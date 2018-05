PÅ TOPP: Utsiktsplatået man kommer til først er også en fjellhylle, med utsikt mot Himakånå, Lysevatnet og Nedstrandsfjorden Foto: Ole S. Fjeldheim

«Lille-Trolltunga»: Fjelltoppen du ikke visste om

15.05.2018 15:57

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Norges «nye» fjelltopp, Himakånå, er langt mer tilgjengelig enn Trolltunga og er en passe krevende tur som passer for hele familien.

Annonse

HIMAKÅNÅ (VG reise) Det er tidlig morgen i mai, klokka har ennå ikke slått åtte. Solen har brent bort tåka som lå som et tykt teppe innover mot Nedstrand. En hane galer i det fjerne og ikke et menneske er i sikte. Vi finner skiltet som peker oss i riktig retning og begynner brått på den bratte stigningen.

Duggen dekker gresset, smeltevannet sildrer og fremfor meg står noen sauer og ser nysgjerrig på oss.

Annonsørinnhold Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

FJORD OG FJELL: Her ser du utsikt fra Himakånå mot Lysevatnet. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

Norge på sitt beste

Jeg stopper litt og snur meg mot fjorden som glitrer i det fjerne. Ei ferje er på vei inn mot land. Jeg tar en slurk vann før jeg fortsetter oppover stigningen. Jeg vet hva jeg har i vente, for jeg var her i fjor. Men da regnet det, tett i tett. Myra var våt, stien sleip og vel oppe hang skyene mørke og tunge over fjellknausen. I dag er en annen sak. Sola henger allerede høyt på den nå knallblå, nærmest skyfrie himmelen.

Som sist kommer fjelltoppen brått på. Plutselig står jeg der ved stupet, med panoramautsikt over vannet, fjorden og bondegårdene under meg. Det er stille. Ikke en lyd, bortsett fra fuglekvitter og en svak susing i trærne bak meg. Jeg vet jeg er heldig. For her er det ikke lenger bare-bare å få toppen for seg selv.

Himakånå er «funnet», blitt allemannseie og folk valfarter Hinderåvågs lille hemmelige perle som aldri før.

TO TIMERS TUR: Turen opp er mindre krevende enn Trolltunga og passer godt for hele familien. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

«Lille-Trolltunga»

Fjellturer er i vinden. Men til tross for en håndfull verdensberømte topper , har Norge langt flere spektakulære utsiktspunkt å vise til. Himakånå i Tysvær er en av dem, til tross for at den strekker seg knappe halve lengden i høyden sammenlignet med Trolltunga.

Turen opp til toppen er også langt mindre krevende enn denne verdenskjente fjellformasjonen ved Odda, som stadig flere tilreisende kommer for å oppleve. Men til tross for sine knappe 357 meter over havet er utsikten spektakulær: fra en kort og korpulent fjellformasjon ser du utover både Lysevatnet og Nedstrandsfjorden fra ett og samme ståsted.

TA DEG TID: På veien ned igjen kan du nyte vakker utsikt som dette. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

Helt ny er jo ikke Himakånå, selv om hun først det siste året har blitt kjent utenfor Nedstrand. For Himakånå har alltid vært der, forsteinet i høyden over fjorden, beitemarker og bondegårder. Ifølge sagnet ble visst «himakånå» til stein, men det er uvisst om det var kirkeklokkene eller soloppgangen som kom for brått på. Denne særs lokale kjendisen er nå på alles lepper i vest, og stadig flere utenfor Haugalandet har oppdaget henne.

Turen opp er bratt og leder gjennom beitemarker, skogsterreng og myr. Store deler av turen gir utsikt mot havet i vest, så det passer godt å ta en pust i bakken titt og ofte. Dermed blir turen opp også langt mindre krevende. Sauene møter deg nysgjerrige langs stien, og om du ikke passer på å komme tidlig morgen, vil du sannsynligvis møte stadig flere vandrere på din vei.

NYSGJERRIGE: Er du heldig møter du flere sauer enn mennesker på veien. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

Slik kommer du dit

Kjøreturen fra Haugesund tar cirka 45 minutter. Følg E134 til Grinde og fylkesveg 515 til Hinderåvåg ved Nedstrand. Parkering ved Joker rett ovenfor kirken.

Gåturen er på tar cirka to timer tur/retur i delvis bratt terreng, beregn i overkant av en time opp til toppen.

Bakken kan til tider være sleip om det har regnet i forkant. Nye matter av metall er lagt ut over myrlendt terreng og stien er godt merket.