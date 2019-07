Hit bør du reise i august

09.07.19

Klar for en fjellflørt? Da kan august være en god måned.

I august er det fullt trykk på turistforeningshyttene i fjellet. August er også måneden da sydenprisene faller bratt etter å ha nådd sommertoppen i juli. Det skal jeg komme tilbake til. Men først mer om norske fjell:

Mona Langset er ansvarlig for VG reise. Her deler hun sine reisetips for august.

Fjellflørt

Siste halvdel av skoleferien er høysesong for overnatting på turisthytter i fjellet, ifølge DNT. Vil du bo på en hytte hvor du treffer mange folk med samme fjellinteresse som deg selv, skal du legge turen dit før skoler og studier starter igjen rundt den 20. august.

Uansett hvor mange mennesker som kommer til en turistforeningshytte før kvelden, er det plass. Hvis det er fullt på rommene, er det ledig madrass på gulvet. I først del av august er det svært folksomt på de mest populære hyttene.

At blodet kan bruse i fjellet, vet Turistforeningen alt om. Derfor har de hatt nettstedet Fjelltreffen , og organiserte singleturer i mange år. Selv om du ikke fikk plass på turen i august (det er venteliste), er sjansen for å bli kjent med noen til stede på en hytte der mange fjellinteresserte treffes.

Synes du det høres masete ut med mange mennesker på hyttene, legger du heller fjellferien til de to siste ukene i august. Da er skoler og studier i gang igjen, og stillheten senker seg i fjellheimen.

Storm eller stille: Tidligere i år har vi skrevet om Romsdalseggen som har blitt Norges nye skrytetur og om flere av sommerens flotteste toppturer. Skal du ha med familiens yngste eller eldste på tur, kan det lønne seg å velge en av de familievennlige fjelltoppene vi har skrevet om før.

Svært mange av dem som går i Jotunheimen går over Besseggen. Har du tre–fire dager til rådighet kan du la dette fjellet bli avslutning på en tur som starter forsiktig, men som ender ganske tøft.

Turforslag: Dette er en tre- til firedagerstur i Jotunheimen som er fin å gå i august: Start på Gjendesheim , og gå langs østsiden av vannet Bygdin til Torfinnsbu. Neste dag går du opp gjennom Svartdalen og bratt ned til Gjendebu.

Dag tre kommer en av de store klassikerne: Fjellet Bukkelægret. Mange synes at denne turen er hakket mer utfordrende enn Besseggen, derfor er det satt opp kjettinger til å holde seg fast i på de bratteste strekkene. Turen over Bukkelægret ender ved Memurubu. Her kan du velge å ta båten tilbake til Gjendesheim, eller avslutte med å gå over Besseggen den siste dagen.

Fotturer utenlands

Mange som liker å gå i fjellet hjemme, tar også med turskoene på utenlandsferien. VG reise har tidligere skrevet om Alpene uten ski om sommeren.

Mer tradisjonelle sydendestinasjoner byr også på gode turmuligheter. Vi har tidligere skrevet om fotturer på Mallorca . I fjellkjeden Serra de Tramuntana kan du velge å gå flere dager i strekk langs turstien GR122, eller ta dagsturer med utgangspunkt i en av de koselige fjellandsbyene.

Men fjellturer i Syden kan bli fryktelig varme i august. Hvis du gjerne vil gå fjellturer på sydenferien, men ikke liker hete, kan en av de mange ravinene på Kreta være et tips. Starter du tidlig om morgenen går du i skyggen fra fjellsidene og trærne mesteparten av turen.

De fleste har hørt om Samariaravinen, og alle turoperatører har arrangerte turer dit. Men det finnes mange flere raviner – eller fjellkløfter – rundt på øya.

Parallelt med Samaria finner du for eksempel den noe mer steinete Imbrosravinen litt lenger øst, og den frodige Agia Irini-ravinen litt lenger vest.

Lavere sydenpriser

På tidspunktene da mange vil reise til Syden, går prisene opp. Derfor er det alltid dyrt å reise i skoleferien. Men den siste skoleferieuken foretrekker mange å «lande» litt hjemme, og få alt på plass med klær, pennal og skolesekk før det er på’n igjen. Derfor er den andre uken i august – uke 33 – tradisjonelt tidspunktet da sydenturene er billigst innenfor skoleferien.

VG Reise har tidligere skrevet om akkurat denne uken som er tidspunktet for Syden-kupp i skoleferien.

Hvis du ikke er avhengig av å reise mens det er skoleferie, bør du heller velge de to siste ukene i august. For samtidig som skoler og studier starter igjen rundt den 20. setter norske charterselskaper prisene betraktelig ned.

Om du er typen som «aldri» drar på chartertur, men heller pakker selv, bør du revurdere prinsippene akkurat da. Disse to siste augustukene kan du ofte få en mye billigere sydenferie ved å reise med et norsk charterselskaper enn ved å bestille fly og overnatting selv. For mens ferien er slutt for mange nordmenn, og charterselskapene selger sine turer billig, har «hele» Mellom-Europa ferie, og det er høysesongpriser på hoteller, feriehus- og leiligheter i middelhavslandene.

Polske strender

Men «Syden» trenger ikke være i middelhavslandene. Vi har tidligere skrevet om svært kortreist sydenstemning i Skandinavia. I Frederikshavn, Helsingborg og Kristiansand, settes palmer ut på strendene om sommeren.

Reiser du litt lenger, til Polen, finner du riktig nok ikke palmer, men god sommerstemning, spahoteller, livlig natteliv og endeløse myke sandstrender i Sopot like utenfor Gdansk.

VG reise har tidligere skrevet om moteprofil Celine Aagaards erfaring med Sopot da hun var på venninnetur i byen : «Stedet leverte både på dag- og kveldstid. Vi bodde i en leilighet sentralt i byen, og kunne gå til både strender og nattklubber. Spesielt strandklubbene imponerte. Nå var vi der riktignok litt utenfor sesong, men de var veldig «laidback». Samtidig var alle strandklubbene vi besøkte forseggjort og av høy standard. Estetisk fint uten det typiske syden-preget.»

Gdansk er også trivelig sted om sommeren. Her kan du lese om byens gode tilbud av shopping, spa, strand og Solidaritet

Nå har Polen sant å si ikke samme temperatur som middelhavslandene om sommeren. Det er mer som i sørlige deler av Norge. Men her kan det også være mer enn varmt nok i august. Forhåpentligvis vil sommervarmen som lot vente på seg så lenge i år vil slå til for fullt, og gi en vidunderlig sensommer i vår del av Europa.