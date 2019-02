Syv festivaler utenom det vanlige

Av Melina Pambou Sundfør

19.02.19 15:54

Sommeren sniker seg innpå, og for mange betyr det festivalsesong. Late dager i solen, nye vennskap og musikk til alle døgnets tider.

Og mangel på spektakulære festivaler er det i hvert fall ikke, for både i vårt langstrakte land og i Europa finnes det mange festivalperler som er verdt et besøk.

24 timers dagslys, en gammel industribygning og fantastisk natur er noe av det som venter deg om du bestemmer deg for å utforske det festivalsommeren har å by på.

Her er syv festivaler, noen nære, noen fjerne, men som alle tilbyr det lille ekstra.

Vinjerock

En rockefestival på Eidsbugarden i Jotunheimen 1060 meter over havet. I tillegg til musikk, får festivaldeltagerne muligheten til å nyte lokal mat og boltre seg i den vakre fjellheimen.

Arrangeres 18 – 21 juli og koster 2200 kroner for festivalpass.

Trænafestivalen

På en liten øy i havgapet på Helgelandskysten arrangeres den idylliske Trænafestivalen. Båt er det eneste fremkomstmiddelet som tar deg ut til det som er langt mer enn bare musikk og øl i solen, men også en naturopplevelse.

Arrangeres 11–14 juli og koster 1635 kroner for helgepass.

Trevarefest

Midt i hjertet av vakre Lofoten finner du Trevarefesten . Det hele startet som en idé om en vennefest på 2000 kvadratmeter, men som til slutt endte opp med en festival der folk kommer reisende fra hele landet.

Arrangeres 29–31 juli og koster 1350 kroner.

Strynefestivalen

Er du glad i fart og spenning er dette festivalen for deg. Her samles likesinnede ekstremsportelskere for en langhelg spekket med opplevelser og utfordringer i et av Norges vakreste naturområder.

Arrangeres 6–9 juni og koster 1499 kroner for festivalpass.

Secret Solstice, Island

72 timer med evigvarende dagslys, solen går aldri ned og festen stopper aldri. Med en imponerende lineup av artister er Reykjavik og Secret Solstice den perfekte destinasjonen for alle musikk- og naturelskere.

Arrangeres 21–23 juni og koster 1192 kroner for fullt festivalpass.

Colours of Ostrava, Tsjekkia

Her forandres en gammel industribygning til et spektakulært festivalområde . Om du trenger en pause fra musikken kan du ta en kaffe 80 meter over bakken eller et vinglass i en bunker. Dette er festivalen som tilbyr noe for enhver smak.

Arrangeres 17–20 juli og koster 1112 kroner for festivalpass.

Oasis festival, Marrakech

På et nydelig hotellkompleks med Atlasfjellene i bakgrunnen finner du Oasis . Festivalens scener er ved hotellets bassenger og villaer, for å skape følelsen av en ekte oase.

Arrangeres 13–15 september og koster 1570 kroner for helgeplass.