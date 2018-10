Byguide

Hippe Harlem

04.06.18

På nordspissen av Manhattan ligger et lite stykke New York uten svimlende høye skyskrapere og køgåing i gatene. Harlem er en forfriskende og smakfull bit av det store eplet.

HARLEM (VG reise) Harlem er Manhattan uten smekkfulle Starbucks og speilblanke stålklosser som skygger for solen. Her er skoene lavere, håret høyere og du kan rusle gatelangs uten å få albuer i sidene og nedtråkkede joggesko. I Harlem hilser fortsatt naboene på hverandre når de møtes på gaten, kanskje stopper de til og med opp for en prat.

Harlem har hatt sine oppturer og nedturer. Fra en nederlandsk koloniby i 1658, via den øvre hvite middelklassen til afroamerikanske artisters tumleplass i 1920-årenes Harlem-renessanse. Femti år senere var nabolaget så rufsete og gjennomsyret av kriminalitet at selv taxisjåførene nektet å svinge de gule bilene sine gjennom gatene. I dag lokker Harlem til seg både innbyggere og turister igjen, med en miks av elegante husfasader, graffitikledde vegger, jazzmusikk, gospelsang og soulfood.

Et matparadis

Organiske smoothieboller og kalorifattige salater står sjeldent på menyen i Harlem. Det gjør derimot fritert kylling, maisstuing og søtpotetpai, samt belgiske vafler toppet med alt fra bananer, sjokolade og jordbær til fritert kylling og reker. Soulfood har røtter fra slaveplantasjene i sørstatene, hvor det gjaldt å få mest mulig smak og næring ut av de få ingrediensene en hadde. På de fleste soulfoodrestaurantene er innredningen enkel, prisene lave og tallerkenene overlesset med smak, kalorier og tradisjoner.

– Harlem skiller seg ut fra resten av Manhattan med en roligere og «chillere» atmosfære. Menneskene her er utrolig hyggelige og mindre stressa, og maten her er helt nydelig, sier Helen Schjerpen (36).

Hun har vært i New York seks ganger, men det var først på forrige tur hun oppdaget Harlem.

– Det er veldig mange flotte bygninger her, og mye morsom gatekunst. Forrige gang vandret jeg rundt i Harlem på palmesøndag og fikk en fantastisk påskestemning av gospelmusikken som kom fra alle de små kirkene, sier hun.

Moderne kunst og katedraler

Hovedgaten 125th Street er et godt utgangspunkt for å utforske Harlem. Spaser nedover gaten – som også kalles Martin Luther King Jr. Boulevard, forbi kjedebutikker, småbutikker, restauranter, gateboder og frisørsalonger med hårfletting som spesialitet. Du passerer det moderne kunstmuseet Studio Museum, ikoniske Apollo Theater og den røde mursteinskirken Church of St. Joseph of the Holy Family som er Harlems eldste kirke.

Følg sidegaten St. Nicholas Ave til St. Nichols Park forbi flere av nabolagets historiske bygninger, eller fortsett til Morningside Park. Krysser du parken kommer du til den gotiske katedralen St. John the Divine som ruver akkurat på grensen mellom Manhattans Upper West Side og Harlem. I den mektige katedralen, hvor blant annet James Gandolfini fra The Sopranos ble begravet, møtes gotiske buer, regnbuefarget mosaikk og moderne kunst i en velklingende symfoni.

Her kan du leve

Om kvelden lar du deg rive med av musikken på en av klubbene, barene eller spisestedene med live underholdning. Klimprende jazz, fengende blues, latinsk salsa eller moderne hiphop. Nyt en skikkelig jazz-konsert, la deg imponere av ferske talenter på en amatørkveld, sleng deg med i en «jam session» eller vrikk hoftene på dansegulvet til afrikanske og latinamerikanske rytmer.

Foretrekker du å røre på smilebåndet er det mye liv og latter på Apollo Theater. «The Apollo» har underholdt amerikanerne siden 1934 og var det første underholdningshuset i USA hvor afroamerikanske komikere og sangere fikk lov å opptre. The Jacksons, Ella Fitzgerald, James Brown og Stevie Wonder startet sine karrierer på denne scenen, og amatørkveldene på onsdager er fortsatt en av de mest populære showene i New York.

Gospelbrunsj

Søndag morgen viker nattens rytmer for gospelsang fra Harlems tallrike kirker. Uavhengig av om du er religiøs eller ikke er det vanskelig å ikke bli bergtatt av koristenes innlevelse i musikken. De fleste kirkene er åpne for alle, og noen har både to og tre søndagsmesser med gospelsang. En av de mest kjente gospelkirkene er Abyssinian Baptist Church, som har egen inngang for turister. To litt mindre folksomme alternativer er First Corinthian Baptist Church plassert inne i et gammelt filmteater, og Bethel Gospel Assembly som holder til i et gammelt skolebygg.

Er du usikker på om kropp og sjel har mest behov for mat eller musikk? I Harlem trenger du ikke velge. Red Rooster og Sylvia’s er to av flere restauranter hvor gospelkor underholder gjestene med sang til søndagsbrunsjen.

Her kan du spise

Lolo’s Seafood Shack: Er du glad i sjømat spiser du her. Karibiskinspirert sted med gode priser og spesialiteter som bakt hai, krabbekaker og conch fritters på menyen.

Adresse: 303 W. 116th St.

Sylvia’s Restaurant: En av Harlems eldste souldfoodrestauranter som kan skryte av å ha hatt både Obama, Liza Minnelli og Diana Ross på gjestelisten. Serverer klassisk soulfood som fritert kylling, ribs, lemonade og søtpotetpai. Gospelfrokost på søndager fra klokken 11.00.

Adresse: 328 Malcom X Blvd

Red Rooster: Drives av den svensketiopiske kokken Marcus Samuelsson og er et av nabolagets mest trendy spisesteder. Her får du soulfood med en moderne vri, og innslag fra Skandinavia, Midtøsten og andre verdenskjøkken. Gospelbrunsj på søndager og live musikk flere kvelder.

Adresse: 310 Lenox Ave

Her kan du bo

The Central Park North: Fint og moderne hotell med enkel standard litt ovenfor Central Park. Rommene har TV, trådløst internett og kjøleskap, men ikke privat bad. Hotellets egen bookingside er ikke bestandig oppdatert, så ta direkte kontakt med hotellet eller sjekk bookingportaler som Hotels.com og Agoda.com.

Pris: Fra cirka 500 kroner per natt for et dobbeltrom.

255 West Guesthouse: Ligger i en sjarmerende sandsteinsbygning som er over 100 år gammel. Gjestehuset har fire rom med privat bad og ligger sentralt i Harlem noen kvartaler fra Apollo Theater.

Pris: Fra cirka 1200 kroner per natt for et dobbeltrom

Aloft Harlem: Trendy hotell rett ved hovedgaten 125th Street. Hotellbaren med jazz-konserter og live DJ er svært populær.

Pris: Fra cirka 2000 kroner per natt for et dobbeltrom.

Slik reiser du

SAS og Norwegian flyr direkte fra Oslo til New York. Flytiden er cirka 8 timer. Fra Manhattan går det flere T-banelinjer og busser nordover til Harlem.