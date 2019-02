Alpinanleggene satser stort

15.02.19 18:24 | Oppdatert: 15.02.19 19:09

Ny giv i alpinbransjen: Mange satser stort på utvikling av eiendom, bakker og heiser.

– Alpene har slitt med snømangel, og samtidig har vi vært aktive i markedsføringen mot utlandet. Det gjør at flere europeere nå ser mot Skandinavia når de planlegger skiferie, sier generalsekretær Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggens Landsforening.

Utlendinger som kommer til Norge forventer mer enn bare skibakker. De vil ha et tilbud tilpasset hele familien, og de vil bo og spise godt. For å møte etterspørselen investerer norske alpinanlegg i nye bygninger, serveringstilbud, aktiviteter, bakker, heiser og gondoler.

Narvikfjellet

Den nye gondolen i Narvikfjellet åpner enten mandag 19. eller tirsdag 19. februar. Gondolen som skal gå hele året, starter nede i skianlegget 220 meter over havet, og ender på Fjellheisrestauranten 657 meter over havet.

Den nye gondolheisen erstatter den gamle som hadde sin siste tur i sommer. Mens den gamle gondolen kunne frakte 250 personer i timen, har den nye kapasitet til å ta 1600 passasjerer.

Hafjell

Denne vinteren åpnet en to kilometer lang ekspresstolheis fra Mosetertoppen, der gondolen slutter. Den går innover snaufjellet og har toppunk 500 meter lenger inn enn gondolen. Det er også laget nye nedfarter og snøproduksjonsanlegg i tilknytning til heisen, og nytt barneområde på Mosetertoppen.

Dette er første etappe av en større utbygging av Mosetertoppen. Innen et år starter byggingen av flere utleiesenger og restauranter.

Kvitfjell

De siste store investeringene i Kvitfjell skjer i forbindelse med utbyggingen av den tredje fjellsiden, som startet sist vinter. Der har det blitt ny stolheis, nye nedfarter og gondol som knytter fjellsidene sammen.

Det skal også bygges nye utleieleigheter i området. Og neste år blir det også en ny restaurant på toppen av heisen.

Geilo

Etter at Geilo Holding tok over skianlegget i fjor er det satt i gang en massiv oppgradering. Heissystemet bygges om, samtidig som det jobbes med å tilrettelegge nedfartene slik at det blir enklere å bevege seg rundt i anlegget. I bakkene kommer det også mye nytt, som selftimer, speedski og fun-park. Kvaliteten på spisestedene skal også løftes. Samtidig skjer det mye på eiendomssiden, blant annet med utvidelse av Vestlia resort og Kikut.

– Vi jobber også med å få etablert en gondol fra sentrum og opp, til fjellet, men det er litt lenger frem i tid, sier styreleder i Geilo Holding, Arne Pålgardhaugen.

Myrkdalen

Myrkdalen Fjellandsby vokser med omtrent 50 nye fritidsleiligheter hvert år. Skianlegget utvides med nye heiser og løyper i takt med utbyggingen.

Sentrum i Fjellandsbyen består nå av Myrkdalen hotell, og to leilighetsbygg med sportsbutikk, skiutleie, varmestue og kafé. I dag er det 764 fritidsleiligheter der. Et nytt bygg med 26 leiligheter og butikker, skal være klart til sommerferien. Neste bygg med leiligheter i sentrum har planlagt byggestart til våren.

I forbindelse med bygging av et nytt hyttefelt blir det også tre nye heiser og tilhørende bakker om noen år.

Voss

Voss får også ny gondol. Etter planen skal den åpne til sommeren.

Gondolen skal gå fra togstasjonen 57 meter over havet til Hangurstoppen midt i skianlegget, 820 meter over havet. Her åpner også en ny restaurant med 450 sitteplasser til sommeren, og det legges til rette for aktiviteter både sommer og vinter. Gondolen skal gå hele året.

I januar 2020 åpner et nytt hotell med 210 rom i nærheten av påstigningen ved togstasjonen.

Gausta skisenter

I sommer slo Gaustablikk- og Gaustatoppen Skisenter seg sammen, og ble til Gausta Skisenter. I den forbindelse er det laget en ny masterplan for området. Hitil er det brukt 60 millioner kroner på oppgradering av snøkanonanlegg, utvidelse av traseer, ny varmestue, flytende badstuer på Kvitåvatn, ny dagligvarebutikk samt et showroom hvor fremtidsplanene kan oppleves digitalt.

Fremtidsplanene innebærer blant annet nye hoteller, nye heiser og bakker, topprestaurant og gondol.

Den nye foodtrucken (bildet) kom på beltene denne uken. Den er eneste av slitt slag i Norge og skal dukke opp forskjellige steder i anlegget.

Hemsedal

Det nye Fýri Hotell – tidligere kalt VY – midt i bakken åpner etter planen før jul i 2019. Investor Anders Buchardt har fått med seg alpinist Aksel Lund Svindal og svenske ESS Group på investeringen i Hemsedal.

Fýri får 300 nye gjestesenger pluss 47 private leiligheter, to restauranter, sportsbutikk, kurs- og konferansesenter med plass til 500 personer og et spaanlegg på opp mot 1000 kvadratmeter. Når hotellet åpner skal det også være heisløsninger som knytter det til bakken.

I tillegg skal Skigarden utvides med 100 nye utleiesenger til neste sesong, og Skarnuten hotell utvides og bli omtrent dobbelt så stort som det er i dag. Byggestart sannsynligvis neste år.

Norefjell

En ny seksseters stolheis med varme i setene og boble som beskytter mot vær og vind, har i vinter erstattet T-kroken fra Mellomstasjonen opp til Bøseterområdet.

Det er også investert i et nytt lysanlegg i en blå løype i Bøster-området. Den samme løypen har i tillegg fått nye snøkanoner.

I sommer fikk Norefjell en ny demning med naturlig tilsig av vann til snøkanoene. I den forbindelse utvidet de også nøproduksjonsanlegget.

Trysil

I Trysil snakker de om «tiden før og etter flyplassen.» I desember 2019 åpner den internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains Airport, på svensk side av grensen, men likevel bare 40 minutters busstur fra Trysil.

Det er ventet at den skal bringe mange nye gjester til skianlegget, derfor gjøres det nå milliardinvesteringer i nye bakker, heiser, spisesteder og gjestesenger.

I området rundt Turistsenteret blir det 2000 nye gjestesenger i løpet av en femårsperiode. De første byggetrinnene er klare i april 2019.

