010 gjorde en hytteeier opprør da kommunen lagde nye veinavn, og han fikk tildelt adressen Knulmyrveien 6.

Britisk rundreise

Brødrene Andy og Magnus Tait gikk systematisk til verks for å kartlegge de frekke stedsnavnene på gater, byer og tettsteder i Storbritannia.

Det hele startet med at de kjørte gjennom tettstedet South Gash i Nord-Skottland i 2013. (Gash blir blant annet brukt som et slanguttrykk for vagina, red.anm.)

Andy sier til Daily Star at han ikke kunne la være å le av skiltet, og siden den dagen har han samlet på tilsvarende artige stedsnavn. Han merket av stedene på et kart, og laget en rute med 34 stopp på en 3000 kilometer lang strekning kysten rundt.

Brødrene sier til Daily Mail at de utvilsomt har en barnslig sans for humor, og at dette er deres bucketliste.

At det også er en fin måte å oppleve eget land på, er de ikke i tvil om.

– Vi har ledd og hatt det gøy, også har vi fått sett mange interessante steder i Storbritannia, forteller de til Daily Star.

Her er brødrenes rundreise som startet i Bellenden Gardens i Skottland (bellend er slang for glans på penis, red.anm.) og gikk derfra sørover langs vestkysten, rundt sørkysten og nordover igjen langs østkysten av det britiske kontinentet:

Bellenden Gardens Cumwhinton Cocklakes Cotehill Cockermouth Clitheroe Fanny Street Slack Bottom Road Upperthong Penistone Butthole Lane Willey Titty Ho Bell End The Knob Lower Swell Old Sodbury Butcombe Shaftesbury Shitterton Sandyballs Pound Bottom landfill Cocking Lickfold S. Harting Wilsford Cum Lake Fingringhoe Slutshole Lane Feltwell Fanny Hands Lane Scunthorpe Rimswell Wetwang Coxhoe