GODE MINNER: Du får ikke en kulere karnevalsopplevelse i Rio’ enn å danse selv. Foto: Sergio Fonseca – RJ – Brasil / Moment RF

Karneval i Rio: Morsomst å danse samba selv

Sambaskolene i Rio de Janeiro er en fest for hjertet og øyet. Men tro ikke at et karneval er en dans på roser.

Oppdatert 18. februar 2019

RIO DE JANEIRO (VG reise) Hjertet slår hardt i det jeg entrer Rio de Janeiros verdensberømte sambadrome Marquês de Sapucaí. Tusenvis av publikummere jubler på tribunene. Det er bare én ting å gjøre: Strekke armene ut og danse så fjærene rister. Det går som det må gå når du er varm, brisen på tropiske caipirinhas og høy på stemning.

Jeg havner utenfor min anviste plass på rekka. En karnevalsvakt napper tak i fjærene mine og plasserer meg bestemt tilbake på linje. For i paraden på Sambódromo da Marquês de Sapucaí er det orden på ting.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

BRUSER MED FJÆRENE: Gry E. Bodin, Marit Adinah Strømøy, Fabiana Mantovani, Sonja Hauge, Marianne Iversen, journalist Inga Ragnhild Holst, Carina Martins og Ana Cristina Henriques minutter før de entrer Rio de Janeiros sambadrome. Foto: Privat

Sambaskole

Sambaskolen jeg går i, Império da Tijuca, startet planleggingen allerede sommeren 2017. Da bestemte de seg for hva temaet for 2018-karnevalet skulle være, nemlig kraften til gudene de afrikanske slavene hadde i hjertene sine da de kom i lenker til Brasil. Det ble laget et manus. De utlyste en konkurranse der låtskrivere og komponister konkurrerte om å lage sang til oppsetningen. Samtidig ble det laget en koreografi. Flåter ble bygget og kostymer sydd.

Karnevalene er en industri som sysselsetter mange mennesker, og på selve paraden blir sambaskolen målt langs en rekke parametere. Hvor fin er sangteksten? Hvor god er fremføringen? Er det driv i fortellingen? Og kostymene? Det må ikke være feil – hverken synlig undertøy eller mobiltelefon er tillatt. Og er ikke danseopptredenen bra nok, får skolen trekk. Det samme skjer hvis toget ikke har jevn fart, for troppen skal fremstå som en samlet kropp i harmonisk bevegelse.

Det kreves organisasjonstalent for å ha kontroll på alt, for på denne hete sambanatten er skolen ute med 2500 deltagere, organisert i 22 såkalte alas (vinger eller rekker på norsk), som skal paradere i cirka én time. Til sammen skal seks skoler paradere denne natten.

SAMBAKLAR: Sonja Hauge og journalist Inga Ragnhild Holst venter på at tur for å entre sambadromen i Rio de Janeiro. Foto: Privat

Favelaene arrangerer

Det skal være cirka 100 sambaskoler i Rio. De er organisert i ligaer, omtrent som i fotball. Det er skolene i grupo especial, som er den beste ligaen, og grupo acceso, den neste beste, som går i sambadromen. På hver sine dager, vel å merke.

De fleste sambaskolene har tilknytning til Rio de Janeiros favelaer. Império da Tijuca, som er i grupo acceso, kommer fra Morro da Formiga, som betyr maurslummen- eller høyden. Det er vanskelig å finne kilder som med sikkerhet kan si når den første bosetningen oppsto i Morro da Formiga, men det som er sikkert er at Império de Tijuca ble dannet i 1940. Utdannelse har vært viktig for skolen og de skal tidligere ha tilbudt leseundervisning.

– Sambaskolene er det eneste stedet der man har kunnet møtes, finne venner og ha det moro, sier Vitor Monteiro.

– På Tijuca tilbys det nå jiu-jitsu, perkusjon og ballett for barn.

Karneval i blodet

Hjertet slår heftig også når jeg er plassert i riktig rekke. Noe annet vil være skikkelig teit. Hvem vil tryne og gruse skolens håp om opprykk til grupo especial? Så jeg danser, med blikket festet på danseren foran meg, for å holde min plass i kolonnen.

Sammenlignet med de såkalte passistaene, frontdanserne i bikini, som er valgt ikke bare for sitt vanvittige dansetalent, men også for sin skjønnhet og sensualitet, ser jeg nok mer ut som en golden retriever-valp som tuller rundt i en sandkasse. Men når publikum synger med på Império de Tijucas sang, er det ikke rom for tvil eller tull. Da skjønner du at dette er stort. Dette har folk ventet på. De fryder seg over fjær, trommer og trommehinner som vibrerer i natten. Det som foregår på sambadromen i natt, er selve livet.

– Jeg elsker karneval. Jeg har det i blodet og jobber med det hele året, sier trommespiller Paulo Mauricio Abranches i til VG reise.

– Jeg har feiret det fra jeg kom til Rio som fjortenåring.

Så det er bare å slå ut sambaarmene. Danse så fjærene fyker. Det er en hel herlig time igjen før jeg er ved enden av sambadromen. Tørk svetten. Smil!

Epilog

Vinneren av karnevalet i 2018 ble kåret onsdag etter paradedagene. Sambaskolen Beija Flor vant med sin politiske kavalkade som beskrev et Brasil i oppløsning. Império da Tijuca kom på syvende plass i sin serie.

FESTSTEMT: Om du ikke drar i sambadromen, kan du velge i 500 gatekarneval. De er åpne for alle som liker trommer, glitter og kostymer. Her fra Orquestra Voadora, som noen regnes for å være mer kultivert. Foto: João Laet

Slik kan du oppleve karnevalet

Sambaskolene tilbyr kostyme og plass via sine nettsider. Du velger plass i en av sambaskolens såkalte alas. Når du melder deg på forplikter det at du følger opp.

For å danse på den mest synlige plassene må du jevnlig delta på skolenes trening, for så deretter bli valgt. Det er derfor ikke noe du som besøkende umiddelbart får mulighet til å delta i.

I tillegg til å delta i de offisielle paradene, kan du feste på rundt 500 gatekarneval, såkalte blocos, som er åpen for alle i løpet av karnevalsukene.

Vil du bare se paradene kan du kjøpe billett på Liesa, som er en sammenslutning av byens sambaskoler. Adresse: Central LIESA de Atendimento e Vendas, Rua da Alfândega, 25 – lojas B e C, Rio de Janeiro.

Tre sambaskoler

Império da Tijuca: Gammel skole som p.t. befinner seg i grupo acceso, altså b-ligaen. Kostymer koster fra cirka 350 realer, tilsvarende cirka 850 kroner.

Mangueira: Sambaskole i grupo especial, altså i sambaskolenes toppliga, med opphav i et nabolag med samme navn. Skolen har mange tilhengere. De har svært forseggjorte kostymer og har vunnet mange år.

Portela: Denne sambaskolen ble etablert i 1923 og er den mestvinnende i Rio. Mange kjente samba-komponister har jobbet her.

Karnevalet 2019

De store paradene i Marquês de Sapucaí starter den 1. mars og vinnerens triumfmarsj er lagt til den 9. mars. Men regn med mange fester både før og under karnevalet i Rios mange nabolag.

Annonse fra: Her bor du i Rio de Janeiro

Publisert: 15.02.19 kl. 16:39 Oppdatert: 18.02.19 kl. 11:46

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser