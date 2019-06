Slik kan du reise til utlandet med familien i et år. Møt to familier som gjorde det

21.06.19 14:17 | Oppdatert: 21.06.19 15:41

Lengter du etter å trykke på pauseknappen i hverdagen og flytte med familien til utlandet en periode? Vi har møtt to barnefamilier som har utforsket verden på hver sin måte. Her får du deres og ekspertenes beste tips til å komme seg av sted.

– I alle kulturer finnes det ritualer for å knytte familiemedlemmene sammen. Stadig flere norske familier velger å skape sitt eget store felles ritual ved å legge ut på en lengre reise sammen. Dette tester og styrker familien. Etter hjemreisen holder det å nevne navnet på et sted for å utløse masse felles minner.

Disse blir som små sukkertøy man kan dele og suge på lenge. Når stadig flere familier kommer tilbake og forteller om sine opplevelser, vekker det fristelse hos andre og vi får en smitteeffekt, sier trendforsker og sosialantropolog Gunn-Helen Øye.

Møt to eventyrlystne familier

Det er utallige måter å oppleve verden på med barn. Her er to norske familier som gjorde det på hver sin måte.

Familien Mauland fra Larvik: Hedda Maria (40) og Karl-Ludvig (45) seilte et år rundt i verden sammen med barna Ebba (12) og Albert (10).



– Hvordan kom dere på ideen? Vi voksne seilte langtur fra Norge til Venezuela og tilbake i 2004–2005. Gjennom langturseilerlivet åpnet det seg en verden av flotte mennesker, varme, spenning, oppdagelser og gode verdier. Og disse inntrykkene tok så hardt tak i oss, at vi bestemte oss for at om vi var heldige å få barn, så ville vi gi dem en smak av det samme.

– Hvor lang tid gikk det fra dere fikk ideen til dere dro? Beslutningen ble tatt et par år før.

– Hva var motivasjonen for å reise? Å gi barna et verdibasert dytt inn i ungdomstiden. I langturseilermiljøet er det ikke menneskene med de fineste båtene som er forbildene. Det er de som hjelper andre som blir opphøyet. Dette ønsket vi å vise barna.

– Hvordan la dere opp reiseruten? Vi la en grovplan før avreise. Start på St. Lucia i Karibia, via Panamakanalen og Galapagos, og målgang i Australia. Utover det tok vi valg basert på erfaringer fra andre vi møtte underveis og litteratur vi leste.

– Hva slags undervisning hadde barna? De hadde hjemmeundervisning og fulgte de norske mattebøkene. Ellers sto barnas blogg sentralt i undervisningen. Der fikk de skrive og uttrykke seg. De måtte gjøre en del research på stedene vi besøkte. Slik dekket vi både norsk, KRLE, naturfag og engelsk. Snorkling og utforskning av koraller og fisk ble en god naturfagopplæring. Boklesing var også en sentral del av norskundervisningen og fint tidsfordriv på lange seilas. Men kanskje viktigst var livslæringen gjennom alle samfunnene og menneskene vi møtte.

– Hvordan realiserte dere drømmen økonomisk? Vi sparte på forhånd. I tillegg leide vi ut huset hjemme. Ingen av oss sa opp jobbene. Arbeidsgiverne våre var særdeles imøtekommende for å gjøre dette mulig.

– Hva var dere mest redd for før dere dro? At noen skulle bli alvorlig syke når vi var midt ute på havet. Vi planla derfor godt og bunkret medisiner. Det mest brutale utstyret vi hadde med oss, var et sett med tenger vi kunne bruke til å trekke tenner dersom noen skulle få tannverk. Det så ut som torturutstyr og minnet oss om at det var lurt å pusse tennene. Heldigvis fikk vi ikke bruk for det.

– Noen høydepunkter?

– Koralløyene Tuamotu i Fransk Polynesia. Der er det kritthvite strender, kokospalmer, hai, perler, papegøyefisk og blomsterpyntede mennesker. Der er hverdagen så ren og ærlig at ingenting annet når det til knærne. Legendariske Fatu Hiva der Thor Heyerdahl tilbrakte den ett år lange bryllupsreisen sin, gjorde også inntrykk. Vi bor vanligvis i Larvik der alt fra gater til skoler er oppkalt etter nettopp ham.

