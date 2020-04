KORTREIST: Å reise i eget land er slett ikke kjedelig. Her tipsene til hvor du bør reise – måned for måned. Foto: Caiaimage/Anna Wiewiora / Caiaimage

Opplev Norge: Måned for måned

Har du lyst til å oppleve det Norge har å by på? Her er forslag måned for måned.

Oppdatert 6. april

I Norge har vi noen av de vakreste og kanskje mest varierte naturopplevelsene du kan tenke deg. VG reise har samlet en haug av tips fra magasiner, foreninger og Norges største reisebloggere som alle er opptatt av å oppdage Norge.

Når coronaen er over, og vi igjen kan reise hvor vi vil, kan denne oversikten inspirere til nye opplevelser. Prøv deg frem med tog, buss eller bil – det som er fint med å feriere i eget land er at det ikke krever så mye.

JANUAR: Er det et sted du bør oppleve vinteren er det på Svalbard. Foto: Eilert Larstorp Paulsen

Januar – Spektakulær vinternatur på Svalbard

Reiseekspert i reisemagasinet Vagabond, Eilert Larstorp Paulsen, har flere innspill til hvor en skal dra når. I januar anbefaler han en tur til Svalbard for å oppleve noe av den vakreste vinternaturen Norge har å by på.

– Den kalde og tørre luften i årets mørkeste måned egner seg utmerket til å jakte nordlys – det bølgende fenomenet som danser rundt de magnetiske polene. Få steder er det mer eksotisk å oppleve det grønne polarlyset enn på Svalbard, sier Paulsen.

På Svalbard er snøscooter en god måte å komme seg rundt på. Du kan dra på langtur til Østkysten, se isfjell fastfryst i havisen og isbjørn eller oppleve de russiske gruvebyene Barentsburg eller Pyramiden. Ønsker du en kortere snøscootertur for hele familien, kan en kjøretur utenfor Longyearbyen passe i kombinasjon med en middag i villmarkscamp.

– Å oppleve nordlyset på Svalbard er en magisk opplevelse, sier Mette Solberg Fjeldheim bak Reiselykke, som ble kåret til Norges beste reiseblogg i 2017.

Selv fikk hun oppleve både nordlys, det blålige arktiske lyset og årets første solstråler da hun selv besøkte Svalbard et år i midten av februar. Sjansen for å oppleve nordlyset på Svalbard er best fra november til februar.

ANDØYA: I februar bør du dra på hvalsafari i nord. Foto: Ingeborg Lindseth

Februar – Hvalsafari på Andøya

Renate Sandvik bak reisebloggen Renates Reiser anbefaler å dra på spekkhuggersafari på Andøya i februar. Her kan du også kombinere turen med hvalsafari, polarmuseet og andre aktiviteter som passer for hele familien.

– Midtvinters kommer silda til kysten utenfor Andøya for å gyte, og den tiltrekker hval i hopetall. Både finnhvaler, knølhvaler og spekkhuggere kan du se på nært hold på denne tiden av året, og de aller tøffeste kan til og med begi seg ut i det arktiske farvannet og snorkle med spekkhuggerne, sier Sandvik.

Andøya ligger i Vesterålen og er den tiende største øya i Norge. Her finner en både store flate myrområder, bratte steile fjell og den idylliske stranden ved Bleik. Andenes er det største tettstedet på Andøya, og det er herfra du kan dra ut på hvalsafari – sommer som vinter. Spekkhuggerne har en derimot størst sjanse for å komme tett på mellom desember og februar.

Hamaca Reise, kåret til Norges beste reiseblogg i 2016, drives av Ingeborg Lindseth. Hun anbefaler også å dra til Nordspissen i Tromsø hvor den mest populære aktiviteten er hvalsafari.

– Blir du med en båt ut på havet mellom Senja og Andøya vil du nesten med sikkerhet se spermhvaler på opp mot 20 meters lengde. Og skulle du være uheldig og ikke se en eneste hval opererer selskapene med hvalgaranti. Det betyr at hvis du ikke får se hval på første tur, kan du bli med gratis dagen etter, sier Lindseth.

MARS: Opplev vakre Lofoten i skreisesongen. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

Mars – Livlig i Lofoten

Lofoten er kjent for sine vakre omgivelser og varierende landskap. Her kan du vandre i fjellet, fiske, dykke eller dra på havrafting. På vinterstid kan fjelltoppene friste med offpiste-kjøring i verdensklasse.

