Trendy Göteborg på 36 timer: Dette bør du få med deg

03.04.19 16:03

Oppdag jazz, gatemalerier, særegen arkitektur og øl i verdensklasse i Sveriges nest største by.

Denne reportasjen ble første gang publisert i The New York Times i mai 2018.

Svenskene har ikke alltid elsket Göteborg. Byen som ligger mellom København og Oslo på vestkysten av Sverige er landets nest største, men ble faktisk lenge sett på som en noe møkkete, stadig mer forfallen havneby. De lokale så likevel dens potensial.

Kreative prosjekter ble klekket ut i de da søvnige nabolagene, innen alt fra musikk, kunst, design og mat, og dette ga byen en mye tiltrengt renessanse. Nå er den i full oppblomstring. Byens hvite og blå trikker durer fremdeles gjennom de vide bulevardene, slik som før, men nå kan besøkende også oppleve et variert utvalg av musikk, inspirerende kunst, bryggerier i verdensklasse og trendy butikker – i tillegg til en ivrig lokalbefolkning som forsøker å overbevise deg om at vestkysten er den beste kysten.

Fredag

Klokken 15.00: På vandring gjennom Majorna

For et levende bevis på byens stadige utvikling kan du ta turen vest til Majorna. Dette tidligere arbeiderklassestrøket med brede avenyer med trær langs sidene, rommer nå i stedet antikvitetsbutikker, platesjapper og innbydende kafeer. Besøk Cum Pane, et bitte lite økologisk bakeri, der du kan skaffe deg en tradisjonell kardemummaknut (en kardemommeknute til 23 svenske kroner, tilsvarende 21 norske kroner), før du spaserer nordover i nabolaget.

Hold utkikk etter bygninger der førsteetasjen er laget av stein eller murstein, og andre og tredje etasje av tre. Dette er et artig og særegent arkitektonisk element her i byen, ettersom det én gang i tiden ikke var lov å bygge mer enn to etasjer i tre her. Finn så frem til det store, retroskiltet som henger over inngangen til Bengans skivbutik, som både er en gammel plateforretning, en konsertsal og et stamsted for mange. Bla gjennom avdelingen for svensk musikk for å sjekke ut det nyeste albumet til landets regjerende pop-prinsesse Veronica Maggio, eller First Aid Kits plate «Ruins».

Klokken 17.00: «After work»

Noen kaller det for «happy hour», men svenskene kaller denne tiden rett etter jobb, der man kan skaffe seg rabatterte drinker, for «after work» (ja, de sier det på engelsk). Det er dette som gjerne sparker i gang helgen på gaten Tredje Långgatan, der barene og restaurantene ligger tett i tett.

Bli med på moroa hos Olssons Vin, en vinbar som har utvidet med en bakgård med glasstak og appelsintrær. Her samles folk mellom klokken 16 og 18 for å innta charcuterie til en billig penge, og sjenerøse mengder hvitvin fra Bourgogne.

Kunne du tenke deg å smake på lokalt øl? Kryss gaten og gå inn på Brewers Beer Bar. Der har de 14 øl på fat, med flere sjeldne varianter fra nærområdet, slik som Spike Brewerys Atlantica.

Klokken 19.30: I studio

En lokal poet og musiker var hjernen bak restauranten og kunstsenteret Studio HPKSM, som åpnet dørene i 2016. For å komme deg dit må du gjennom en garasjedør, via en bar full av vinyler, og deretter ned en trapp som fører deg inn i en koselig spisestue med haugevis av bøker, mursteinsdetaljer og en vegg dekket av interessante skriblerier. Stedets eget månedlige magasin ligger spredt rundt om i lokalet. Her kan du lese om alt som skjer fremover i lokalet vegg i vegg – ukentlige jam sessions, diktopplesninger, konserter og klubbkvelder med DJ-er er bare noe av det som står på programmet. Denne allsidige restauranten serverer også lunsj på ukedager og vaffel-brunsjer på lørdager – der stemningen bokstavelig talt er spritet opp – men middagsmenyen er virkelig noe for seg selv. Da er rettene inspirert av det rustikke, italienske kjøkken, og man kan meske seg med snegler i hvitløk, spagetti vongole eller osso buco. En middag for to koster omtrent 600 svenske kroner, det vil si omtrent 550 norske.