– Hva var det beste med turen? All tiden vi fikk sammen. Familierollene ble visket ut, og vi ble som en vennegjeng på tur. Og det var fantastisk å se hvordan barna strålte og utviklet seg. De var i en alder der det meste var spennende og interessant, samtidig som hormonene ikke pumpet fullt ut enda.

– Anbefaler dere andre familier å reise på denne måten? Ja, denne reiseformen er enkel, billig og fantastisk! Man kan starte fra hvor som helst i verden. Er dere riktig heldig, selger dere båten med en liten profitt etter endt tur. Ekstrabonusen er at dere får se deler av verden man vanskelig kommer til uten båt.

– Hva er deres beste tips til andre familier som ønsker å realisere sin reisedrøm? Sett en dato for avreise og jobb målbevisst mot denne. Bruk litteratur og blogger på nettet for å finne inspirasjon og praktisk info.

Familien Krokan-Mathisen fra Nesodden: Hanne (29) og Paal (37) reiste rundt i Latin-Amerika og Miami i tre måneder sammen med barna Elisabeth (5) og Cornelia (3) .

– Hvordan kom dere på ideen? Vi hadde lyst til å oppleve noe nytt der natur, varmt klima og nye opplevelser sto i sentrum. Vi var invitert i et bryllup i Costa Rica og planla turen videre derfra til Nicaragua og Cuba. I tillegg hadde vi en uke i Miami.

– Hvor lang tid gikk det fra dere fikk ideen til dere dro? Rundt ni måneder.

– Hvordan realiserte dere turen økonomisk? Vi giftet oss seks måneder før avreise og ønsket oss bidrag til reisen i bryllupsgave. I tillegg sparte vi det vi kunne i et halvt år. Dette var egentlig nok til å dekke reisen, men siden vi ville ha en ekstra buffer og ha mer fleksibilitet på turen tok vi i tillegg opp litt i lån.

– Hvordan bodde dere underveis? Vi varierte mellom å booke hus via Airbnb, enkle hostell og å bo hjemme hos lokale. Dette var en fin kombinasjon som ga oss muligheten til å bli kjent med lokalbefolkningen og kulturen.

– Hvordan gikk dere fram for å finne bosted? Vi gjennomsøkte Airbnb og booket opp det meste på forhånd før avreise. Vi valgte steder der barna kunne løpe rundt uten store farer som terrasser uten rekkverk og bilveier. En koselig uteplass til oss voksne på kvelden var også et must.

– Hva var dere mest redd for før dere dro? Å komme borti en farlig situasjon med barna. Nicaragua har mye kriminalitet i hovedstaden, noe vi visste på forhånd. Så vi betalte ekstra for flybillettene for å lande der på dagtid og kjørte raskt ut fra byen uten stopp til vi kom til et trygt område. Alt gikk veldig fint.

– Hva var mest utfordrende på turen? De lange flyreisene hvor vi skulle holde styr på bagasje, trøtte unger og folkemassene. Gode forberedelser var nøkkelen her. Med egne sekker med matpakker, spennende bøker og leker så synes vi det gikk nokså greit.

– Hva overrasket dere mest? Barnas evne til å tilpasse seg ulike steder. De var like spente som oss på de nye destinasjonene, og viste et voldsomt engasjement i å kommunisere og bli kjent med de lokale. Det overrasket oss også at barnas favorittsted på turen var da vi bodde på et enkelt hostell med kaldt vann i et rustent rør som dusj, ikke i hus med svømmebasseng. Her fikk de en spesiell ro og glede av naturen og dyrene, og ble ekstra kreative i leken.

– Noen høydepunkter? Første dagen i Havanna da vi kjørte gjennom gatene i en gammel taxi fra 50-tallet og opplevde alle menneskene og stemningen gjorde inntrykk. Et annet høydepunkt var da vi våknet opp på et nytt hostell i Nicaragua til lyden av dyr og barn som lekte utenfor. Her gikk alle dyrene fritt så både kuer, hester, griser, høns og ruslet jevnlig forbi.

