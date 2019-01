Er dette verdens rareste hoteller?

21.01.19 16:07

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Livet er for kort til å bo på kjedelige hoteller. Book heller en seng på et av disse makeløse overnattingsstedene.

VG Reise har tidligere skrevet om romantiske hoteller for kjæresteferien , men det er jo ikke bare kjærester som trenger minnerike steder å overnatte. Er du en blasert reisende som ikke så lett lar deg begeistre av nye steder? Kommer du hjem med feriebilder som ingen vil se på, eller sliter du med å finne et hotell som også barna synes er gøyalt?

Legg turen til Henn na Hotel i Japan , verdens første hotell med robotpersonale. Bildet av dinosauren med pikkolohatt er faktisk en av resepsjonistene.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

I fjor sommer laget VG Reise en gjennomgang av steder du bør reise til i Nord-Afrika . Men er du glad i sjiraffer bør du kanskje legge turen lenger sør til Kenya.

Eller hva tenker du om nærkontakt med sjiraffer – innendørs? På Giraffe Manor i Nairobi , står vinduene åpne og det er visst nok til og med lov å dele frokosten din med de langbeinte planteeterne.

Liker du sirkus? Og kanskje har du også dilla på middelalderen? Henger ikke disse to tingene naturlig sammen, sier du? Men på Knight’s Glamping i Kent , så gjør de faktisk det. De fargeglade teltene har ikke dusj, men riddere bryr seg vel ikke om slikt. Dessuten er det ikke langt å gå til fellesdusjen, og som teltbeboer har du også gratis adgang til nærliggende Leeds Castle.

Er du glad i England, er det heller aldri feil å legge turen til badebyen Bath , og oppleve varme kilder.

Har du flyskrekk, men elsker selve flymaskinen? Eller kanskje bare det siste? Da trenger du ikke reise lenger enn til Arlanda i Sverige for å finne hotellet Jumbo Stay , en ombygget Boeing 747, også kjent som jumbo jet.

Flyet ble satt på bakken i 1976, og skal aldri i luften igjen, men bare et steinkast unna ligger altså flyplassen i Stockholm.

VG Reise har tidligere skrevet om fire kule turer for deg med flyskrekk .

Eller hva med å besøke «verdens største Beagle», Dog Bark Park Inn ? Dette er en bed and breakfast beliggende i delstaten Idaho i USA. Den kjempestore trehunden heter Sweet Willy, men hverken bjeffer eller logrer med halen når du klapper den.

Er du glad i en annen type hunder, nærmere bestemt ølhunder, bør du legge turen lenger øst i USA, til dette hotellet i delstaten Ohio .

Og er du en glad i krim, kan det være at en natt i Spitbank Fort sør i England blir kriminelt uforglemmelig. Det er kun ni rom på hotellet, som ble ferdigstilt i 1878 som en marinebase. Nå huser den eksklusive eventer som bryllup og banketter. Du må kjøre vanntaxi for å komme fra Portsmouth by og ut.

Tidligere har VG Reise skrevet om hjemsøkte hoteller , dersom du har dilla på slikt.