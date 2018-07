VIEGELANDSPARKEN: Å posere som skulpturene koster ingen ting. Foto: Mona Langset

Gratis aktiviteter i storbyene

21.07.2018 00:58

Er lommeboken slunken i sommer? Ikke fortvil, det finnes flere aktiviteter i Oslo, Bergen og Trondheim som er gratis.

Det er ikke alle som har råd til å unne seg en dyr sommerferie i år , men du trenger ikke å dra langt i sommer for å få til en fin feriefølelse. Norge har blitt et populært feriested og turister fra hele verden reiser tusenvis av kilometer for å oppleve det Norge kan by på.

Skal du til Oslo , Bergen eller Trondheim i sommer, er det mye du kan finne på som ikke koster noe som helst. Bor du i storbyene er det også en helt spesiell opplevelse å være turist i egen by når sola skinner på sitt varmeste.

SØRENGA: Oslo har flere badeplasser i nærheten av sentrum. Foto: Mona Langset

Oslo

I sommerferien er det gratis tilbud og aktiviteter rundt om i hele Norge. I Oslo er Slottsparken, Botanisk Hage eller Vigelandsparken gode kulturelle alternativer. I Frognerparken finner du også den flotte Frognerborgen som barna elsker.

KLATREMORO: Frognerborgen er populær blant barna. Foto: Mona Langset, VG

I øst- og nordmarka kan du finne ditt private skogsvann å bade i, eller så er det ikke langt å reise til verken Tjuvholmen, Sørenga eller Bygdøy med paradisbukta og Huk.

Båter ut til øyene i Oslofjorden koster bare en Ruter-billett, og er gratis hvis du allerede har Ruter-kort. Hver lørdag strømmer folk til bruktmarkedet på Vestkantorget på Majorstuen, og på søndager er loppemarkedet på Grünerløkka noe å få med seg.

DNT arrangerer blant annet turer for barnefamilier gratis hver onsdag og søndag fra 1. juli til og med 15. august i Oslo. To turledere viser vei til blant annet Gressholmen, Langøyene og Ekebergparken. Alle turene går fra Kolstadgata 1 på Tøyen, og de som ikke har ruterbillett, får det utdelt det gratis. Det er alltid 50 plasser på turene og «førstemann til mølla»-prinsippet gjelder.

BRYGGEN: Nyt noen timer i sola langs Bergens triveligste turistattraksjon. Hallgeir Vågenes

Bergen

Skal du til Bergen i sommer, er det lite som slår et besøk til Bryggen. Her kan du vandre langs skjeve hus og få med deg Bergens handels-historie. Bryggen er på UNESCOs verdensarvliste og en av byens største turistattraksjoner.

Fløyen er også en av de største attraksjonene som er helt gratis dersom du går opp. Kom deg opp på utsiktplatået for en frisk sjøutsikt. Turen tar rundt en time og passer for alle.

Orker du ikke å gå opp selv, koster Fløybanen 50 kroner for voksne og 25 for barn.

Ønsker du en lengre tur kan Vidden over til Ulriken være en fin opplevelse. Det er gratis å leie både kano og redningsvest hvis du vil padle kano på Skomakerdiket.

På sommerkvelder er det gratis å gå i gatene i Gamle Bergen, en rekonstruksjon av 1800-tallets Bergen med historiske trehus og torg. Besøk Fisketorget for kultur og inspirasjon, og Torghallen for å se hvilken historisk betydning Fisketorget har hatt i Bergen.



Er det strålende vær så er det flere bademuligheter langs byens kystlinje. I nærheten av sentrum ligger Ballastbryggen ytterst i Nordnesparken ved Akvariet i Bergen. På Gamle Bergen ligger Sandviken Sjøbad, og litt unna sentrum ligger populære Gamlehaugen, et badeområde for hele familien.

STORHEIA: Lån gratis frilufts-utstyr av Strinda frivillighetssentral og kom deg opp i bymarka i Trondheim. Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Trondheim

Bor du, eller skal til Trondheim, er det flere aktiviteter som ikke koster en krone. Å vandre i Ringve botaniske hage, langs den idylliske Nidelven eller spise en enkel lunsj i Lademoparken kan være en fin helge-aktivitet. Ta også turen til de sjarmerende trehusene på Bakklandet og Ilsvika.

I Trondheim er det flere museer som er gratis å besøke. Rustkammeret ved Nidarosdammen, Justismuseet, Vår Frue Kirke og Sporveismuseet er verdt å sjekke ut. Under Olavsfestdagene som starter 28. juli og Trøndersk Matfestival 2. august er det flere gratis arrangementer.

BAKKLANDET: Det er gratis å gå gatelangs og kikke på den gamle trehusbebyggelsen. Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Vil du ut og opp i fjellene, kan du låne gratis fritidsutstyr av Strinda frivillighetssentral. Her er det et utvalg av alt fra telt og sekker, til kanoer, skøyter og sykler. Ta kontakt på forhånd for å sikre deg det du trenger. Kom deg opp til Storheia og nyt utsikten, eller prøv deg på Gråkallen eller Herbernheia. Alle ligger i bymarka.

Ikke i Oslo, Trondheim eller Bergen i sommer? Sjekk ut kulturtilbudet i din kommune. Det er mange gratis arrangementer å hente, særlig for de med barn.