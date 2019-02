Badeglede med griser på Bahamas

14.02.19 22:53 | Oppdatert: 15.02.19 09:29

Den lille øya Ship Channel Cay er like paradisisk som resten av Bahamas, med hvit sand og turkis vann. Men hovedattraksjonen er ikke stranden.

BAHAMAS (VG reise): For 12 år siden ble det observert en gruppe svømmende griser ved Exuma på Bahamas. Nå bader turister med griser ved flere av øyene i området.

Guiden prøver å samle turistflokken og peker mot den andre enden av stranden.

– Vil dere bade med grisene våre? Da må dere komme nå, roper guiden vår Jason.

Min ellers ikke så badeglade venninne står allerede med vann til livet. Grisene, som alle har personlige navn, grynter bak gjerdet. Før de slippes ut må vi avlegge løfte om kun å mate dem med utdelt grisegodis og ikke å løfte dem opp.

– Vi vet at det ligger bilder på Instagram av folk som løfter opp smågrisene. Dette er imidlertid strengt forbudt, understreker Jason.

Han forteller om to ulykker der grisunger måtte avlives etter å ha blitt løftet opp av overivrige turister. Grisungene begynte å sprelle, og turistene mistet grepet og grisene falt og skadet seg.

– Ser vi at noen prøver å løfte en gris, sender vi grisene tilbake på land, fastslår han. Lett klapping på kroppen er dog lov.

Plaskende purke

Jason åpner gjerdet til innhegningen, og et titalls dyr i alle størrelser kommer gryntende mot oss og legger seg på svøm.

Storpurka Flash har sett seg ut Nina Stjernesund og kommer svømmende målbevisst mot henne. Nina står klar med maten.

Flash flyter godt på flesket og virker fornøyd. Her er det mer å få, så Nina blir stående lenge med den store purka plaskende frem og tilbake foran seg.

Selv om grisene bader hver dag, liker de ikke å få saltvann i ørene. Det vannet som kommer inn, rister de av seg så spruten står lang vei. Det er derfor en fordel med vanntett kamera eller mobiltelefon.

Vår tildelte halvtime går fort, og Jason kaller inn grisene igjen.

– Det gjelder deg og Flash, sier han til den blide purka, som fortsatt svømmer rundt og grynter etter mer godis.

Både firebente og tobente virker fornøyde. Og alle har overholdt reglene om ikke å løfte på grisene.

Fra matauk til turistattraksjon

Historien om de badende grisene begynte i 2007, da en fotograf for første gang oppdaget grisene som kom svømmende mot båtene ved øya Big Major Cay utenfor Exuma på Bahamas.

Historikerne antar at grisene havnet på øyene som matauk, men at befolkningen som satte dem ut forlot øyene og lot de tilpasningsdyktige dyrene bli igjen.

Stranden fikk raskt navnet «grisestranden» på grunn av synet som møtte turistene. I dag finner du grisekolonier på flere av øyene rundt Exuma.

Fakta

Dagsturer fra Nassau: For den beste dealen, sjekk med flere operatører da prisene varierer fra ca. 2500 kr til 4000 avhengig av om turen går med fly eller båt.

Vi reiste med Powerboat Adventures til selskapets Private Ship Channel Cay. Båtturen tok en 1 timer og 15 minutter. Foruten bading med griser, fikk vi oppleve nærkontakt med rokker og sitronhaier. Guidet snorkletur, stor lunjsbuffet og fri bar var inkludert i prisen på drøye 2500 kroner.

Reise og opphold: Prisnivået på Bahamas er omtrent som i Norge på turiststedene, men det er mulig å finne et ok hotell til under 1000 kroner. Vi bodde på Towne Hotel i Old Nassua for 850 kroner per natt inkludert frokost.

Billetten Oslo-Nassau kostet 5700 kroner tur – retur per person med Air Canada i desember.

Bahamas består av 700 større øyer og 2000 koralløyer, spredd mellom Cuba, Atlanterhavet og Florida.