Klokken 22.00: Jazz deg opp

Unity Jazz åpnet dørene forrige sommer, og gikk dermed fra å være en undergrunnsklubb kun for medlemmer, til et atmosfærisk sted for alle. Publikum står gjerne tett i tett for å få med seg konsertene som spenner fra moderne jazz til en finsk gruppes hyllest-kvelder til John Coltrane.

Det er også mulig å lene seg tilbake i en av jazzbarens Chesterfield-sofaer, blant stearinlys og lampeskjermer med frynser, og fremdeles høre den smektende musikken.

Lørdag

Klokken 10.00: Parkliv

Start dagen i Slottsskogen, som er en park like sør for sentrum. Innenfor dette kuperte, 1,2 kvadratkilometer store området finnes både enger, skoger og stier, i tillegg til innhegninger med nordiske dyr som elger, geiter og ølandsgjess. Pass også på å få sett selene som suser gjennom vannet i bassengene sine her, og de utrydningstruede humboldtpingvine som vagger rundt. Om sommeren er det også mulig å klappe svenske sauer, geiter og kaniner her gratis, eller ta en ridetur på en av de små gotlandsruss-ponniene for en tyvekroning. Du kan også få en kjapp innføring i dendrologi – læren om trær – mens du går gjennom skogene her. Det finnes nemlig en mengde informative skilt om hva som karakteriserer lind, bøk, lønn og eik.

Klokken 12.00: En musikalsk lunsj

Plateselskapet Höga Nord utgir vinyl av artister som beveger seg ganske langt fra det mainstreame (hør for eksempel på Pete Bassman eller Pistol Disco). I 2016 åpnet de også Kafé Höga Nord, et suppe- og smørbrødsted vegg i vegg med plateselskapets butikk. Gå for en «dagens suppe» – nylig var det en kremet blomkålsuppe med ristede hasselnøtter – sammen med et vegetarmørbrød, for eksempel med kål i romescosaus, adzukibønner, mandler og skiver av spansk geitost (110 svenske kroner, omtrent 100 norske).

Klokken 13.30: Kunstscenen

Den voldsomme gatekunsten som preger mye av Göteborgs vegger, inngangspartier og garasjer er ikke kommet dit av ren tilfeldighet – det hele er et resultat av det urbane forskjønnelses-prosjektet ArtMadeThis. Alle veggmaleriene er laget av kvinner, og siden starten i 2015 har ideen spredd seg til tre andre byer og én kommune. To av arbeidene er spesielt verdt å få med seg: En sprudlende bie-rytter som Mimmi Andersson og Merete Lassen står bak, på Kungsgatan 65, og en mystisk gudinne signert Ebba Chambert på Vallgatan 22.

Klokken 15.00: Rikt utvalg av butikker

Titt innom lokale små og store butikker for å se hva som er det mest trendy på Sveriges vestkyst. Start hos Heyday, en ett år gammel kafé- og butikk badet i rosa, for å sjekke ut fargerike cappuccino-kopper, pastellfargede frynseøredobber, humoristiske pins og en kaffebar som serverer såkalte red velvet-latter.

Litt lenger ned samme gate finner du Rum21, en interiørbutikk med ruglete puter fra danske Hay, flekkede keramikkvaser og oljelamper i messing. Besøk den romslige toetasjes klesbutikken Vallgatan 12, som selger både dame- og herreklær fra populære, skandinaviske merker som Rodebjer, Filippa K og Mads Nørgaard. Vegg i vegg ligger Miksajo, en bitte liten butikk med et kuratert utvalg av varer, slik som Kuroaum-solbriller, Eytys-joggesko i semsket skinn og sølvringer fra norske Tom Wood. Deretter kan du gå til The Kitchen, en konseptbutikk som er spunnet ut av den innflytelsesrike interiørbutikken Artilleriet. Den åpnet i 2015 og har et fantastisk stilig utvalg av kjøkkenutstyr, blant annet kobberøser, skjærefjøler av valnøtt, boller i marmor, franske ostekniver, og crepe-stekepanner i smijern.

