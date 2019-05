Romsdalseggen – Norges nye skrytetur

05.05.19 21:25

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

På få år har Romsdalseggen blitt den heteste fjellturen du kan gå. Det er lett å skjønne hvorfor.

ROMSDALEN (VG reise) For ti år siden var det knappe 300 som våget seg over Romsdalseggen. I fjor var tallet 30.000. En av dem var Terese Eikefjord fra Florø. Hun fikk turen som en overraskelsesgave fra mannen, slik at de kunne feire bryllupsdagen på Romsdalseggen.

– Jeg fikk sjokk da jeg så videoer av turen på YouTube, for jeg har høydeskrekk. Jeg har utfordret meg selv og gått bratte fjellturer i nærområdet mitt, men Romsdalseggen synes jeg var å ta litt hardt i. Jeg tenkte at dette klarer jeg aldri! Mannen min sa at dette blir den store testen, og jeg kvidde meg som bare det. Men jeg ville prøve. Gikk det ikke, fikk jeg bare snu.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Insta-vennlig panoramatur

Romsdalseggen er ikke for pyser, turen er lang og krevende, og oppå eggen er det noen svært bratte og smale partier. Nedstigningen er lang og tar på allerede slitne bein. Men den som tar utfordringen blir belønnet med det som må være Norges mest spektakulære fjelltur. Et søk på #romsdalseggen på Instagram viser hvorfor. På turen skuer du utover Venjetindan, Romsdalen med Raumabanen, Trollveggen, Trolltindan og Romsdalshorn, Åndalsnes, Isfjorden og Romsdalsfjorden. I klarvær kan du se helt til Molde.

– Dette er en postkorttur, rett og slett. Vi hadde maks flaks med været, og nydelig utsikt over Romsdalen, fjorden og alle de flotte fjellene. Det er en av de fineste turene jeg har hatt, sier Terese Eikefjord.

Annonse fra: Her bor du i nærheten av Romsdalseggen

Høydeskrekken ble ingen hindring, heldigvis.

– Klyvepartiene med kjettinger synes jeg ikke var så ille, men det var to strekk med veldig smal sti. Da måtte jeg bare fokusere fremover og plassere føttene. Det var ikke snakk om mange meterne, og det gikk helt fint. At jeg klarte det ga meg stor mestringsfølelse. Det er en tur som absolutt kan anbefales!

– En drømmesituasjon

Hvordan kan det ha seg at en egg som har ligget der i uminnelige tider først nå har blitt en hit? Svaret har Hilde Gråberg Bakke, reiselivssjef i Romsdalen. Som nyansatt turistsjef inviterte hun i 2008 til idémøte da fylkeskommunen etterlyste nye opplevelser som kunne trekke flere turister. Vinnerforslagene ville få 1 million kroner til utvikling.

– På møtet var Fred Husøy, en lokal bauta innen bratt fjellsport, og mannen bak Norsk Tindesenter i Åndalsnes. Det må bli Romsdalseggen, det, sa han. Den gang var det ingen skikkelig sti. Enten gikk du fra Vengedal til det smale Halsaskaret og tilbake, eller fra Åndalsnes til Halsaskaret og tilbake.

Ideen slo an, og det ble laget merket sti over hele eggen, med kjettinger over de bratteste partiene. I 2011 åpnet ruten offisielt, og det kom shuttlebussrute til startpunktet i Vengedal. Siden da har økningen i fjellturister eksplodert.

– For oss har dette vært en drøm som har gått i oppfyllelse. Romsdalen har vært en turistmagnet i alle år, men Romsdalseggen har tatt det til et nytt nivå. I 2011 hadde vi 100.000 gjestedøgn, i fjor 180.000. Visjonen vår var at Romsdalseggen skulle bli et fyrtårn for opplevelser i Romsdalen, og det har den blitt, sier reiselivssjefen.

Like fin om høsten

Kristine Rønning, som driver Hotel Aak sammen med mannen sin, har merket Romsdalsegg-effekten godt.

– Siden vi startet driften i 2013 har Romsdalen blitt et stadig mer populært reisemål. Mange av gjestene som kommer sommer og høst skal gå Romsdalseggen. Det er flest nordmenn, men mange skandinaver, og også folk fra USA, Storbritannia, Tysland og Frankrike, sier Kristine Rønning.

En god del av gjestene går turen med guide. Hotellet arrangerer turer med primusmiddag og hengekøyeovernatting i Vengedalen, og grytidlig start dagen etter, så du har eggen for deg selv.

