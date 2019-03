Hipster og historie: 36 timer i Dubrovnik, Kroatia

22.03.19

Nytt møter gammelt i denne nydelige historiske byen. Dubrovnik har blitt et trekkplaster for mer enn sin skjønnhet.

Dubrovnik har kommet langt bare ved hjelp av utseendet.

Med sine gotiske bygninger og massive middelaldermurer, har gamlebyen Stari Grad, helt ned mot det dypblå Adriaterhavet, klart å tiltrekke seg titusenvis av turister hvert år. De fleste av dem har spasert rundt på de brosteinsbelagte gatene med kameraet klart, mens de har beundret arkitekturens særegne «Middelhavet-møter-middelalderen»-preg. Så fikk det heller være at maten på restaurantene var under middels, og at det var vanskelig å finne en god kopp kaffe.

Men tidene forandrer seg, selv i en liten middelalderby med 42 000 innbyggere. Turistene flokker fremdeles hit om sommeren, men nå er det i tillegg mulig å få servert et godt måltid med spennende mat fra Dalmatia-regionen på en av de nye restaurantene. På hipster-kaffebarene er det mulig å få en over gjennomsnitts god kopp java, og kvelden kan avrundes på cocktailbarer med bartendere som tar faget seriøst.

Fredag

15.00: Den store muren

Ta deg en tur på toppen av den 2000 meter lange bymuren med sine mange tårn og bastioner, og nyt utsikten langs Stradun – den populære hovedfartsåren gjennom Stari Grad. Her henger de lokale dag og natt, som om det var deres egen stue. Inngangsbilletten for en tur langs muren koster 200 kuna for voksne (tilsvarende rundt 280 kroner) og 50 kuna (tilsvarende rundt 70 kroner) for barn, noe som også gir deg mulighet til å se St. Lawrence-festningen – eller Fort Lovrijenac – som ligger på vestsiden av muren. Dette landemerket fra 1000-tallet blir gjerne kalt «Dubrovniks Gibraltar» og har fra tid til annen teateroppsetninger på programmet. Det er også et av stedene med best utsikt over gamlebyen.

16.00: Opp i høyden

Like bak Dubrovnik ruver fjellet Mount Srdj. Våger du deg opp taubanen til toppen av det 400 meter høyet fjellet, blir du belønnet med den kanskje aller mest spektakulære utsikten i hele det sørlige Kroatia . Etter at du er ferdig med å stirre utover blånene, kan du besøke festningen Fort Imperial fra 1800-tallet. Der kan du blant annet få med deg utstillingen «Dubrovnik og Kroatiakrigen 1991-1995», som viser bilder og levninger fra byens forsvar mot de serbiske og montenegrinske styrkene på tidlig 90-tall.

18.30: En drink i solnedgangen

Fem minutters gange fra gamlebyen, via Ploce-porten – en av de tre hovedportene inn til det bilfrie sentrum – finner du det nylig renoverte Hotel Excelsior, hvor du kan slappe av med en drink på terrassen. Baren er en forlengelse av pianobaren Abakus inne på hotellet. Ta deg en velfortjent slurk av en gin tonic eller et glass Travarica – en lokal urtebrandy – og nyt synet av gamlebyen. Si «adio» til solen, slik de lokale gjør, i det den smyger ned bak horisonten.



20.00: Kroatisk eller «Kroasiatisk»?

Dubrovnik har fått en hel haug med gode spisesteder. Posat, et steinkast utenfor bymuren via Pile-porten, tilbyr luksuriøse versjoner av tradisjonelle fiskeretter som torskefilet i favabønneskum og såkalt Istrian pljukanci- pasta, som kan minne om pastatypen strozzapreti, servert med trøfler, reker og kamskjell.

En annen mulighet er å sette seg ned på fortausrestauranten Azur, som ligger i en bakgate i gamlebyen. Der mikser brødrene Darko og Vedran Perojevic asiatiske retter med typisk kroatiske ingredienser, som mektige currygryter fylt med lokal sjømat, og kaller det «kroasiatisk».

22.00: «Shaken, and stirred»

På motsatt side av gamlebyen fra restaurant Azur, ligger Bar by Azur. Med sin beliggenhet like opp fra gateplan, via en smal steintrapp, er dette en av byens første virkelig seriøse cocktailbarer. Stedet har rundt 70 sitteplasser, 20 av dem utendørs. Dette er også en av ytterst få røykfrie barer. På menyen finner du både klassiske drinker og noen av barens egne kreasjoner. Signaturdrinken Plum Azur (moste plommer ristet med konjakk, plommesake, sitronjuice og bitter) er et godt sted å starte. Dersom magen har begynt å rumle igjen etter middagen har denne baren en liten, sesongbasert meny med vietnamesiske banh mi-sandwicher, kroatisk prosciutto, og quesedillas fylt med lagret Grana Padano og røkt pancetta, toppet med trøffelolje – i tillegg til annen snacks.

Lørdag

09.00: Brygget av kaffekjennere

I 2016 åpnet gjengen bak The Cogito Coffee, som opprinnelig kommer fra hovedstaden Zagreb, sitt første kaffebrenneri i Dubrovnik. Kaffebaren ligger i en bakgate i gamlebyen, og tilbyr i hovedsak bare takeaway. Kjøp derfor med deg en kopp filterkaffe, en cappuccino eller en cold brew i hånden, og smyg deg rundt om i de smale gatene på utkikk etter steder du kjenner igjen fra tv-serien Game of Thrones – eller rusle ned Stradun (også kalt Placa). Her kommer de lokale for å gjøre en dir (uttales «djer»), noe som dreier seg om å spasere i meget sakte tempo fra byens klokketårn over til den kuppelbelagte Onofrio-fontenen, og så tilbake igjen.