– Lofoten er like imponerende året rundt, men under skreisesongen er stemningen best. Det yrer av folk på bryggene og båter på sjøen. Å bredbent heise opp de praktfulle torskefiskene fra havet med Lofoten i horisonten er en stor opplevelse, sier Paulsen fra Vagabond.

I Lofoten kan en leie seg inn på hytter eller på Airbnb for å gå turer i fjellet. Mette Solberg Fjeldheim fra reisebloggen Reiselykke anbefaler å komme seg til fjells når det er hvite dager som venter ute.

– I vintermånedene – om jeg ikke er på reise i utlandet, liker jeg meg best til fjells på skitur. Jeg synes det er deilig når snøen ligger som et hvitt teppe og bidrar til langt lysere dager enn for eksempel i Oslos gater, sier Fjeldheim.

Få steder byr på samme utsikt med hav og fjell som toppene i Lofoten. Selv for erfarne skikjørere er nedkjøringene spennende. I mars opplever du solrike dager i de hvite bakkene mens du ser ned på hundrevis av fiskebåter. I denne måneden er det også mer stabilt vær, milde dagtemperaturer og fortsatt solide mengder snø.

KIRKENES: I den nordnorske villmarken kan du bo på flotte Kirkenes Snøhotell. Foto: Kirkenes Snow Hotel AS

April – Unike opplevelser i Kirkenes

I Kirkenes venter en opplevelse litt utenom det vanlige. Reiseblogger Sandvik anbefaler å legge turen til Kirkenes Snøhotell i perioden de har åpent.

– I Kirkenes kan du starte opplevelsen allerede på flyplassen, der kan du bli hentet av hundespann og kjørt til snøhotellet utenfor byen. Hvert rom er unikt dekorert av ulike kunstnere og er som små kunstverk i seg selv. Utenfor kan du se nordlyset, rein som løper forbi og du kan dessuten bli med på kongekrabbesafari og fiske middagen selv, sier Sandvik.

Rundt hotellet rusler også en rekke reinsdyr i naturlige omgivelser og en hundepark med huskyer er klare til å ta deg med på sledetur hvis du ønsker det. Kirkenes Snøhotell er åpent fra 20. Desember til 20. April. Turen til snøhotellet kan kombineres med besøk til den russiske grensen og Gabba reinsdyr park.

Kirkenes er også et flott sted for fiske og fotturer, og du kan bli med på kongekrabbesafari. Er du interessert i historie bør du se Krigsmødremonumentet og besøke Andersgrotta og Grenselandmuseet. Kirkenes er også avreise- eller ankomst by for Hurtigruten.

BILLEDSKJØNT: Blomstringen i Hardanger er utrolig vakker. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Mai – Blomstring i Hardanger

Mette Solberg Fjeldheim anbefaler Hardanger som et fint sted å feriere i mai. Her finner du fotturer, vakker natur, flere museer og fruktblomstringen som Fjeldheim mener er et usedvanlig vakkert syn.

– Alle burde oppleve blomstringen i Hardanger! Tar du turen i mai ser du dette, og bildet av snødekte fjelltopper, knallblå fjord og grønne enger er også fantastiske. Jeg må legge til at det også er veldig fint å komme hit om høsten når frukten er moden og klar for å plukkes.

Hardanger er et perfekt reisemål for dem som også ønsker en aktiv ferie. Her finner du nasjonalparker, fjorder, fosser og isbreer for de naturinteresserte, Hardanger folkemuseum og Edvard Griegs komponisthytte for dem som vil oppleve kultur, og selvfølgelig Trolltunga og Buarbreen for dem som vil sanke bilder til Instagram-profilen sin.

JUNI: I den første sommermåneden bør du legge turen til Bergen. Foto: Camilla Jorddal

Juni – Festivaltid i Bergen

Sjarmerende Bergen byr på kultur og natur. Paulsen fra Vagabond mener juni er en ypperlig måned å besøke storbyen på fordi du kan få med deg en rekke festivaler.

– Sjøfartsbyen mellom de syv fjell er UNESCO-listet og blant Norges fremste severdigheter. Gjennom hele juni avholdes ulike festivaler, deriblant Grieg-festivalen med rundt 40 konserter inspirert av komponisten Edvard Grieg og Bergenfest, sier Paulsen.

Kombiner turen med å gå Stoltzekleiven, Ulriken og Fløibanen, og lei gjerne sykler for å utforske byen. Bergen huser også en mengde museer som Troldhaugen, Lepramuseet, KODE kunstmuseer og komponisthjem og Gamle Bergen Museum. Vil du bo utenfor bybildet er det mulig å leie hytter i de ytre delene av Bergen.

