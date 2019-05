Byguide

Kroatia: Deilig by- og badeliv i Split

02.05.19 15:57 | Oppdatert: 02.05.19 23:33

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Seks minutter. Så kort tid tar det å gå fra midten av gamlebyen til den første av mange strender langs Splits riviera.

SPLIT (VG reise): Lenge fungerte Split mest som en utskipningshavn for turister til øyene, eller til Makarska-rivieraen lenger sør på fastlandet. Og øyene er fantastiske. Er du på ferie i Split, er en tur til for eksempel Korcula eller Hvar noe du gjerne må få med deg. Etter at filmen «Mamma Mia – Here we go again» ble spilt inn på Vis , har flere lokale guideselskaper også begynt å tilby dagsturer dit.

Men du må ikke forlate byen. Split er fin i seg selv, med sin historiske gamleby, grønne turmuligheter, gode restauranter, livlige natteliv og strand etter strand i gåavstand fra sentrum.

Annonse Reise til Kroatia Fly

Hotell

Leiebil

Midt i dette har 32-åringene Nina Rani Pedersen fra Kristiansand og Martin Tufteland fra Oslo tilbrakt seks år av sin studietid. Nå er begge snart ferdig utdannede leger, og de har ikke angret et sekund på at de valgte å studere medisin nettopp her.

– Skolen har et godt rykte. Og så er det jo helt fantastisk å bo i Split, sier Martin.

Anbefalt av innfødt

Når familie og venner kommer på besøk, tar Nina og Martin dem med til sine favorittsteder.

De begynner gjerne med en lunsj på Trattoria Tinel. Når VG møter paret der, blir de ønsker hjertelig velkommen av servitøren. De er stamgjester.

– Vi fikk selv anbefalt dette stedet av en innfødt. Og siden har Tinel blitt vårt favorittsted. Her får vi god mat som koster mye mindre enn tilsvarende på restauranter ved Riva, sier Martin.

Trattoria Tinel ligger i en litt bortgjemt sidegate bare 30 meter fra den populære strandpromenaden Riva. (Adresse Tomica Stine 1).

På menyen står det lokale spesialiteter med pasta, grillet kjøtt eller sjømat, og sort risotto, farget av blekksprutblekk. Nina og Martin trenger ikke menyen. De vet hva de vil ha: Hjemmelaget grønn pasta med laks og scampi i en fyldig fløtesaus.

– Det er få steder jeg får pastaen så perfekt som her. Den skal være al dente, med litt tyggemotstand, sier Martin.

For tre solide pasta-porsjoner og tre glass vin, betaler vi 293 kuna / omtrent 390 kroner. Panna cottaen til dessert er på huset, som alltid for stamgjestene.

Stappmette går vi videre til neste «must» for Nina og Martins gjester i Split: Marjan, den skogskledde fjelltoppen på halvøya i forlengelsen av byen.

Marjan

Jo høyere vi kommer på Marjan, jo bedre utsikt får vi over byen og øyene utenfor. Mange steder er det satt ut benker hvor turgåere kan sitte ned og nyte utsikten. Pinjetrærne sørger for sval skygge, og eneste lyd er fuglenes høylytte sang.

– Her er det trappestier og sykkelstier. Et supert turområde både til fots og på hjul, sier Nina.

Vi går over den lille fjelltoppen, forbi et enormt kors som turistene tar selfier foran, forbi kirker som er bygget inn i fjellveggen så høyt oppe at det er vanskelig å skjønne at noen kan besøke dem.

Snart ser vi Plaza Kasuni-stranden under oss. Den har den hviteste sanden i Split-området. Og få turister.

– Dette er min favorittstrand, fastslår Nina.

Radler

På vei tilbake til sentrum setter vi oss på en utekafé ved «Vestkysten», promenadegaten som ligger i forlengelsen av Riva.

Det er tid for Radler. En lokal spesialitet som smaker blanding av øl og sitronbrus med to prosent alkohol. Den kalde drikken er ekstra god etter at vi har gått langt i varmen.

Selv etter å ha gått rundt hele Marjan er vi fortsatt mette av pastaen på Tinel. Tilbake i sentrum må vi likevel smake på den lokale take-away-spesialiteten ciwappi, når vi kommer forbi stedet som selger byens beste ciwappier: Kantun Paulina (adresse Matošića ul. 1). Utenfor der er det nesten alltid kø. Ciwappi ligner burgere, men karbonadedeigen er formet som små pølser.

– Det er brødet som gjør denne best. Det er ekstra saftig akkurat her, forteller Martin.

Diokletians palass

Etter å ha studert seks år i Split er det norske paret lommekjent i gamlebyen.

Mine egne forsøk på å finne snarveier gjennom gatelabyrintene, resulterer hver gang i lange runder som ender helt andre steder enn planlagt. Men det er en morsom måte å utforske byen inne i keiser Diokletians gamle sommerpalass på.

