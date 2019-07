Luftfartstilsynet advarer mot å fly med disse flyselskapene

31.07.19 12:42

Flyselskapene er svartelistet av EU fordi de ikke oppfyller sikkerhetskravene.

For å advare nordmenn har det norske Luftfartstilsynet lagt ut en liste med flyselskaper som er svartelistet av EU. Det betyr at flyselskapene ikke får operere innenfor EU. Forbudet omfatter også Norge gjennom EØS-avtalen, melder Flysmart24 .

– EU har etablert som liste over flyselskaper som er underlagt driftsforbud i EU-området. Gjennom EØS-avtalen er Norge knyttet opp til dette samarbeidet og listen gjelder også i Norge, sier Wenche Olsen, avdelingsdirektør for fagavdelingen ved Luftfartstilsynet til Flysmart24.

Navnene på flyselskapene er offentliggjort for å advare nordmenn med å fly med disse selskapene når de reiser utenfor EU/EØS-området.

«Europa har med sine standarder for luftfartssikkerhet oppnådd et svært høyt sikkerhetsnivå. EU og de enkelte land i EU/EØS samarbeider med sikkerhetsmyndigheter verden over for å heve sikkerhetsstandardene i luftfarten, og gjøre din reise tryggest mulig», skriver tilsynet .

Videre skriver tilsynet at «EU-kommisjonen publiserer jevnlig en sikkerhetsliste over flyselskaper med driftsforbud i EU. Det betyr som hovedregel at selskapet eller landet ikke kan dokumentere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå som minst er på høyde med det europeiske.»

Disse flyselskapene advares det mot

Fra enkelte land er alle fly forbudt i EU. Det gjelder fly fra Afghanistan, Angola (med unntak av to flyselskaper), Kongo, Ekvatorial-Guinea, Eritrea, Gabon (med ett unntak), Kirgisistan, Liberia, Libya, Moldova (med to unntak), Nepal, São Tomé og Príncipe, Sierra Leone og Sudan.

I tillegg er det flere enkeltselskaper som har forbud. Blant annet Avior Airlines, Blue Wing Airlines, Iran Aseman Airlines, Iraqi Airways, Med-View Airline og Air Zimbabwe.

Du finner hele listen her .