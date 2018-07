YELLOWSTONE: Geysirer er bare en av mange uforglemmelige naturopplevelser du får i nasjonalparken i USA. Foto: Paola Moschitto-Assenmacher / EyeEm / Getty Images

Åtte spektakulære naturopplevelser

25.07.18 14:42

Disse naturfenomenene tar pusten fra deg - og er verdt et besøk.

Planeten vi lever på har mye å by på. Varme kilder i Tyrkia og lavendeljorder i Provence , fantastiske norske fjell og natur og nasjonalparker, temaparker og Las Vegas i USA. Ikke minst er det et paradis under vann, og vi har tidligere også skrevet om hvor du kan dykke .

Jordkloden er fantastisk, og her har vi samlet noen naturopplevelser som er ekstra spesielle.

FARGERIKT: Vannet i den kinesiske nasjonalparken er både blått, grønt og turkis. Foto: Dulyanut Swdp / Moment RF / Getty Images

Jiuzhaigou National Park i Sichuan Provinsen, Kina

Jiuzhaigou er et naturreservat og nasjonalpark som ligger sørvest i Kina . Parken kom på UNESCOs verdensarvliste i 1992. I nasjonalparken finner du fossefall med kulper og fargerike innsjøer med krystallklart vann omringet av grønn skog og snødekte fjelltopper. Søk opp bilder av parken og få akutt reisefeber!

REGNBUE: Den stripete fjellformasjonen i Peru tiltrekker seg mange tilreisende. Foto: Martin Schneiter / EyeEm / Getty Images

Regnbuefjellet i Andesfjellene, Peru

Vinicunca Mountain, også kalt regnbuefjellet, ligger i Andesfjellene, og rager 6384 meter over havet. Fjellet er et spektakulært syn, med turkise, rødbrune, lavendelfargede og gule striper. Peruanere anser fjellet som hellig, og flere drar dit på pilegrimsreise.

VERDENS DYPESTE: Innsjøen i Sibir er cirka 1642 meter på det dypeste. Foto: Anton Petrus / Moment RF / Getty Images

Lake Baikal i Sibir, Russland

Lake Baikal er verdens største innsjø i volum. Den er også verdens dypeste og en av de eldste. Det finnes over 1550 dyrearter og over tusen plantearter ved innsjøen, hvorav mange av dem er unike for denne plassen. Deriblant bajkalselen, som er den eneste selarten som kun lever i ferskvann. Innsjøen står på UNESCOs verdensarvliste.

UNIKT: I Yellowstone nasjonalpark får du se ting du aldri har sett før. Foto: Shawn Walters / EyeEm / EyeEm / Getty Images

Yellowstone nasjonalpark i Wyoming, Idaho, Montana, USA

Yellowstone er den største og eldste nasjonalparken i USA . Faktisk er det verdens første nasjonalpark. Yellowstone er en utslukket vulkan, som ligger rundt 2440 meter over havet. Nasjonalparken har vill natur med geysirer, varme kilder, fosser, innsjøer og storslåtte fjell. Det er også mange ville dyr i parken, som bjørn, bison, elg, prærieulv, gaupe, tykkhornsau og hjort.

SPEIL: Det tynne vannet over saltet lager en slående refleksjon av himmelen. Foto: Kazuki Kimura / EyeEm / Getty Images

Salar de Uyuni, Bolivia

Salar de Uyuni er verdens største saltslette, og det antas at sletten inneholder rundt ti milliarder tonn salt. Saltsletten har en overflate på cirka 10 500 kvadratkilometer. Av og til blir det oversvømmelser i innsjøene som er i nærheten, noe som skaper et tynt lag med vann på toppen av saltet. Det er dette som skaper den utrolige refleksjonen vi ser på bildet over.

STORSLAGENT: Få en opplevelse du aldri vil glemme ved å ta en båttur mellom øyene. Foto: Ly Hoang Long Photography / Moment Open / Getty Images

Ha Long-bukten i Quang Ninh-provinsen, Vietnam

Nord i Vietnam finnes disse klippeformasjonene av kalkstein som stiger mektig opp fra vannet. Flere av øyene har grotter, huler, laguner og små strender, i tillegg til sin jungelvegetasjon. Ha Long bukten er Vietnams største attraksjon, og området står på UNESCO’s verdensarvliste.

DRAMATISK: De majestetiske, bratte fjellveggene som stiger opp fra fjordvannet er et fantastisk syn. Foto: agustavop / E+ / Getty Images

Geirangerfjorden i Sunnmøre, Norge

Også Norge fortjener en plass på listen, med vakre Geirangerfjorden. Norge har mye storslått natur, men med sitt dype, blå vann, høye og stupbratte fjelltopper, ville fossefall og grønne omgivelser er det Geirangerfjorden som får være med denne gang. Den majestetiske fjorden står på UNESCOs verdensarvliste. Dette er Norge på sitt vakreste.

DYKK NED: Det er under vann du får den mest unike opplevelsen ved Medes-øyene. Foto: Artur Debat / Moment Open / Getty Images

Mede-søyene i Catalonia, Spania

Islas Medas, eller Medes-øyene, består av syv kuperte øyer, som ligger rett utenfor den lille kystbyen L'Estartit i Torroella de Montgrí i Nordøst-Spania. Fem av øyene er som bratte klipper som stikker opp av sjøen, de to siste er noe større. Øyene har vært fredet i en årrekke, noe som har ført til et dykkerparadis med fisk og sjødyr i alle farger.