11.00: Piknik på øya

Det finnes hele 1000 øyer like utenfor kysten av Kroatia. Øya Lokrum ligger bare en 15 minutters båttur fra den gamle havnen, og er den lettest tilgjengelige fra Dubrovnik. Her finner du både en botanisk hage, middelalderske klosterruiner og det som er igjen av et eldgammelt fort. I stedet for å stole på de få spisestedene her, kan du med fordel ta med deg en piknikkurv. Piknik Dubrovnik tilbyr isolerte ryggsekker fylt til randen med lokalprodusert prosciutto, ost, brød, oliven, frukt, hjemmelaget limonade av ingefær og nyperose, i tillegg til en mengde andre produkter fra overalt i Kroatia – som en oljede, tradisjonell Kulen-pølse fra Slavonia-regionen og vin fra Istria.

19.00: Under bjellen

Tunge kjøttgryter er kanskje ikke den mest åpenbare assosiasjonen man får av Dubrovnik og den slående vakre kystlinjen. Likevel er selskapsretten Peka – bestående av ovnsbakt kjøtt og poteter, som bakes i timevis under et lokk som kan minne om en bjelle, dekket av glovarmt kull – veldig populær her. Navnet Peka betyr egentlig «baking», men retten kalles ofte «under bjellen» på grunn av tilberedningen. Det aller beste stedet å spise denne kjøttfulle retten på er restauranten Konoba Dubrava i byen Bosanka, i fjellsidene over Dubrovnik. Utsikten herfra er verdt turen alene, men husk å bestille bord på forhånd og meld fra om hva slags kjøtt du vil ha (kalv, svin, lam eller blekksprut). Her bør du ankomme sulten, for porsjonene er sjenerøse. Om kvelden spiller lokale gatemusikere kroatiske folketoner blant bordene.

22.00: Lokalt og levende

Det sørlige Kroatias viktigste vindistrikt, halvøyen Peljesac, ligger omtrent seks mil nord for Dubrovnik. Dersom du ikke har mulighet til å drikke deg rundt fra vingård til vingård der, bør du i alle fall sørge for å kikke innom Matusko. Denne vinbaren i gamlebyen heller ikke bare lokal vin i glassene dine, men også vin fra deres egen vingård ved samme navn på Peljesac-halvøyen. De som ikke er like opptatt av vin kan heller suse 60 meter lenger opp i gaten, til Buzz Bar – et hipt sted for de unge lokale med live, akustisk musikk og rimelige drinker.

Søndag

12.00: En gaffelbit

Pantarul, som betyr gaffel på den lokale dialekten, serverer tradisjonelle, kroatiske fiske- og kjøttretter med en moderne vri. Denne populære restauranten lar deg velge mellom en à la carte-meny og en femrettersmeny. Her kjøpes omtrent alle ingrediensene inn fra lokale bønder og fiskere. Dersom du avslutter måltidet med et stort smil om munnen, kan du kjøpe med deg en kopi av den engelske kokeboken til eieren Ana-Marija Bujic – som også er matblogger – «What's Cooking in Dubrovnik».

Bor du på et hotell i Lapad-området kan du enkelt komme deg hit til fots, ellers tar det omtrent ti minutter å komme seg hit fra gamlebyen med enten 4- eller 6-bussen, eller en taxi. I helgene bør du ha reservert bord i forkant, enten det gjelder lunsj eller middag.

14.00 «Made in Croatia»

Ønsker du å ha med deg noe mer hjem fra Kroatia enn bare solbrente skuldre, bør du likevel droppe alle suvenirbutikkene på Stradun. Det er stort sett bare turistfeller. Stikk heller bort til Life According to Kawa, som ligger like utenfor Ploce-porten, der du kan finne en god miks av lokale, håndlagede kvalitetsprodukter som sprit, vesker, sko, øl og T-skjorter med Dubrovnik-motiver. Den lille butikken ble åpnet av Sanja og Jon Kawaguchi, som også driver bed and breakfast-stedene Old Town inn og Fresh Sheets.

Her kan du bo

Hotel Excelsior (Frana Supila 12. Høy prisklasse) Etter å ha gjennomgått en omfattende restaurering har dette ikoniske hotellet åpnet dørene igjen. Alle de 158 rommene og suitene har nå store dobbeltsenger, en dus fargepalett og lyse tregulv. Restaurant Sensus tilbyr både kroatiske og kontinentale retter, med hovedfokus på sjømat. Men en ting er uforandret; den fantastiske utsikten over gamlebyen.

Hotel Kompas (Kardinala Stepinca 21. Middels prisklasse) Dette firestjerners hotellet ligger i en rolig sandbukt i Lapad, like i nærheten av en strandpromenade der kafeene ligger tett. Gamlebyen er bare fire kilometer unna. Alle rommene har balkong og de aller fleste utsikt over det skimrende Adriaterhavet. Loungen og kafeen i toppetasjen er et ideelt sted å sitte for å overvære spektakulære solnedganger.

Fresh Sheets (Buniceva Poljana 6. Middels prisklasse). Her kan man bo både lite og stilig helt i sentrum av gamlebyen. Et hyggelig kanadisk-kroatisk par driver stedet, og alle de seks komfortable rommene har enten utsikt over katedralen eller Buniceva-torget.

