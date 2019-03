Syv turistfeller du faktisk bør oppleve

Av Melina Pambou Sundfør

05.03.19 16:46

Det er ikke alle steder som fortjener å bli omdøpt til turistfelle, for til tross for advarsler om folkehav finnes det noen perler som er verdt litt dytting og venting.

Attraksjoner og severdigheter stappet av turister kan skremme selv den beste globetrotter. Lange køer, svette panner og utålmodig reisefølge er gjerne ikke en oppskrift på den perfekte ferie. Men i enkelte tilfeller må man kanskje bite i det sure eplet.

For ja, de blir kanskje besøkt av flere tusen turister hver dag, men når du kan svømme i melkeblått vann, drømme deg vekk i et eventyrslott eller vitne byen over skyene, da kan man like så greit menge seg med turistene.

Så er du ikke fremmed for store folkemengder, her har du syv «turistfeller» som er verdt et besøk.

Neuschwanstein slottet, Tyskland

Få steder på jorden ser mer ut som en illustrasjon fra historiebøkene enn Neuschwansteins slottet i Tyskland . Med majestetisk arkitektur, omringet av vakker natur ser slottet ut som det er dratt rett ut fra en eventyrbok. Slottet er like vakkert på høsten som om sommeren, så her kan du planlegge et besøk året rundt.

Den blå lagunen, Island

Her hopper du bokstavelig talt rett i en turistfelle, men en felle som likevel er verdt et dypdykk. Midt i en svart ørken av lavastein, med melkeblått vann under et teppe av røyk finner du den blå lagunen. Dette er Islands mest populære turistattraksjoner, men fortvil ikke, bassenget renser seg selv og vannet skiftes ut i løpet av 40 timer.

Grand Canyon, USA

I Arizona finner du en av USAs største turistattraksjoner, Grand Canyon, som har blitt utformet over flere millioner år. Naturkrefter forbløffer stadig, og det er gjerne noe ekstra spesielt med det som er skapt utenfor menneskets hender. Nettopp derfor er en tur til Grand Canyon noe å anbefale, storslått natur som kan ta pusten fra deg.

Trevifontenen, Roma

Det er ingen tvil om at Italia byr på noen av de vakreste attraksjonene som finnes, og en av de er Trevifontenen i Roma. Fontenen er stadig omringet av turister, men av god grunn. De imponerende utformingene kombinert med det lyseblå vannet er så vakkert at faren for en selfiestang i hodet er verdt det.

Machu Picchu, Peru

På et lite området over skyene har inkaene bygget en landsby som har overlevd alt det naturen har å by på, i tillegg til store strømmer av turister. Den store turiststrømmen har tæret på Machu Picchu, og myndigheten begrenser nå antall besøkende hver dag for å bevare landsbyen. Så her er det bare til å putte pengene på sparegrisen før det er for sent.

Taj Mahal, India

Det sies at så mange som 20 000 menn bygget Taj Mahal over 20 år, og akkurat de tallene forteller litt om hvor storslått dette byggverket faktisk er. Mausoleumet er bygget i hvit marmor, og det slående utseende er nettopp det som gjør den så kjent. Taj Mahal er også på UNESCO sin verdensarvliste, og da er det klart at et besøk er på sin plass.

Angkor Wat, Kambodsja

Noen ganger må vi klø oss i hodet for å prøve og forstå hvordan i all verden mennesker før klarte å bygge slike fantastiske byggverk. Angkor Wat i Kambodsja er et av de stedene, et inspirerende tempel som er fenomenal både for ens størrelse og detaljer. Her spiller det nesten ingen rolle hvor mye mennesker du må kjempe deg forbi, for dette er en opplevelse du sjeldent får igjen.