Klokken 19.00: En helt normal middag

Like sydvest for det historiske sentrum finner man det rolige området kalt Linné, med uavhengige butikker, kafeer og koselige restauranter slik som Bar Normal. Dette avslappede stedet åpnet i 2016 og serverer en eklektisk meny der man kan mikse og matche som man vil, i tillegg til å tilby biodynamiske viner og kreative cocktailer. Bestill et par av de asiatiskinspirerte smårettene, slik som soyamarinert laksesashimi med wasabimajones og shitakesopp, eller grillet avokado dynket i teriyaki, toppet med en haug av grønne blader og stekt sjalottløk. En middag for to her koster omtrent 500 svenske kroner.

Klokken 22.00: Ta deg en drink på kinoen

Etter middag kan du ta turen like rundt hjørnet der den uavhengige kinoen Hagabion ligger i en flott bygning fra 1800-tallet. Opp i 2. etasje finner du den livlige restauranten og baren Hagabions Café. Sett deg ved den runde baren eller, om det ikke er moro nok, beveg deg ned i det underlige kjellerlokalet Bar Kino, som har diskokuler i taket, lysestaker med lange stearinlys, konfetti, gulv med sjakkfliser og møbler fra loppemarkeder. Både oppe og nede selges det øl på fat fra Stigbergets Bryggeri, som regnes som byens beste. Ikke gå glipp av sjansen til å smake på det fantastiske Stigbergets Muddle, en tropisk IPA, når du er der – dersom de ikke er utsolgte.

Søndag

Klokken 10.00: Kongen av kaffe

Da Matteo er blitt et velkjent syn rundt om i Göteborg. Det hele begynte med én liten espressobar, og nå har det vokst seg til et mini-imperium bestående av både kaffebrenneri, bakeri og et halvt dusin kafeer, der den ene er koseligere enn den andre. Dra til den aller største av dem, bakeriet og brenneriet på Magasinsgatan, for å spise frokost (pass på at du havner på riktig sted – Vallgatan-kafeen ligger nemlig tvers over gaten). Prøv en av de saftige bollene fylt med bær og et fruktig brygg fra Costa Rica, eller unn deg en LyxFrukost til 125 kroner – 115 norske kroner – der du får ferskpresset juice, kaffe, yoghurt eller varm grøt med granola og bær, og en brødkurv med ferskt surdeigsbrød, sammen med smør, syltetøy og svenske oster.

Klokken 12.00: Den nye havnen

Etter frokost kan du hoppe på en buss som går nordover i retning Frihamnen. Denne tidligere industrihavnen er i ferd med å transformeres til en urban park som har fått navn Jubileumsparken, og første del av prosjektet har en planlagt åpning i 2021, når Göteborg fyller 400 år. Men allerede nå kan man kikke innom for å se hvordan det tidligere skipsverftet er i ferd med å ta en ny form. I 2015 ble en offentlig toetasjes badstue i bølgeblikkstruktur åpnet, med utsikt over et helt nytt basseng som flyter i havnen. Nå finnes også et saltvannsbasseng, en utendørs roller derby-bane, et bibliotek, et kunstverk som også fungerer som en lekeplass, piknik-områder og små joller som brukes til gratis seilkurs om sommeren.

Her kan du bo

Hotel Pigalle ble åpnet i 2014 i en 1700-talls bygning i nærheten av togstasjonen, og er et såkalt boutiquehotell. De 26 rommene er tydelig inspirert av Paris, hotellbaren er laget i Belle Époque-stil og restauranten i toppetasjen har myke, luksuriøse benker og en takterrasse (Södra Hamngatan 2A – rom fra omtrent 1000 svenske kroner – 924 norske – og oppover).

Med sin sentrumsnære beliggenhet er Hotel Vanilla et budsjettvennlig alternativ. De 32 komfortable hotellrommene varierer i størrelse fra enkeltrom til større leiligheter for familier. Alle rommene er dekorert med fargerike kunstverk. En daglig bufféfrokost på hotellets kafé er inkludert i prisen (Kyrkogatan 38 – rom fra 960 svenske kroner, det vil si 887 norske kroner).

