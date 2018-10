Lonely Planet har talt: København er verdens beste by å besøke i 2019

23.10.18 01:01 | Oppdatert: 23.10.18 01:28

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Det er ikke bare deilig å være norsk i Danmark. Alle kan føle seg vel i København. Så vel at byen nå troner på toppen av Lonely Planets prestisjetunge ti-på-topp-liste for byer i 2019.

Lonely Planets sjefredaktør Tom Hall, omtaler København som en «cutting edge-by»

– Gamle brosteinsgater møter nyskapende menyer og trendy design. Flere hundre år gamle slott, kirker og pakkhus deler gater og kanaler med moderne arkitektur. Den tidligere Kødbyen byr på gallerier, spisesteder med kortreist mat og kule indiebarer. København er symbolet på «scandi-cool» og fortjener anerkjennelse på verdensbasis, sier han i en pressemelding.

Annonsørinnhold Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Det anerkjente guidebokforlaget og reisenettstedet slipper hvert år flere ti-på-topp-lister over steder det er verdt å besøke i året som kommer: I kategorien «byer» ligger den danske hovedstaden på topp for 2019 . Se øvrige vinnere lenger med på siden

Jubel i København

Hos Wonderful Copenhagen - organisasjonen som jobber for økt turisme og næringsliv i den danske hovedstadsregionen - blir nyheten tatt imot med stor jubel.

– Det er en stor anerkjennelse at Lonely Planet fremhever alt det unike København står for: Den brede gastronomiscenen, alt fra Noma til streetfood, alt det vi står for innen design og kultur, det at vi sykler så mye. Lonely Planet anerkjenner våre kjerneverdier, sier kommunikasjonssjef Tine Kastrup-Misir

– Men hvert år lager omtrent hver eneste reiseredaksjon en liste over hvor du bør reise. Hvorfor er akkurat Lonely Planets så viktig?

– Fordi Lonely Planet kommuniserer med de gruppene som vi vil nå, både når det gjelder geografi og alder. De har høy troverdighet i Nord-Amerika, Europa, Asia, Kina og Østen for øvrig. Og så er de flinke til å fremheve ting som ikke bare er de vanlige ti-på-topp-attraksjonene, sier hun.

Kul by

I presentasjonen av årets vinnere omtales København som «capital of cool.» Lonely Planet trekker blant annet frem statusen som senter for skandinavisk design og arkitektur og den blomstrende matscenen; Ikke bare Noma, som tidligere er kåret til verdens beste restaurant, og som gjerne kunne fått terningkast syv , ifølge danske matanmeldere. Lonely Planet nevner også restaurantene Kadeau, Høst og Mes.

VG reise har tidligere skrevet om seks restauranter du bør besøke i København.

Lonely Planet har en lang liste med over 100 ting de anbefaler å gjøre i København. Blant annet ta toget til Lousiana Art Museum for å se på moderne dansk og internasjonal kunst i verdensklasse. Og skjemme bort barnet i deg på Tivoli. Få gjerne med deg den magiske vintersesongen som varer ut februar.

Flere turister

Mange nordmenn elsker København, og reiser tilbake hvert år. Noen er på dagsbesøk med danskebåten. Les her hvor mye du kan få ut av syv timer i København.

Turistmengden i byen har økt jevnt de siste årene, og antall overnattinger ligger nå på rundt 11 millioner.

Tine Kastrup-Misir i Wonderful Copenhagen håper at oppmerksomheten fra Lonely Planet vil bidra til å øke dette ytterligere. Byen vil i alle fall bruke oppmerksomheten for alt den er verdt.

– Vi vil bruke den som en plattform for å utvide kjennskapen til København. Vi vil også oppfordre samarbeidspartnere til å bruke dette i kommunikasjon og markedsføring, sier hun.

Det skal uansett bli plass til flere turister i byen. Flere hoteller bygges, og i løpet av de neste tre årene vil det komme nesten 7000 nye rom. I 2021 vil København dermed ha nesten 27.000 hotellrom.

De hotellene som finnes fra før er i alle prisklasser og kategorier. Blant de særeste er nok The Krane, en tidligere kullkran i Nordhavn som er omgjort til et privat retreat for to.

Et annet hotell som også bare har plass til to gjester, går for å være verdens minste. Central Hotel & Cafe, består av ett rom og en kafé.

Foretrekker du et lekkert designhotell kan du vurdere ett av hotellene VG reise tidligere har skrevet at vi drømmer om.

Shopping: Hvis du vil handle i store kjedebutikker i København, finner du selvsagt det. Men du har også et vell av nisjebutikker å velge mellom. Her er et utvalg som VG reise har omtalt tidligere.

Topp 10 byer. Lonely Planets Best in Travel 2019

København, Danmark Shenzhen, Kina Novi Sad, Serbia Miami , USA Katmandu , Nepal Mexico City, Mexico Dakar, Senegal Seattle , USA Zafar. Kroatia Meknes, Marokko



Flere listetopper

Beste land: Sri Lanka ligger øverst på listen av landene Lonely Planet anbefaler å besøke neste år. Les VG reises reportasje om å ta bølgen i Sri Lanka

Beste region: Piemonte Italia, Leonardo Da Vincis fødested, og nytt verdensarvsted. Les VG Reises reportasje om vinreisen i unesco-landskapet

Beste valuta for pengene: Nildalen i Egypt.

Følg VG Reise på Instagram under navnet @vgreise for reiseinspirasjon. Hvis du tagger bildet ditt med #vgreise kan bildet ditt bli repostet av oss.