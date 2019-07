Knallharde turistregler i Venezia: Backpackere lagde seg kaffe – fikk 9000 i bot

25.07.19 15:17 | Oppdatert: 25.07.19 23:21

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

To tyske backpackere fikk 9000 kroner i bot for å ha kokt kaffe på den historiske Rialtobroen i Venezia. Her er noen av byens spesielle regler og bøtene man kan vente seg.

I mai innførte Venezia en rekke nye regler for turister. Det fikk lommebøkene til de to tyske backpackerne smertelig merke forrige uke.

Ifølge New York Times skal de to ha satt seg ned på trappene til den historiske broen, for så å ta frem en primus for å lage seg kaffe. En lokal innbygger skal ikke ha satt pris på dette, og bestemte seg for å tilkalle politiet.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Paret fikk en bot på 950 euro eller rundt 9000 kroner, og fikk i tillegg beskjed om å forlate byen.

Annonse fra: Ta en kikk på disse historiske hotellene i Venezia

Etter at de nye reglene i den italienske byen ble innført, er det ikke bare det å koke kaffe på feil sted du skal passe på.

Man skal heller ikke ligge på offentlige benker, spise eller drikke sittende på bakken, lene seg mot butikkvinduer eller sitte på trappene til byens broer og historiske monumenter.

Brudd på disse reglene kan føre til bøter fra 250 til 5000 kroner, skriver The Telegraph.

Byen har slitt med overturisme i flere år, og det jobbes også med å innføre en turistavgift for dem som besøker byen. Det er ventet at dette blir innført fra september.

Prisen for en dagstur vil være rundt 30 kroner, men vil stige i høysesongene til rundt 100 kroner, skriver Lonely Planet .

Magasinet Afar har ramset opp noen lover og hvilke straffer man kan vente seg dersom man bryter disse.

Mate fugler:

Blir man tatt for å mate duer på offentlige plasser i byen kan man vente seg en bot på mellom 500 og 2000 kroner.

Blir man tatt for å mate duer på offentlige plasser i byen kan man vente seg en bot på mellom 500 og 2000 kroner. Sette hengelåser på broer eller monumenter:

Mange steder er det en romantisk gest å henge opp en hengelås for å erklære sin kjærlighet. Men i den romantiske italienske byen kan man vente seg en bot snaut 1000 kroner.

Kommentar: Kan Venezia overleve seg selv?

Sykle i sentrum:

Kun byens innbyggere og barn opp til åtte år har lov til å sykle i sentrum. Brudd på dette straffes med bøter opp til rundt 1000 kroner.

Kun byens innbyggere og barn opp til åtte år har lov til å sykle i sentrum. Brudd på dette straffes med bøter opp til rundt 1000 kroner. Gå i bar overkropp eller badetøy:

Selv med hetebølgen som herjer i Europa, bør man kle på seg etter å ha vært å badet. Å bli stoppet offentlig i bar overkropp eller badetøy kan gi bøter på opptil snaut 2000 kroner.