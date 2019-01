Tokyo er verdens beste by for matelskere

04.01.19

Om du er en «foodie» velger du sannsynligvis reisemål ut ifra hvor du kan få den beste matopplevelsen. Her avslører vi hvilke byer som er kåret til de beste matreisemålene ut ifra antall Michelin-stjerner.

Matinteressen synes å være større enn noen gang, og mange velger sannsynligvis destinasjon baserte på kulinariske opplevelser.

Et britisk reiseforsikringsselskap har analysert hvilke byer som har høyest antall Michelin-stjerner og såkalte «fine-dining-restauranter,» og utpekt Tokyo som nummer en for matelskere, skriver Daily Star .

Den japanske hovedstaden slår Paris, som har 113 Michelin-stjerner.

Med sine 229 stjerner og 1.758 fine dining restauranter, samt eksotiske matvarer som sushi, sashimi og tempura, er Tokyo sannsynligvis en drømmedestinasjon for mange matelskere.

Byen tilbyr mange kjente restauranter – inkludert den ikoniske sushirestauranten Sukiyabashi Jiro. Den har vært omtalt i utallige reportasjer og i den kjente amerikanske dokumentarfilmen «Jiro dreams of sushi.»

– Billigere enn du tror

Aftonbladets reisedaktør Johan Gunnarsson bekrefter at Tokyo er et trygt kort for alle som ønsker å spise godt. Dette gjelder også for dem som har et lite reisebudsjett.

– Det er så god kvalitet. Det mest slående var at det var mye billigere enn du kanskje tror. Du kan spise helt guddommelig sushi og betale 120 kroner for 20 biter. Jeg kan ikke spise sushi hjemme lenger. Det blir som å spise papir sammenlignet med biff-filet.

– Men Tokyo har rykte for å være dyrt?

– Det er det absolutt ikke. Du spiser billigere og bedre enn hjemme.

– Er Tokyo verdens beste matby ifølge deg?

– Nei, jeg synes at San Sebastián er nummer en , der de har alt fra sjømat til fantastisk kjøtt fra Galicia. Men Tokyo er med på min topp-tre-liste, sammen med San Sebastián og Växjö.

Dette er de fem beste matbyene etter antall Michelin-stjerner:

1. Tokyo, 229 stjerner

2. Paris, 113 stjerner

3. Osaka, 99 stjerner

4. London, 73 stjerner

5. New York, 71 stjerner