Tyrkisk arkitekt har lekt med tanken på hotell i Preikestolen

24.07.19 23:44

At et lite boutiquehotell skal bygges inn i det majestetiske fjellplatået, kommer ikke til å skje, forsikrer ordføreren. Men en tyrkisk arkitekt har lekt seg med tanken.

Bildene, som blant annet er omtalt i Stavanger Aftenblad , viser blant annet et fritthengende svømmebasseng ut fra fjellplatået som ligger 604 meter over Lysefjorden .

– Forslaget er spenstig så det holder. Jeg er usikker på om det er ment spesielt til Preikestolen – i så fall blir det bare med en drøm, sier ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad i Forsand kommune til VG.

– Dette er selvsagt helt utenkelig og noe som aldri ville blitt realisert, men det tror jeg heller ikke at det var intensjonen, fortsetter ordføreren, som synes forslaget er kreativt og kult.

Begeistret for Preikestolen

Arkitekten bak forslaget, Hayri Atak , tror mange har blitt begeistret av tegningene, men sier til VG at dette kun er konseptuell og eksperimentell design.

Ifølge Atak er bassenget det viktigste designelementet i prosjektet.

– Et basseng som henger for seg selv under et stup skremte meg, sier arkitekten, som er glad for tilbakemeldingene han har fått på prosjektet fra ulike fagmiljøer.

Gjennom mange år har Atak sett på Preikestolen som en av verdens mest spennende steder. Da en venn av han var på tur i Norge, fikk han tilsendt bilder som var tatt like bak kanten av fjellplatået.

– Selv om jeg ikke var der, følte jeg adrenalinet av å være på kanten, sier han.

– Spennende tanke

Ifølge Dagestad er ikke dette første gang kommunen har sett slike konsepter.

– Det blir nok heller ikke siste gang. Tanken på å utnytte allerede eksisterende fjellmasse til overnatting, er spennende. Vi har mange områder som hadde vært like spektakulære som Preikestolen, sier han.

I november i fjor fikk kommunen storfint besøk av Tom Cruise og hans filmteam. Under innspillingen av «Mission Impossible Fallout» klatret skuespilleren klatrer opp de siste meterne til toppen av fjellplatået. Cruise delte bildet fra stuntscenen med sine 3,2 millioner følgere på Instagram.

Ordføreren synes det er kjekt at Preikestolen får internasjonal oppmerksomhet.

– Preikestolen lever sitt eget liv ute i den vide verden, og var kjent også før filmen. Da Tom Cruise delte filmtraileren på sine sosiale medier, var det svært mange som spurte hvor dette var innspilt. Det er gøy at flere får se hvilke flotte fjell og fjorder vi har, sier han.

Preikestolen blir en del av Strand kommune fra 1. januar 2020.