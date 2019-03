Fem fantastiske innsjøer

Det er millioner av innsjøer i verden, og mange kan med rette omtales som «en av verdens vakreste» Så med fare for å utelate mange som burde vært med: Her er fem innsjøer verdt er besøk.

Lucerne-sjøen, Sveits

Sveits har mange instagramvennlige innsjøer. Lucerne-sjøen – eller Vierwaldstättersee som den heter på Tysk – er en av dem. Den er 30 kilometer lang, og med fire lange «fjordarmer» er den omgitt av svært varierende landskap. Mange utforsker landskapet sjøveien, og blir med på en dagstur med båt.

Comosjøen, Italia

Comosjøen finnes på nesten alle lister over «verdens vakreste innsjøer,» og det med rette.

Det blå vannet og de fredelige omgivelsene i Nord-Italia, har vært et populært rekreasjonssted helt siden romerrikets dager. Innsjøen er 410 meter dyp, noe som gjør den til en av Europas dypeste.

Plitvice-sjøene, Kroatia

Dette er ikke bare én innsjø, men 20 innsjøer i Plitvice nasjonalpark. 16 av innsjøene er forbundet med fosser og elver. Innsjøene varierer i størrelse og farge, noe som skyldes ulike mineralene i de ulike vannene. Det nesten 300 kvadratkilometer store området står på UNESCOS verdensarvliste siden 1979.

Baikalsjøen, Russland

Denne russiske innsjøen, omgitt av fjell og skoger, står også på UNESCOS verdensarvliste. Det antas at den ble dannet for 25 millioner år siden, noe som gjør den til den eldste innsjøen in verden. Den er 1,6 kilometer dyp, noe som også gjør den til den dypeste innsjøen i verden. Området rundt innsjøen har 2500 arter av flora og fauna.

Dal-sjøen, India

Denne innsjøen kalles også for «Juvelen i Kashmirs krone.» Den ligger ved byen Srinagar, og er omgitt av fjell på tre sider. Selve innsjøen er en del av et naturlig våtmarksområde som dekker 21,1 kvadratkilometer, inkludert flytende hager med lotusblomster som blomstrer i juli og august.

Mange Bollywood-filmer er spilt inn i dette området.

