Guideselskap tilbyr egen Instagramfotograf

07.02.19 21:23 | Oppdatert: 07.02.19 22:52

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

I Roma kan du få guided tur med egen fotograf som som lover deg nydelige feriebilder til Instagram. MinMote-leder Elise Alexandra Gulbrandsen er skeptisk til konseptet.

En italiensk turoperatør har begynt å selge fotograftjenester som tillegg til sine guidete turer i Roma , skriver Lonely Planet.

– Det høres ut som et nitrist behov, sier MinMote-leder Elise Alexandra Gulbrandsen.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

VG reise har tidligere skrevet at Instagram endrer reisevanene våre. Vi lar oss inspirere av bilder på Instagram når vi velger reisemål, og «geo-tag» har blitt det nye postkortet. Hvert år legger Instagram også ut topplister med de mest delte reisemålene og byene.

Roma er muligens en av verdens mest fotogene byer. Motiver fra Spansketrappen, Trevifontenen, Colosseum og Panthenon, så vel som brosteinsbelagte gater og italiensk iskrem, nærmest skriker etter å bli fotografert og delt.

For å få deg selv i fin positur foran de berømte attraksjonene tilbyr turoperatøren Roma Experience en pakke som inkluderer profesjonell fotograf på en tretimers guidet tur i byen.

Selskapet kaller det «Insta Boyfriend Tour» og skriver på sin nettside: «Nyt å få perfekte fotografier av deg selv, der du ser nydelig ut – sammen med alle Romas vakre steder.» Bildene kan deles fritt på sosiale medier etterpå.

Men billig er det ikke. Selve turen koster 735 euro, og fotografen koster 350 euro i tillegg. Det blir omtrent 7100 norske kroner for turen, og 3400 kroner for fotografen. Tilsammen blir det omtrent 10.500 norske kroner.

En talsmann for guideselskapet sier til Lonely Planet at de tror på sosiale medier som et middel til å legge til rette for, og ikke erstatte, våre sosiale liv.

– Det er forskjellige måter å reise på og ulike måter å holde kontakten på. Det er dette som er flott ved å reise og å kunne dele erfaringen med andre, sier talsmannen for Roma Experience til, Lonely Planet.

Leder for MinMote, Elise Alexandra Gulbrandsen, er ikke begeistret.

– Ferie bør handle om å oppleve nye ting, slappe av og nyte. Jeg kan komme på veldig få grunner til at man trenger en egen Instagram-fotograf. Litt av sjarmen er jo feriebilder på snei med en turist med neonfarget singlet i bakgrunnen. Om ikke bilder av kun bygninger er nok, er en god gammeldags selfie eller det å spørre en forbipasserende om hjelp mer enn bra nok til å høste «likes» om det er det du er opptatt av, sier hun.

Roma Experience er ikke alene om å tilby feriefotografer.

Selskaper som Flytographer og Shoot My Travel har spesialisert seg på å sette turister i kontakt med lokale fotografer. Andre, som Getyourguide driver en kombinasjon av guide- og fotoservice.

– Dette sier mye om hvor viktig det er blitt å fremstå vellykket i sosiale medier, selv om dette nok tilhører det ekstreme, sier MinMote-leder Elise Gulbrandsen.

Synes du det er bortkastede penger å leie en fotograf, kan du få tips om hvordan du tar de beste feriebildene selv her.