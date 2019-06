Redningsaksjon for havskilpadder i Italia

Av Lillemor Hestvik

21.06.19 14:58

Det frivillige arbeidet på dyresykehuset i den lille italienske byen Calimera gir håp for en art som er truet av utryddelse.

GALLIPOLI, SØR- ITALIA (VG reise) En gruppe mennesker har samlet seg på bymuren der de følger en uvanlig redningsaksjon i havnen rett nedenfor. På bunnen under en av båtene kan de skjelne det brede, brungrønne skjoldet til en glattkarett – en havskilpadde tilhørende den utrydningstruede arten Caretta Caretta. To politibetjenter og flere frivillige står på kaia og følger bevegelsene til den meterlange havskilpadden. To solide fiskekroker sitter fast i munnen på dyret.

Om ikke lenge må skilpadden opp til overflaten for å puste. En kvinne i badetøy hopper ut i vannet og følger etter skilpadden i det den kommer opp, og etter en kort jakt blir det skadde dyret løftet opp av vannet og overlatt til en veterinær. Hun tar skilpadden med til det lokale sykehuset for ville dyr – Ospedale degli animali salvatici.

Jobber uten lønn

– Disse havskilpaddene er beskyttet gjennom internasjonale konvensjoner, forklarer forsker Piero Carlino.

Han er herpetologist og forsker til daglig på afrikanske krypdyr. I hyllene på kontoret har han glass på glass med døde slanger. Men arbeidsplassen hans, Det naturhistoriske museet i Salento, har også et eget senter for ivaretagelse av ville dyr, med en avdeling forbeholdt havskilpadder. Her jobber Carlino og tre andre frivillig, uten lønn, for å redde de utrydningstruede dyrene.

– Havskilpaddene er særlig utsatt for sammenstøt med båter, og de blir ofte skadd i forbindelse med fiske. De setter seg fast i garn, eller de blir skadd av fiskekroker. Men fiskerne er flinke til å samarbeide med oss, det er ofte fiskere som bringer skadde havskilpadder hit for at vi skal redde dem, forteller Carlino.

VG reise har tidligere skrevet om skilpaddesykehuset i Athen, og om hvordan du som turist kan jobbe frivillig for å redde havskilpadder i Hellas.

Magen full av plast

Også forurensning av plast i havet er med på å true true eksistensen til de store havreptilene. Inne på museet svømmer to store skilpadder i hvert sitt plastkar. Den ene har problemer med å tømme de luftfylte lungeorganene som sitter bak ved endetarmsåpningen, og klarer dermed ikke å dykke. Den andre er i langt bedre form og skal snart settes ut i havet igjen. Men ultralydundersøkelse av dyret viste et nedslående syn.

– Den hadde magen full av plast, forteller Carlino.

Havskilpaddene lever blant annet av maneter, og forskerne tror dyrene forveksler plasten med mat. Carlino har ledet arbeidet med bevaring av skilpaddebestanden siden senteret ble opprettet i 2006. I tillegg til å behandle skadde dyr inne på museet, følger forskerne med skilpadder som kommer opp på strendene i Salento for å legge egg.

– Vi har 60 kilometer med strender hvor skilpaddene kan komme opp. Hvert år har vi fulgt mellom ett og to reir, men i år har vi fem reir hvor klekkingen har gått bra i alle. Totalt har det blitt klekket rundt 250 unger her i Salento i år, sier en entusiastisk Carlino.

Patruljerer strendene

Det er gode nyheter for de som er opptatt av å ta vare på den truede arten. Glattkaretten yngler bare annethvert år eller sjeldnere. Arbeidet som utføres i Calimera gir verdifull informasjon om helsetilstanden blant skilpaddene og hvordan bestanden fordeler seg i Middelhavet. I tillegg gir det muligheter for etologisk, embryologisk og genetisk forskning på de utrydningstruede dyrene. Til neste år vil museet ha et team av frivillige som skal lete etter reir.

– Vi har ti personer som vil patruljere strendene fra i firetiden om morgenen til solen står opp, for å se etter reir. De er ofte lette å finne fordi man ser sporene etter skilpaddene som har kommet opp fra sjøen, forklarer Carlino.

Klarte seg ikke

Senteret for havskilpadder er et av mange lignende dyresykehus langs kysten av Italia, sertifisert av myndighetene, men uten finansiering. Virksomheten er avhengig av inntektene til museet samt donasjoner. Årlig bringes det inn mellom 50 og 60 skilpadder til senteret. Skilpadden som ble hentet opp av sjøen i Gallipoli i juni, klarte seg imidlertid ikke. Det leser Carlino ut fra pasientjournalen.

– Nei, den døde sannsynligvis på grunn av indre skader. Problemet for disse dyrene er ikke fiskekrokene som sitter fast i svelget, men snøret som dyret svelger ned. Det legger seg rundt innvollene som blir klemt sammen. Etterhvert oppstår nekrose – vevet dør – og da er det vanskelig å gjøre noe, sier Carlino.

Han tar en rask sjekk på størrelsen til dyret.

– Den var 69 centimeter lang, altså en voksen hunn. En hunn i reproduktiv alder.

Havskilpadder

Det finnes syv forskjellige arter av havskilpadder. Seks av disse er listet som truet på den nasjonale rødlisten. Glattkarett (Caretta caretta) er listet som «sterkt truet», det vil si en art som har svært høy risiko for å dø ut. Alle artene lever i tropiske og subtropiske havområder.

Havskilpadder kan være både plante- og kjøttetere. Noen gresser på sjøgressenger, andre lever mer på animalsk føde som maneter, blekksprut og andre marine smådyr. De fleste kan også dykke dypt, og henter om nødvendig maten på over 40 meters dyp. Havlærskilpadden kan dykke ned til 1300 meter.

Havskilpaddene er krypdyr som puster med lunger. De lever mesteparten av livet sitt ute i åpent hav, er forholdsvis raske sammenlignet med sine landlevende slektninger og kan svømme med en hastighet på opptil 35 kilometer i timen.

Om sommeren møtes hunner og hanner i hekkeområdene utenfor strendene der hunnene er født. Hunnene legger eggene i sanden på land. Havskilpadder kan vandre tusenvis av kilometer for å finne tilbake til sin «egen» strand. Studier har vist at den nyfødte skilpadden er i stand til å lagre de geomagnetiske koordinatene samt andre miljøegenskaper til stranden og redet de ble født i.

Glattkaretten er den vanligste havskilpadden i Middelhavet, men anses som på randen av utryddelse i havområdene rundt Italia. Ved klekking er skilpadden cirka 5 centimeter lang, men kan bli mellom 80 og 140 cm som voksen, med en vekt på mellom 100 og 160 kg.