– Er det noe dere ville gjort annerledes nå som dere ser tilbake? Vi ville bestilt bosteder med mer fleksibilitet for endring. Vi skulle gjerne blitt boende litt lenger på enkelte av stedene. Dette ble vanskelig siden neste sted allerede var booket på forhånd.

– Hva var det beste med turen? Å få muligheten til å oppleve noe nytt sammen og komme hverandre enda nærere. Man blir kjent med barna på en annen måte når man er sammen 24/7. Reisen styrket definitivt familiebåndet vårt.

– Hva er deres beste tips til andre familier som ønsker realisere sin reisedrøm raskest mulig? Det handler om å prioritere bort materielle ting for å få det til økonomisk. Husk at det finnes et hav av ulike muligheter å reise på som ikke innebærer dyre hoteller.

Populære land for barnefamilier

Sri Lanka. Styr unna vestkysten fra desember-mars og østkysten fra mai- september for å unngå regnsesong.

Styr unna vestkysten fra desember-mars og østkysten fra mai- september for å unngå regnsesong. Japan. Egner seg godt å besøke på norsk vår eller høst.

Egner seg godt å besøke på norsk vår eller høst. Karibia og Sør-Afrika. Supre når det er vinter i Norge.

Supre når det er vinter i Norge. Sørøst-Asia. Fint å reise til fra november til april.

Fint å reise til fra november til april. Australia. Fint hele året.

Fint hele året. Anbefalte steder å reise i juni-august: Europa, Indonesia, Georgia, Sør-India, Brasil, Canada, nordlige Australia

Tips når du reiser med små barn

Unngå de aller varmeste stedene.

Sjekk sykdomsfaren. Å ta med barn inn i de verste malariaområdene er ikke å anbefale.

Få en oversikt over helsetilbudet. Det kan være greit å vite at det er leger og sykehus i nærheten.

Velg destinasjoner med rimelig god organisering og infrastruktur.

Velg direktefly om dere kan.

Skal dere mellomlande, kan det være smart å legge inn en pausedag eller to her for å få et avbrekk.

Legg opp reisen mest mulig innenfor samme tidssone for å unngå jetlag.

Vurder om en av dere skal reise i forveien og ordne bosted før resten av familien ankommer.

Kilde: Julia Stenstadvold, assisterende butikksjef i Nomaden Reisebutikk

Hvordan få råd?

Hvor mye penger dere trenger, kommer an på hvor lenge dere skal bli borte og kostnadsnivået i landene dere velger.

Lavt budsjett? Velg land hvor de generelle levekostnadene er lavere enn i Norge.

Sett opp en spareplan og et budsjett for turen.

Test gratisappen Dreams. Her kan dere spare på en gøyal og kreativ måte.

Lei ut leiligheten/huset i Norge.

Selg unna alt dere ikke trenger på Finn.

Finn ut om dere kan ta med jobben. Da kan dere realisere drømmen raskere.

Hvor lenge skal vi være borte?

Dette trenger dere ikke å fastsette nøyaktig før dere drar. Det går an å se hvor lenge pengene rekker.

Skaff dere fleksibilitet ved å avtale en måneds oppsigelsestid på boligen dere leier ut i Norge.

Husk at barna har rett på skoleplass i Norge uansett når på året dere er tilbake. Dette kan dere søke om fra utlandet så snart dere har bestemt dere for returdatoen.

Velger dere hjemmeundervisning, har dere mer frihet i forhold til skolestart/slutt enn hvis barna går på skole i utlandet.

Hva med skole?

Skoleplassen på den norske skolen må sies opp når man skal være borte i mer enn 10 dager. Barnet er garantert plass på nærskolen når dere kommer tilbake.

Det finnes 3 utdanningsmuligheter i utlandet:

1. Norsk skole som følger den vanlige læringsplanen (det finnes 9 stykker. Flesteparten av dem er i Europa).

2. Lokal eller internasjonal skole – barna lærer på det lokale språket.

3. Hjemmeundervisning – dere som foreldre har ansvar for at barna lærer det samme pensumet som de ville gjort på tilsvarende skoletrinn i Norge.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Hvordan finne et sted å bo?