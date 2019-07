Stadig flere ferieparadis forbyr solkrem

Skal du ut å reise bør du sjekke om solkremen din kan bli med. Nå skal flere ferieparadis forby miljøskadelig solkrem for å redde livet i havet.

Det har lenge vært snakk om at enkelte stoffer i mange solkremer er skadelig for korallrevet, og nå tar flere grep. Flere destinasjoner skal nå forby en rekke solkremer for å beskytte utsatte korallrev og annen natur.

Du har kanskje sett skrekkbilder som viser hvordan det fargerike korallrevet forandrer seg fort på kort tid. Verdens største korallrev , The Great Barrier Reef, har allerede vært døende i flere år.

Bakgrunnen for forbudet er at solkremkjemikalier som eksempelvis oxybenzone og oktinoxat absorberes av koraller og deretter forstyrrer reproduksjons- og vektsykluser, som til slutt fører til bleking av korallrevet.

Neste år vil du kunne bli fratatt solkremen din på flere turistdestinasjoner, og enkelte steder, som på øyen Palau som VG Reise tidligere har skrevet om, vil du også kunne få en saftig bot om du ikke velger et mer miljøvennlig alternativ.

The Guardian meldte i fjor at Hawaii blir den første staten i USA som forbyr solkrem som inneholder de skadelige virkestoffene. Ifølge avisen vil forbudet tre i kraft i januar 2021. Skal du til Hawaii bør du derfor sjekke om solkremen din er lovlig eller forbudt.

Stadig flere destinasjoner følger etter. BBC meldte i november at øya Bonaire i Karibien vedtok en lov tidligere i 2018, og at Mexico har forbudt solkrem i naturreservater.

Også nydelige Key West forbyr den skadelige solkremen for å holde korallrevet i live. Forbudet vil tre i kraft i januar 2021, ifølge The Washington Post . I samme artikkel oppfordrer borgermesteren i Key West, Teri Johnsten, at vi ser på ingrediensene i solkremen vår.

– Det er tusenvis av solkremer der ute, og vi har ett korallrev. Vi har mulighet til å gjøre en liten ting for å beskytte det. Jeg tror det er vår forpliktelse, uttalte borgermesteren i Key West, Teri Johnsten.

Disse stedene innføres solkrem-forbud først:

Øya Bonaire i Karibien

Øysamfunnet Palau i Stillehavet

Hawaii

Key West (Florida)

Mexico forbyr solkrem i naturreservat

Velg naturvennlige solkremer

Linn Woxen, som er ansvarlig for kosmetikk og parfyme hos Travel Retail Norway (selskapet som driver taxfreebutikkene på landets største flyplasser) forteller at en gruppe på 12 produsenter har etablert det de kaller The Safe Sunscreen Council, og at du allerede nå kan kjøpe «korall-vennlige» solkremer.



Woxen opplyser om at det selges flere forskjellige solkremer som ikke inneholder kjemikaliene som nå blir forbudt, samt andre miljøvennlige solkremer som er laget for å beskytte vannet.

Videre forteller Woxen at hun tror vi kan vente oss et voksende utvalg av solkrem som kan brukes uansett hvor i verden du har tenkt å feriere.