– Vi vil at folk skal oppleve Romsdalseggen på sitt beste, og soloppgang eller solnedgang er helt magisk. Nå planlegger vi solnedgangstur, der du starter å gå på ettermiddagen.

– Det kan bli mye folk i høysesongen i juli og august. Tar du turen i september er det mindre trykk, og senhøsten er enda bedre. Hver oktober tenker jeg at det er nå folk burde komme, så det er mitt innsidetips, sier Kristine Rønning.

Planlegger Romsdalseggen «light»

Du bør være i høvelig form og turvant for å gå Romsdalseggen. Det anbefales at barn er over 10 år før de går turen, og har gått i fjellet før. Hunder vil trenge hjelp opp klyvepartiene.

– Det er en lang og eksponert tur. Den er ikke for alle. Nå planlegger vi et utkikkspunkt på Litlefjellet i Vengedalen, som ligger til høyre for Romsdalshorn og har Trollveggen midt imot. Denne turen er en lightversjon der du parkerer på 750 meter over havet. og går de siste 150 høydemeterne til toppen. Arne Næss sa om denne turen at «aldri har mennesket fått så mye for så lite», sier reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke.

Skryteselfien er altså sikret uansett om du gir deg i kast med utfordrende Romsdalseggen, eller tar det pent og setter kursen mot Litlefjellet. Det er med andre ord gode grunner for å legge årets norgesferie til Romsdalen.

Romsdalseggen

Normalruten går fra Vengedalen til Åndalsnes. Det går skyttelbuss fra Åndalsnes til startpunkt. Turen er 10,8 km lang, og totalt forseres rundt 1000 høydemetere. Høyeste punkt er 1220 meter over havet. Dette er en krevende tur med enkelte bratte og smale partier.

Flott utsikt over Romsdalen, Trollveggen, Trolltindan, Romsdalshornet og Venjetindan. Mot slutten ser du utover Åndalsnes, Isfjorden og Romsdalsfjorden, i klarvær helt til Molde.

Bratt nedstigning fra Aksla langs Romsdalstrappa ned til Åndalsnes sentrum som kan være vrien for den med dårlige knær. En sving ut på utkikkspunktet Rampestreken er et must.

Sesongen starter når snøen går i slutten av juni eller begynnelsen av juli, og varer helt til snøen legger seg i slutten av oktober eller begynnelsen av november.

Turen tar seks til ni timer avhengig av vær og fysisk form. Bruk fjellstøvler, og pakk med deg ekstratøy, niste og godt med drikke.

Mer moro i Romsdalen

Sett av noen ekstra dager til å oppleve mer av det Romsdalen kan by på, som Norsk Tindesenter i Åndalsnes, Trollveggen, eller fiske i Romsdalsfjorden, en av Norges reneste fjorder med 68 registrerte fiskearter.

Visste du at du kan ta elsykkel opp Trollstigen? Føler du deg energisk, kan du gå den gamle kløvstien. Er du lysten på flere fjellturer kan Romsdalen skilte med 489 merkede ruter, lange, korte, bratte, slake. Våghalser kan prøve Romsdalsstigen via ferrata («snill» klatreløype langs sikret rute). Mer info: Visitandalsnes.com

Her kan du bo

Grand Hotel Bellevue: Midt i Åndalsnes, kjent for frokosten. 1695 kroner for dobbeltrom., 4390 kroner for Romsdalseggen-pakke (to netter, frokost, en middag, niste og transport til startpunkt).

Hotel Aak: Sjarmerende familiedrevet hotell med lokalmat-fokus. Dobbeltrom fra 1750 kroner. 9900 kroner for Romsdalseggen/Tour de Trollstigen-pakke (to netter, frokost, to treretters middager, to nister, guidet el-sykkeltur opp Trollstigen).

Setnes Feriesenter: Høystandard-hytter med seks sengeplasser og lite kjøkken. 1550 kroner natten.

Soggebru Camping: Liten og hyggelig, med barnevennlig sandstrand ved Raumas bredd. Teltplass for 200 og campinghytte for 550 kroner natten.

Slik kommer du dit

Raumabanen fra Dombås til Åndalsnes regnes som en av verdens vakreste togreiser. Ta Dovrebanen til Dombås fra Trondheim eller Oslo.

Buss fra Ålesund og Molde. I høysesong også fra Geiranger, ned selveste Trollstigen.

Nærmeste flyplass er Molde lufthavn.

Med egen bil kan du også få med deg tre av landets Nasjonale turistveger som ligger nær Åndalsnes: Geiranger-Trollstigen, Atlanterhavsvegen og Gamle Strynefjellsveg.