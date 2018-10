Fuglemyrhytta: Oslos nye, populære utested

12.10.18 15:51

Kort tid etter åpningen har den ubetjente turistforeningshytta i Nordmarka blitt en Oslo-kjendis alle vil oppleve

FUGLEMYRA (VG Reise): Den ligger på en høyde like ved Vettakollen, med utsikt over Nesoddlandet, fjorden, sentrum og Holmenkollbakken.

Når vi ankommer hytta en solvarm formiddag i oktober, sitter dagsturister allerede med matpakken i gapahuken og på terrassen og nyter solen og utsynet. Nattens ti overnattingsgjester er ferdige med egg-og-bacon-frokosten på kjøkkenet, og er i ferd med å pakke ut.

– Med det samme Turistforeningen åpnet for registrering sto vi klare til å bestille overnatting. Dette er jo et perfekt sted for faglige sammenkomster, sier Tom Erichsen. Han har tilbrakt det siste døgnet på hytta sammen med ni kollegaer innen sitt fagfelt, fornybar energi.

Snart skal kollegaene gå halvtimesturen gjennom skogen tilbake til Skådalen stasjon på Frognerseterbanen.

Samtidig kommer stadig nye turgåere inn til den nye hytta i Nordmarka . På en hverdagsformiddag er det flest pensjonister. Men ved 09-tiden i morges kom hele kvinne-skilandslaget løpende og banket på vinduet, forteller overnattingsgjestene. Og kvelden før anslår de at rundt 100 turgåere i alle aldre var bortom hytta før solen gikk ned. Mange er nysgjerrige på å se den nye Snøhetta-tegnede hytta med umake vinkler og gapahuk i samme stil.

Den eneste av de tre nye bygningene ved plassen i enden av Fuglemyra som har fire vegger med 90-graders hjørner, er doen. Den har til gjengjeld en glassrute som etter sigende skal ha stått i slottets gamle stall, og 14 meters fall fra de doble setene ned til bakken. Det vil ta en del år før den er full.

Kollegaene som har sovet på Fuglemyrhytta i natt er langt ifra alene om å ville våkne midt i skogen og ta trikken til jobb neste morgen. Hytta er allerede nesten fullbooket frem til jul.

Margrethe Kleiberg og Else Mebust som nyter oktobersolen på terrassen, forteller at de snakket om det på veien oppover; En overnattingstur med kollegaer, og frokost med panoramautsikt her, hadde vært en flott opplevelse før jobb på Diakonhjemmet.

Men de fleste bruker hytta som dagsturturmål. Noen av dem har slått seg ned på stubbene utenfor, blant dem den nye generalsekretæren i DNT ; Dag Terje Solvang. Han begynte i jobben en snau uke etter at Fuglemyrhytta åpnet, den 25. september.

En av hans oppgaver blir å jobbe for å nå målet i DNTs veivalgsdokument: En halv million medlemmer innen 2023.

– I dag har vi imponerende 315.000 medlemmer. Men med tanke på hvor mange hundre tusen det er som går på en sti som er merket av DNT i løpet av året er potensialet veldig mye større. For å nå målet må vi legge til rette for at alle grupper skal kunne komme seg ut i naturen, sier han.

Til det er bynære anlegg som Fuglemyrhytta viktig.

– Mange tror at det kreves mye både utstyr og krefter for å komme seg ut i naturen. Men denne hytta ligger så nær offentlig kommunikasjon at alle kan klare turen. Det kan åpne dører for nye grupper, slik at det blir lavere terskel for å komme seg ut neste gang, sier han.

Ubetjent Turistforennigshytte

Fuglemyrhytta er en ubetjent Turistforeingshytte. Det betyr at man må være medlem av Turistforeningen for å booke overnatting eller benytte oppholdsrommet og kjøkkenfasilitetene på dagstur.

Men man trenger ikke være medlem for å sitte på terrassen eller i gapahuken og nyte utsikten og spise medbrakt mat.

Maten et høydepunkt

Det spiller heller ingen rolle om du er medlem når du har hytta som dagsturmål, og gjør som generalsekretær Dag Terje Solvang: Tilbereder lunsjen på gassbluss utenfor. Han er en flittig bruker av naturen både i Oslo og i sin andre hjemby Stavanger, der ektemann Bent Høie kommer fra.

– Når jeg går på tur gleder jeg meg alltid til måltidene. Det å kose seg med maten er en viktig del av turen, sier han.

Solvang har fagbrev som kokk og tok befalsutdanning i Forsvaret før han var leder av Gastronomisk Institutt og endte opp som kampanjeleder i Høyre. Matkunnskapene tar han med seg ut i naturen.

– Uansett om det er en dagstur i nærmiljøet eller ukestur i Femundsmarka, bør turmaten være smakfull og enkel å tilberede. Og veldig gjerne varm, legger han til.

Til Fuglemyrhytta har han tatt med propanapparat og stekepanne, ferdig oppkuttet kyllingfilet, vasket og spiseklar babyleaf miks salat, Sirrochsaus, rømmedressing og tortillalefser.

Mens kyllingbitene freser reflekterer han over at noen kanskje synes det blir for mye å drasse på gassbeholder og stekepanne på tur.

– Da er det jo fullt mulig å steke kyllingbitene på forhånd. Skal du gå i flere dager, kan de også fryses og legges i plastposer i sekken. Da holder de seg lenger, sier han.

Når kyllingbitene er ferdigstekt og blandet med saus, legger han salat og kjøtt på en tortillalefse og topper med rømmedressing før alt pakkes inn i lefsen.

– Vær så god, sier generalsekretæren med sans for varm turmat. På få minutter har han tryller frem en smaksbombe av et varmt minimåltid foran Fuglemyrhytta. Det skal spises til en av Oslos beste utsikter.

Slik finner du Fuglemyrhytta:

Korteste vei er fra Skådalen T-banestasjon . Gå opp Vettaliveien, og ta til venstre ved Humlen Montesorribarnehage. Følg grusveien drøye to kilometer til du ser skiltet «Fuglemyrhytta 0,5 km» Derfra følger du blåmerket sti. Turen tar omtrent en halv time.

Hvis du går av på Vettakollen T-banestasjon og tar turen over Vettakollen får du en flott tur med mye utsikt. Beregn rundt en time.

Fra Sognsvann T-banestasjon følger du skilting mot Vettakollen. Turen går forbi Bånntjern, over Vettakollen og inn til Fuglemyrhytta. Beregn omtrent 1, 5 time.

Fra Frognerseteren T-banestasjon kan du følge skilting ned mot Sognsvann. Litt etter Frønsvollen tar du til høyre og følger skilting til Fuglemyrhytta. Beregn rundt en time.

Slik booker du overnatting

Hytta kan bookes gjennom Turistforeningen. Den som booker må være medlem. Medlemskap koster 660 kroner i året. Overnatting koster 220 kroner for medlemmer og 330 for ikke-medlemmer.

Overnattingsgjestene disponerer soverommene fra klokken 16:00 til 11:00. På dagtid er hytta tilgjengelig for alle medlemmer med DNT-nøkkel.