– Siste helgen i juni, hvert år, åpner vi de betjente hyttene på fjellet. Å vandre i fjellet før alle tar ferie er en opplevelse du bør unne deg. Snø på toppene, grønt i dalene, færre folk på stien, rolige morgener ved frokostbordet og gode samtaler i peisestua, anbefaler Mari Stephansen, kommunikasjonsrådgiver i Den Norske Turistforeningen – DNT.

Fra de tre hyttene i Bergen går det 230 turer. Byfjellene er et av landets viktigste friluftsområder og strekker seg over store områder. Fra Ulriken får du høy og luftig utsikt på klare dager.

IDYLL: Reiseblogger Ingeborg Linseth tar gjerne sommerferien på Tromøya. Foto: Ingeborg Lindseth

Juli – Sommeridyll på Tromøy

Reiseblogger Ingeborg Lindseth trekker frem Tromøya som stedet å feriere i juli. Den største øya på Sørlandet tilbyr vakre strender, sykkelturer på sti og vakre solnedganger på berget.

– Tromøya er synonymt med sommeridyll! Langs kysten på yttersiden finner du koselige hytter til leie blant svaberg, sandstrender og rullesteinstrender. En billigere måte å feriere på er å ta med seg sykkel og teltet til Hove camping, tipser Lindseth.

På Hove har du sandstrand, sandvolleyballbane og klatrepark. Lindseth anbefaler å utforske resten av øya fra sykkelsetet. Følg veien nordover mot Bjellandstrand for et bad, og unn deg deretter en matbit og en tur i rosehagen på Bjellandstrand Gård.

– Videre kan du sykle på koselige grusveier mot Alvekilen og nyte noen timer i solen på sandstranden der, sier Lindseth

Videre anbefaler hun å ta ferge fra Skilsø til Arendal og spise is i solen, for så å hoppe videre på fergen til Merdø.

– Dette er en bilfri øy med sandstrender, fine turstier og interessant historie fra seilskutetiden. Du kan blant annet besøke et godt bevart skipperhus som i dag er museum.

AUGUST: Ta sensommeren i Risør. Om været tillater det er en båttur i skjærgården hyggelig. Foto: Thomas Andreassen, VG

August – Sjarmerende kystkultur i Risør

Paulsen i Vagabond anbefaler Risør som det perfekte stedet å besøke på sensommeren. Besøk kirken, Risør Akvarium og ta en spasertur i fredsparken. Risør trebåtfestival er også verdt et besøk og holdes fra 6. til 8. august i 2020.

– Sørlandssommer med båtliv i skjærgården er en selvfølge for noen, men ytterst eksotisk for oss andre. De sjarmerende hvite trehusene og vakre trebåtene som duver i bølgene. Kystkulturen i sør er forførende, og akkompagnert av reker og hvitvin er sommeren perfekt, sier Paulsen.

Mette Solberg Fjeldheim derimot reiser gjerne vestover til naturopplevelser langs kysten på sensommeren.

– Selv om ikke været alltid er til å stole på sommerstid i Norge, er det nå engang veldig flott å oppleve den rå naturen langs kysten vår – med fjorder og fjell og det åpne havet. Det er mange muligheter langs kysten for den som er glad i å være ute i naturen, sier Fjeldheim.

GJENDESHEIM: September er en fin tur for fotturer. Du kan for eksempel gå Besseggen. Foto: Christian Fougner, VG

September – Fjell og film i Gjendesheim

Gjendesheim er stedet å være i september, mener Paulsen. Sommerturistene reiser hjemover og fargene skifter til rødlige toner. På turisthytta øst for Jotunheimen er det flotte turmuligheter for dem som ønsker en aktiv ferie.

– Høsten er for mange den beste tiden å besøke Jotunheimen nasjonalpark. Blant de beste opplevelsene er turen over Besseggen, båttur innover Gjendevannet og Fjellfilmfestivalen ved Gjendesheim, sier Paulsen.

les også Hit reiser du på yogaferie

Fjeldheim anbefaler å gå turer i høyden når høsten er på sitt beste. Fra Gjendesheim har du kort vei til en rekke fotturer – alt fra enkle dagsturer for hele familien til lengre ekspedisjoner. Du kan ta båten på Gjende og gå klassiske Besseggen, gå topptur til Surtningssue, vandre i Knutshø som omtales som Besseggens spektakulære lillebror eller få panoramautsikt på toppen av Besshø.

– Høsten bør oppleves til fjells når fargene skifter og lyngen blir rød og varm i fargetonene. Da er det ufattelig vakkert å gå turer i høyden, sier Fjeldheim.

