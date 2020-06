MÅLET: Her, ved kraftverket på Vemork lå Hydros elektrolyseanlegg som produserte tungtvannet. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Gå i tungtvanns- sabotørenes fotspor

RJUKAN (VG) Tungtvannsaksjonen på Rjukan kan ha hindret Hitler i å utvikle atombomben. Vi har fulgt i sabotørenes fotspor fra hytta oppe på fjellet, ned i det steile Vemorkjuvet og opp til fabrikken de sprengte.

«Sabotørstien» er en åtte kilometer lang sti som starter ved Rjukan Fjellstue, og har informasjonstavler om det som skjedde her vinteren 1942/1943. Du kan fint gå stien alene. Men det arrangeres også guidede turer hvor du får levende historiefortelling på kjøpet, og kommer tett på de dramatiske hendelsene.

SABOTØRRUTA: Du kan gå den alene, eller med guide og få historiefortelling på kjøpet. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Vi hadde ikke gått langt forbi Rjukan fjellstue før guiden vår, Jon Haukåssveen fra Telemark Opplevelser, stoppet og pekte på en stor, rund fordypning i skogbunnen. Et bombekrater.

Det er flere av dem i skogen flere kilometer unna fabrikken. Alle er synlige minner om de alliertes mislykkede forsøk på å stanse tungtvannsproduksjonen med bomber.

Sirup med maur

Mens vi legger i vei innover stien som er merket «Sabotørruta» forteller han om de dramatiske hendelsene i dette området for 77 år siden, og om hvorfor det var så viktig å sabotere fabrikken:

De allierte fryktet at Hitler hadde alt han trengte for å utvikle en atombombe. Det han derimot manglet, var tungtvann.

KRAFTSTASJONEN: Det var i et tilbygg her tungtvannet ble produsert Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Det eneste stedet i verden hvor det ble produsert tungtvann, var i Norsk Hydros elektrolyseanlegg ved siden av kraftstasjonen på Vemork. Etter invasjonen av Norge tok tyskerne over hele anlegget, og lot produksjonen gå for fullt for å skaffe Hitler det tungtvannet han trengte. Derfor måtte fabrikken ødelegges. I alt elleve norske soldater fra Linge-kompaniet ble involvert i oppdraget.

Været gjorde at planene måtte endres underveis, og ting tok tid. Da de omsider snek seg inn i fabrikken hadde noen av mennene overlevd på Hardangervidda i tre måneder midtvinters, bare på det naturen kunne gi dem. Det var ikke så mye.

KLYVING: Stien er litt bratt noen steder. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

– Det gjorde noe med dem, forteller Jon idet vi nærmer oss Fjøsbudalen og får øye på sabotørenes lille krypinn som er omgitt av fjellblomster og frodig eng sommerstid.

– Claus Helberg var den beste skiløperen av sabotørene. Da han fikk se hytta, løp han fra de andre, for å være førstemann til å sjekke om det fantes mat i spiskammerset.

FJELLBLOMSTER: Saboturruta går igjennom frodig fjellandskap. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Han fant en boks med lys sirup, og ble kjempeglad. Han elsket søtsaker. Men skuffelsen ble desto større da han åpnet lokket, og så at den var helt sort av maur.

Men da de var ferdige med sprengningen et døgn senere, og alle var på flukt fra tyskerne, tok Helberg turen innom hytta igjen og helte i seg sirupen likevel.

– Det var mørkt, og da så jeg ikke maurene, fortalte han til Jon Haukåssveen senere.

BAUTA: På en bauta utenfor Vemork står navnene til sabotørene: Joachim Rønneberg, Jens Anton Poulsson, Knut Haugland, Knut Haukelid, Claus Helberg, Kasper Idland, Fredrik Kayser, Arne Kjelstrup, Einar Skinnarland, Hans Storhaug, Birger Strømsheim. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Ned i juvet

Telemark Opplevelser har kjøpt den lille hytta som sabotørene bodde i. Nå låser Haukåssveen oss inn i stua.

