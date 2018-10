VERDENS MEST KJENTE MEGALITTER: Slik kan det se ut ved Stonehenge på en solrik dag, men det er faktisk enda tøffere når tåken henger rundt. Foto: Peter Adams / Digital Vision

Stonehenge: 5000 år tilbake i tid

15.06.18 14:03

Ikke langt fra London ligger Stonehenge, og turen får du unna på en dag. Bli med tilbake til i tid blant noen av verdens mest kjente megalitter.

STONEHENGE (VG reise) Jeg hadde lenge ønsket å se Stonehenge, et av verdens mest berømte forhistoriske steder. Og da jeg endelig sto der litt utenfor Salisbury, var det i striregn og kraftig blest. De regntunge, grå skyene hang truende over grønne enger og denne underlige grupperingen av mystiske steiner fra 5000 år tilbake.

I bakgrunnen hadde tåka lagt seg i et tykt lag over markene og skapte en nærmest trolsk stemning. Været kunne knapt vært verre. Likevel var det helt perfekt.

STEMNINGSFULLT: Stonehenge ble innlemmet i Unescos verdensarvliste sammen med Avebury i 1986 da det ikke finnes maken til disse hellige og neolittiske stedene. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

Stonehenge ligger cirka 13 kilometer utenfor Salisbury, en busstur og halvannen time med tog fra London . Her kan du følge i fotsporene til menneskene som levde der ved å vandre rundt i landskapet ved den berømte steinsirkelen. Her får du se hvordan de bodde og lære om livene deres. Ikke minst kan du få innsikt i den helt unike byggekunsten de resterende steinene vitner om.

En stor turistattraksjon

Selv om det knapt var andre folk ute ved Stonehenge den dagen jeg valgte å ta turen, er jeg visst ikke alene om å ha et ønske om å se disse eldgamle steinene. Hele én million turister tar årlig turen ut til Stonehenge. Steinene står tett på veien, skjermet og inngjerdet – men du får like vel en opplevelse av dem.

Stonehenge ble påbegynt for cirka 5000 år siden, lenge før kjente byggverk som Colosseum og Macchu Picchu. Selve byggeprosessen foregikk i flere omganger, over en periode på tusen år. Steinsirkelen ble oppført rundt år 2500 f.Kr., og her finnes to ulike typer steiner. Mens sandsteinen var lokal, ble blåsteinene fraktet hele veien fra sør-vestlige Wales. Det antas de opptil fire tonn tunge steinene først ble fraktet vannveien langs elven Avon og ved hjelp av rullestokker over land.

SLIK BODDE DE: Ved besøkssenteret kan vi ta disse neolittiske bygningen i nærmere øyesyn. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

Unikt førhistorisk monument

I dag er Stonehenge regnet som den mest arkitektonisk sofistikerte førhistoriske steinsirkelen i verden, og blant de mest berømte grupperinger av megalitter i verden. Det er ulike teorier knyttet til hva steinsirkelen ved Stonehenge ble benyttet til. Noen mener det var religiøse grunner til å oppføre monumentet, andre viser til astrologiske grunner. I senere tid er det også gjort arkeologiske funn knyttet til en førhistorisk landsby. Stonehenge ble innlemmet i UNESCOs verdensarvliste sammen med Avebury i 1986 da det ikke finnes make til disse hellige og neolittiske stedene.

FÅ OGSÅ MED DEG: Museet ligger ved besøkssenteret og er verdt et besøk. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

Tips for en dagstur til Stonehenge

Med utgangspunkt i et opphold i London, kan du fint besøke Stonehenge i løpet av en dag. Ta toget til Salisbury og buss eller drosje derfra. Du kan også bli med på en rundtur med buss fra London, som blant annet dekker Stonehenge.

Vel fremme på Stonehenge, finner du et større besøkssenter med butikk, museum, kafé og toalettfasiliteter. Her kan du benytte deg av shuttlebuss helt frem til monumentet og kun gå siste del av stien frem til steinsirkelen. Også senteret med museet er verdt en tur innom når du først har kommet ut hit for å lære mer om dette mystiske fenomenet. Her er det også noen kopier av neolittiske bygninger som viser hvordan de førhistoriske menneskene levde i området for 4500 år tilbake i tid.

Reiser du på egenhånd med bil eller taxi, bør du forhåndsbestille tid og billett for ditt besøk. Det gjør du på nettsidene til www.english-heritage.co.uk. Velger du å reise med buss fra Salisbury togstasjon eller sentrum av Salisbury, kan du bli med en av de grønne bussene til Stonehenge Tour (www.thestonehengetour.co.uk). Her kan du kjøpe inngangsbillett til Stonehenge inkludert i bussbilletten, og du trenger da ikke forhåndsbestille tid til å besøke Stonehenge.

Det er også flere monumenter og severdigheter i området, så beregn litt tid utendørs, før du legger besøket til museet og de neolittiske bygningene ved besøkssenteret. Mer info på www.english-heritage.org.uk.