Fjellfilmfestivalen er fra 4. til 6. september i 2020.

ØSTERDALEN: Bålmiddag og hyttetur hører hjemme i oktober, mener Mari Stephansen fra DNT. Foto: Marius Dalseg Sætre

Oktober – Bålmiddag i Østerdalen

Oktober er en måneden for høstturer i fjellet. I Hedmark mellom Gudbrandsdalen i vest og Sverige i øst finner vi sjarmerende Østerdalen. Med ulike turområder for hele familien eller vennegjengen kan en booke seg inn på en hytte gjennom Airbnb, låne av en fjern slektning eller dra nytte av DNTs solide utvalg.

– Pakk ludo, kortstokk og rødvin som passer til elgstek og rypebryst. Sank sopp og bær etter en sen brunsj og bruk ettermiddagen på kjøkkenet eller under et pledd i sofaen med fyr på peisen, tipser Paulsen fra Vagabond.

Mari Stephansen fra DNT anbefaler å kombinere hytteturen med å spise ute i naturen.

– Det blir lettere å få til en tur når du kombinerer det med middag. Sats på enkle retter for bål eller stormkjøkken. Eller enda enklere; varm maten hjemme og ha middagen klar på en mattermos. Pølse og pinnebrød er alltid populært blant barna, sier Stephansen.

les også Den ultimate Osloguiden

Er du ute etter en aktiv ferie kan en firedagers fottur fra Femunden til Østerdalen være noe for deg. De 70 kilometerne kan gjennomføres på fire til fem dager og har en vanskelighetsgrad på middels. Er du ute etter topptur kan Raudsjøpiggen med sine 1306 meter over havet passe for hele familien. Turen ligger en kort biltur unna Tynset.

OSLO: I november fylles hovedstaden med musikk fra hele verden. Foto: Thomas Brun

November – Storbytur til Oslo

Hovedstaden byr på stemning hele året. Det kulturelle tilbudet har mye å by på for både store og små. Både Paulsen og Stephansen mener Oslo er et flott reisemål i november.

– Lille Oslo begynner å bli stor. Med områdene rundt Bjørvika og Tjuvholmen som tilskudd til severdigheter som Holmenkollen, Vigelandsparken, Ekebergåsen og Akerselva. Men ingen måned er Oslo like levende som under Oslo World Music Festival – OWMF, hvor hele verden inntar byens konsertscener, sier Paulsen.

Stephansen tipser om nærtur i november – til fots eller på ski. Om snøen har falt er langrennstur i Nordmarka en fin opplevelse for hele familien.

les også Her spiser du brunsj i Oslo

– Pakk med deg hodelykt og varm drikke i sekken og fyr et bål ved et vann eller utsiktspunkt, sier Stephansen.

For de aktive er Skansebakken innerst i Sørkedalen et fint utgangspunkt for dem som ønsker en lang tur. For familien er høyden ved Tryvann og Frognerseteren gjerne mer snøsikker enn andre steder. Oslo Vinterpark starter også gjerne sesongen i november.

DESEMBER: En tur til julemarkedet på Røros er en hyggelig opplevelse for hele familien. Foto: Thomas Rasmus Skaug – visitnorway.com

Desember – Julemarked på Røros eller nyttårsaften i Tromsø

Å ta turen til Røros er et perfekt alternativ til en hvit jul for hele familien. Reisebloggerne Ingeborg Lindseth og Renate Sandvik tipser om å dra til Røros’ julemarked i desember. Den gamle gruvebyen Røros ser fortryllende ut i førjulstiden når snøen legger seg og de gamle trehusene pyntes til jul.

– Her stilles det i stand til julemarked hver desember, med utstillere, markedsboder, underholdning, pepperkakeby, kanefart og deilig rømmegrøt med spekemat på Kaffestuggu. Kanskje kommer nissen også? sier Sandvik.

les også Vintereventyr i Trolløypa

Reiseekspert i Vagabond, Paulsen, møter gjerne nyåret i Tromsø. Nordens Paris tilbyr en rekke vakre vinteraktiviteter og det er stor sjanse for å se nordlys i vintermånedene. Her er det en ypperlig mulighet til å dra på hvalsafari på dagtid og kombinere ferien med feiring av nyttårsaften med gode venner og familie.

– Det er ikke bare champagne og spetakkel i "Nordens Paris", men Tromsø er en høyst levende by året rundt. Mørket har senket seg, snøen ligger i gatene og kveldende tilbringes kanskje best innendørs, men på dagtid kan du se knølhval, finnhval, spekkhugger og spermhvalen i fjorden, avslutter Paulsen.

