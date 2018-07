IKKE MER: Reisebyrået Thomas Cook vil ikke lenger selge billetter for å se spekkhoggere i fangenskap. Foto: Thomas Nilsson / VG

Thomas Cook tar nytt dyrevelferd-grep

31.07.18 11:37 | Oppdatert: 31.07.18 12:26

Reisebyrået skal slutte å selge billetter til dyreparker som har spekkhoggere i fangenskap. De begrunner valget med dyrevelferd.

Det er ingen tvil om at forbrukere er blitt mer opptatt av dyrevelferd. Vi har tidligere skrevet om bloggeren som raste mot kamelridning og at du bør droppe dyreopplevelsene på reise . Nå er det det engelske reisebyrået Thomas Cook , som har gjort et nytt grep for dyrevelferd.

Direktøren i selskapet, Peter Fankhauser, annonserte dette i en bloggpost på reisebyråets hjemmeside på søndag.

Selskapet, som eier blant annet Ving, Spies og Tjæreborg, har bestemt seg for å slutte å selge billetter til familieparker hvor spekkhoggere holdes i fangenskap. Det vil gjelde SeaWorld i Florida og Loro Parque på Tenerife, fra og med neste sommer, ifølge flere nyhetssteder, som NRK , The Telegraph , Independent og BBC ,

Tar dyrevelferd seriøst

For halvannet år siden gjorde reiselivsgiganten grep, da de kontrollerte 49 dyreparker for å se om de holdt standarden til selskapets nye retningslinjer.

– Vi visste vi måtte ta tak for å sikre at de attraksjonene vi selger er i samsvar med våre kunders forventninger til oss, skriver direktøren i blogginnlegget.

Alle attraksjonene reisebyrået selger billetter til må holde minimumskravene til ABTAs retningslinjer innen dyrevelferd . 29 av attraksjonene selskapet kontrollerte holdt ikke standarden, og ble droppet.

Nå har de også kuttet SeaWorld i Florida og Loro Parque på Tenerife på bakgrunn av selskapets retningslinjer og etter tilbakemeldinger fra kundene deres, hvor 90 prosent sier det er viktig at reisebyrået deres tar dyrevelferd seriøst.

Direktøren skriver at dette var et vanskelig valg, men at de har tatt beslutningen basert på retningslinjene de lagde for halvannet år siden.

– Og når så mange av våre kunder er så klare i deres syn, kan jeg ikke tillate vår forretning å ignorere dem, skriver Fankhauser i innlegget.

Har sluttet med avl

SeaWorld sier de ikke lenger avler spekkhoggere, men at de nåværende pattedyrene vil være der i mange år fremover, skriver BBC . De mener kundene deres vet at de behandler dyrene bra:

«De har sett førstehånd den utrolige omsorgen vi gir alle våre dyr og lærer om hvordan vi beskytter og sparer arter i naturen», skrev SeaWorld i en uttalelse.

Ifølge BBC startet en forsterket kritikk mot fangenskap av spekkhoggere i 2013 etter Netflix-dokumentaren «Blackfish», som handler om en spekkhogger i fangenskap. Besøkstallene til SeaWorld sank etter dokumentaren, selv om familieparken mente den var manipulativ.