Antagelig har sabotørene, i likhet med oss, studert diplomet til Rjukanmestrene i Dragkamp fra 2. juni 1938, som henger i glass og ramme på veggen. En del av tingene inne i hytta er nøyaktig de samme som for 77 år siden.

Fra hytta er det ni kilometer til fabrikken.

SKILT: Tyskerne okkuperte kraftverket under krigen. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Vel ute av det bratteste området i skogen, åpenbarer Vemork kraftstasjon seg på den andre siden av juvet. Elektrolyseanlegget, der tungtvannsproduksjonen foregikk, er revet, men kraftstasjonen ser ut som før.

– Akkurat her kom sabotørene også ut av skogen. Men de kunne ikke se Vemork. Da de kom hit, var det stummende mørkt. I tillegg var alle lys slukket og blendingsgardinene trukket for. Men de kunne høre at turbinene gikk, sier Jon.

NED I JUVET: På de bratteste stedene er det hengt opp klatretau. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Vi klyver ned i selve juvet på samme sted som sabotørene gjorde det. Men vi har noe som sabotørene ikke hadde: Ferdig oppspente klatretau til å holde fast i på de aller steileste strekkene.

I bunnen av juvet kunne sabotørene gå tørrskodd over på isen. Det kan ikke vi.

Elven er så stri at guiden ber oss danne en sirkel, med armene rundt hverandres skuldrer når vi går ut i vannet.

På denne måten blir vi et dyr med mange bein, og mye stødigere enn om hver av oss skulle begynne å slåss mot naturkreftene i elven alene.

STRI: Elven Måna i bunnen av juvet er så stri at vi må holde sammen for å bli et dyr med mange bein når vi krysser. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Men selv om vannet er iskaldt, blir vi fort varme igjen når vi begynner å klyve opp på den andre siden av juvet.

Slapp unna

Omsider kommer vi opp til jernbanetraseen, som ender oppe ved fabrikken. For sabotørene var dette eneste farbare vei det siste stykket. Hele området rundt var fullt av miner, og broen over juvet var strengt bevoktet.

Sabotørene slo til akkurat da det var vaktskifte ved midnatt. De klippet seg gjennom porten. Mens noen holdt vakt ute, smatt andre inn i produksjonslokalene og la ut sprengladningene.

Før tyskerne skjønte hva som foregikk, var tungtvannsanlegget ødelagt og sabotørene på vei mot fjellet, og videre til Sverige eller Oslo. To ble igjen på vidda for å holde kontakt med London.

Flere tusen tyske soldater ble sendt ut for å fange dem, levende eller døde. Men ingen ble tatt.

Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Jon Haukåssveen avslutter vår vandring i sabotørenes fotspor foran kraftverket som er gjort om til museum i dag. Han snakker om hva som kunne ha skjedd dersom Hitler hadde atomvåpen.

– Han hadde kanskje trengt tre bomber for å eie hele verden. En i London, en i New York og en i Moskva. Når jeg har skoleklasser her, pleier jeg å spørre elevene om hva de tror skolen deres ville hett da. Himmlers videregående?

Sabotørrute-guider

VG var med på guidet tur med Telemark opplevelser i 2008. De har samme type tur i dag.

Telemark opplevelser , ved Jon Haukåssveen, arrangerer turer for grupper på 10 personer eller flere. Turene kan arrangeres med eller uten lunsj med lokale delikatesser.

Tor Nicolaisen, som driver Rjukan Fjellstue kjente flere av sabotørene personlig. Han går guidede turer på forespørsel.

Den opprinnelige sabotørhytta ble flyttet litt lenger vest i Fjøsbudalen på 1960-tallet. (I dag eies den av Telemark Opplevelser.) Der hytta opprinnelig sto, ble det bygget en replika på murene av den gamle i 2018. Grunneier Gunnar Tveito arrangerer nå guidede turer til denne hytta hver dag klokken 11 fra Rjukan Fjellstue. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Pris 250 for voksne, gratis for barn. Han arrangerer også guiding for familier hver dag klokken 16 og overnatting i Sabotørhytta.no.

Publisert: 27.07.08 kl. 09:15 Oppdatert: 05.06.20 kl. 22:11

