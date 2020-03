CHALKI: Fiskebåter fortøyd ved havnebyen Emborio. Foto: Mona Langset / VG

Ti greske drømmeøyer uten masseturisme

Drømmer du om gresk sol og sommer? Her er ti idylliske øyer hvor det er liten sjanse for å treffe på naboen hjemmefra.

Oppdatert i dag 10:09

Havet rundt det greske fastlandet er fullt av fine øyer. Nøyaktig hvor mange som finnes, er et definisjonsspørsmål: Hvor går grensen mellom en øy og et skjær? Noen regner at det 1200 øyer, andre hele 6000.

Uansett er rundt 200 av øyene befolket, og de fleste steder hvor det bor mennesker, er det også små hoteller eller rom til leie.

CHALKI: Denne leiligheten i havnebyen Emborio leies ut til turister om sommeren, blant annet gjennom Airbnb. Foto: Mona Langset / VG

Chalki

De aller fleste av de 300 fastboende på Chalki bor i havnebyen Emborio, der fergen fra Rhodos legger til. Her ligger også øyas fiskebåter fortøyd når de ikke er i bruk. Stedets turistinformasjon formidler rom til leie. Mange av beboerne leier ut private rom om sommeren.

Chalki er langt ifra en typisk charterøy, men Apollo tilbød turer hit sommeren 2013. VG reise rakk akkurat å lage reportasjen «Charter for charterhatere» før tilbudet forsvant igjen året etter.

Nå kan du reise til Chalki på egen hånd med båt fra Rhodos. Chalki ligger seks kilometer vest for den kjente turistøya.

IKARIA: Her blir befolkningen veldig gammel Foto: Krister Sørbø / VG

Ikaria

Denne øya er en av verdens fem «blå soner», noe som betyr at beboerne lever lenge og blir svært gamle. Her kan du lese VGs reportasje om ungdomskilden forskerne fant på Ikaria.

Øya har også vakker skog med innsjøer, fosser, og gamle klostre. Her er det også små landsbyer som kan utforskes. Vil du lære gresk, finnes det en god språkskole på denne øya.

Øya ligger 19 kilometer sørvest for Samos. Det går ferge hit fra Samos, og fra Athen. Befolkning: rundt 8500

HYDRA: Her blir du ikke forstyrret av rusende mopedmotorer. Foto: Mona Langset / VG

Hydra

Bilfrie Hydra regnes for å være en av de mer romantiske øyene. Her er det stille og rolig. All transport skjer med esel eller båt. Alle hotellene på øya er små. De fleste ligger i Hydra by.

Øya har i mange år vært et yndet sted for kunstnere og rike kjendiser. Leonard Cohen var blant de berømte huseierne på øya.

Hydra er noe dyrere enn de fleste andre greske øyene. Den er et populært helgeutfartssted for Athenere på grunn av den korte reiseveien fra Athen. Du kommer dit med båt fra havnen i Pireus. Befolkning: rundt 2000

KÁRPATHOS: Husene i landsbyen Olympos klorer seg fast i fjellsiden. Foto: Pål R. Hansen / VG

Karpathos

Kárpathos ligger øst for Kreta, og hører til øygruppen Dodekanesene. Den er mest kjent for sin dramatiske natur med høye fjell, dype daler, og mange vakre strender. En av severdighetene er landsbyen Olympos som ble grunnlagt høyt oppe i fjellet for å slippe unna pirater på 900-tallet.

I Kárpathos by er det uteliv, shopping og restauranter. Øya har likevel klart å beholde den avslappende greske atmosfæren, selv om den har egen flyplass og du kan reise hit med Ving og Apollo. Befolkning: rundt 6500

SYROS: Kykladenes hovedstad, Ermouopoli. Byen minner mer om en italiensk by enn en gresk øy i Kykladene. Foto: Mona Langset / VG

Syros

Syros i øygruppen Kykladene ser ikke ut som en typisk Kyklade-øy med hvitmalte hus med blå vindusskodder. Her er stilen mer italiensk, særlig hovedstaden Ermoupoli. Rådhuset i byen er som et palass (bildet), mens Apollo-teateret er en kopi av La Scala-operaen i Milano.