Tre århundrer etter at den romerske keiseren døde i år 311, begynte folket å flytte inn i palasset. De bygde hus og anla gater, og skapte det som i dag fremstår som en labyrint av en gamleby.

Nina og Martin vet hvor de skal. De går forbi Choco Cafe (adresse: Ilicev Prolaz 1) som selger himmelske kaker. Og La Bodega (adresse: Mihovilova širina 1) hvor det er bra å drikke vin.

De viser trappene der hvert trinn er sitteplass for barene på hver side, og et populært samlingssted både dag og natt, særlig etter midnatt.

De målrettede skrittene gjennom gamlebyen skal ta oss til restaurant Dvor på den andre siden. (adresse: Put Firula 14). Dette er den mest eksklusive restauranten studentparet besøker i Split. Ikke ofte riktig nok, bare hvis det er en spesiell anledning.

Dvor betyr hage. Og hele restauranten er en stor hage i flere etasjer, med hvite- og blålakkerte smijernsstoler og bord mellom palmer og pinjetrær, og utsikt til stranden nedenfor.

Picigin

Mens vi venter på desserten på Dvor går vi ned til sjøen for å dyppe tærne. Der er turistene Lyka Breen og Tim van der Werf fra Nederland i ferd med å gjøre som de lokale: Spille «picigin».

Er du på en strand i nærheten av Split, kan du ikke unngå å legge merke til dem: Ofte store gjenger av lokale unge gutter og menn som står i vann til knærne og slår ballen til hverandre mens de bruker håndflaten som rekkert.

Vi ser mange av dem etter desserten på Dvor, når vi rusler tilbake til sentrum langs sjøen like før solen går ned. Det er fortsatt mennesker på strendene. Og ute i vannet er store guttegjenger i gang med picigin-spillet.

I kveldens siste solstråler står Philipp Dernen fra Hannover på stranden og sjonglerer med nyinnkjøpte picigin-baller. Like bortenfor ligger fire backpackere fra Melbourne, Sydney og London og spiller kort i sanden. En gjeng med unge engelske jenter pakker sammen strandbagene og avtaler å møtes igjen senere på kvelden.

Etter at solen har gått helt ned, våkner nattklubbene på Bacvice-stranden og inne i gamlebyen. Om sommeren pulserer Split hele døgnet.

Gå ikke glipp av:

Gamlebyen: Den gamle delen av Split er bygget opp inne i det som var keiser Diokletians sommerpalass for 1700 år siden. I dag bor rundt 3000 mennesker innenfor palassmurene. Mange leier også ut rom til turister. Byen inne i palasset står på UNESCOs verdensarvliste.

Peristil: Hjertet av gamlebyen. Den åpne plassen foran St. Domnius-katedralen og klokketårnet er omgitt av søyler. Om dagen poserer lokale menn kledd ut som romerske soldater her, og lar seg fotografere for noen kuna. Etter mørkets frembrudd er det ofte levende musikk på trappene.

St. Domnius-katedralen: Ble opprinnelig bygget som Diokletians mausoleum. Få blant annet med deg Jesus’ liv i 28 tablåer, skåret ut i den massive inngangsdøren av tre.

Klokketårnet: Den som ikke har høydeskrekk kan slite seg opp trappene inne i tårnet, og bli belønnet med en fantastisk utsikt.

Markedene: På fiskemarkedet innendørs eller grønnsaksmarkedene utendørs kan du føle byens sjel med lyder, lukter, pruting og rop.

Riva: Promenaden er byens storstue, og møteplass nummer én med kafeer, restauranter og folk som vil se og bli sett. Har ligget foran palasset helt fra tiden da Napoleon hersket i området.

Vestkysten: En over 600 meter forlengelse av Riva langs sjøen, brolagt med hvite steiner fra øya Brac, og bronseplater med navnene til alle byens borgere som har vunnet olympiske medaljer. Her ligger de luksuriøse yachtene fortøyd. Også her er det kafeer og restauranter, og et populært møtested for lokalbefolkningen.

Strendene: Den første ligger bare et steinkast fra sentrum mot øst. Bacvice er populær både blant turister og lokalbefolkning. Så populær at den blir veldig full om sommeren. Da er det bare å gå til neste strand. Eller neste. Eller neste. De minst befolkede strendene ligger på Marjan vest for sentrum.

Marjan: Det skogkledde lille fjellet på en halvøy ved siden av bybebyggelsen, er byens lunger. Det er mulig å kjøre til strendene på sørsiden. Resten av fjellet er bilfritt. På toppen, 178 meter over havet, vaier det kroatiske flagget.

Øyene: Skjærgården er fantastisk, og det går båter til mange av øyene.

Slik kommer du dit

Fly: SAS og Norwegian flyr direkte fra flere norske byer hele sommerhalvåret. Ving, Apollo og TUI flyr også til Split, og tilbyr hoteller, i området. Flytid litt over tre timer.

Tog: Reisen gjennom blant annet Tyskland, og Østerrike tar to døgn.