Dette er den største byen på Kykladene, og går aldri i dvale selv når sommerturistene forsvinner. Du kommer dit med ferge fra Athen eller Santorini. Befolkning: Rundt 21.500

ALONISSOS: Den minste av de bebodde øyene i Sporadene. Foto: Egil Svendsby / VG

Alonissos

En ekte øyjuvel med olivenlunder og pinjetreskoger perfekt for fotturer. Bli ikke overrasket om du snubler over en av øyas mange usjenerte nakenstrender.

Alonissos ligger bare tre kilometer utenfor Skopelos, der de fleste utescenene i den første mamma Mia-filmen ble spilt inn.

Selv om både Ving og Apollo har øya på charterprogrammet, er det forholdsvis få turister her. Enkleste måten å komme hit på, er med fly til Skiathos og ferge derfra. Befolkning: Rundt 2700.

MILOS: Solnedgang over Plaka. Foto: Marc Levy / ap

Milos

Det var her hun kom fra, Venus av Milo, som nå kan ses i kunstmuseet Louvre i Paris. Venus – som skal forestille den greske kjærlighetsgudinnen Afrodite – er en av de mest berømte statuene fra den greske antikken.

VENUS: Nå på museum i Paris. Foto: Getty Images Europe

Kysten rundt Milos består av nærmere 70 kritthvite strender og dramatiske klippeformasjoner. Denne vakre hesteskoformede øya ligger lengst vest i Kykladene.

Enkleste måten å komme hit på er med ferge fra Santorini. Apollo har charter til Milos. Befolkning: Rundt 5000

FOLEGANDROS: Her en gate i landbyen Chora. Foto: Marc Levy / AP

Folegandros

En liten, nokså uoppdaget øy i den sørlige delen av Kykladene. Her er det stille og rolig, og nesten ingen turister.

Landskapet består av høye klipper og en stor grotte. Den største landsbyen, Chora, er bygget på enden av en 200 meter høy klippe.

Det er lettest å komme hit med ferge fra Santorini. Befolkning: Rundt 650

SIFNOS: Du kankomme hit med ferge fra Athen eller Santorini. Foto: Paul Sigve Amundsen / VG

Sifnos

Mange av turistene du møter her er unge athenere på helgetur, som spiser og drikker godt i hovedstaden Apollonia.

Også i den nest største byen sitter greske turister og lokalbefolkning ute i de små nattetimer. Dette er likevel ikke en partyøy, mer en kirkeøy. Det er nemlig 366 kirker i alt, én for hver dag i året, inkludert skuddår. Du ser blå kupler over hvitkalkede vegger overalt, på de høyeste fjelltoppene og ytterst mot havet. Dette er også en øy med mange gode smaker, og egne varianter av blant annet kikertboller, mastelo (biter av lam- eller geitekjøtt ovnsbakt i spesielle leirgryter) og honningpai. Befolkning: Rundt 2500

CHIOS: Landbyen Pyrgi. Her er landsbytorget det naturlige samlingspunktet. Foto: Mona Langset / VG

Chios

Chios er Hellas’ femte største øy. Det er 62 små og store landsbyer på øya, hvorav mange fra middelalderen. Klosteret Nea Moni står på UNESCO liste over verneverdige bygg.

Dette var også et charterreisemål tidligere, først og fremst for Lilleputreiser, og Hellaswings, som begge er nedlagt nå. Men selv den gangen var det flest grekere og ikke utenlandske turister på de kule kafeene i Chios by, og på de trivelige landsbytavernaene inne på øya. I dag leier mange av turistene gjennom i Airbnb.

Chios ligger like utenfor Tyrkia, og da flyktningkrisen var på det verste ble øya også kjent som et sted mange flyktninger kom til. Det er fremdeles en flyktningleir på øya.

Du kan komme dit med ferge fra for eksempel Samos eller Lesvos, og ferge eller innenriksfly fra Athen. Befolkning: Rundt 52.000

Publisert: 10.05.19 kl. 16:16 Oppdatert: 06.03.20 kl. 10:09

