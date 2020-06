TRERIKSRØYSA: Vernepliktige Joakim Wathne (21) passer riksgrensen mellom Norge, Russland og Finland. Grensegaten mellom de to landene er ca. åtte meter bred. Foto: Stella Bugge/VG

Ferie i grenseland

Lyst på en annerledes ferie? Dra til Finnmark og Sør-Varanger. Besøk Treriksrøysa, Bugøynes og kongekrabbenes rike.

Oppdatert i går 16:23

TRERIKSRØYSA (VG Reise) I Sør-Varanger, tett opp til Russland, kan du besøke alle stedene du har lest om i historiebøkene på skolen; Grense Jakobselv, Pasvikdalen og fiskeværet Bugøynes som ikke ble brent under krigen da tyskerne trakk seg tilbake.

PLANKELØYPE: For at Forsvarets sekshjulinger ikke skal ødelegge for mye av naturen er det lagt plankeløype store deler av den fem km lange strekningen inn til Treriksrøysa. Foto: Stella Bugge/VG

Treriksrøysa

Etter en tre timers kjøretur gjennom Pasvikdalen på det som må være en av Norges aller verste veier – den består nesten utelukkende av telehiv – skimter man et av de mange norske observasjonstårnene langs grensen.

Her kan du sette fra deg bilen før du går de siste fem kilometerne inn til fots. Det er lagt planker over de bløteste myrene slik at forsvarets sekshjulinger ikke ødelegger naturen mer enn nødvendig. Men du må likevel regne med noen småplump i myra, så sats på gode fjellsko.

BÅLPANNE: Forsvaret stiller med glødende bålpanne ved Treriksrøysa. Men pølsene må du ha med selv. Foto: Stella Bugge/VG

– Vi vokter Schengens yttergrense, forteller Joakim Wathne (21) fra Kristiansand på bløt sørlandsk når vi kommer frem til Treriksrøysa hvor Norge, Finland og Russland møtes. Han har førstegangstjeneste langt hjemmefra og har fyrt opp bålpanna sammen med soldat Kjetil Mølnvik (19).

– Vi skal vise tilstedeværelse, forebygge og forhindre brudd på riksgrensen og utlendingsloven, forklarer Wathne.

Det betyr blant annet å fortelle turistene at det vanker en saftig bot hvis de stikker armer eller ben over på russisk jord. Just don’t do it!

Her, langt ute i ødemarken, stiller Forsvaret også med utedo for trengte fotfolk.

BLÅ BRO: Finnmark har heldigvis ikke bare dårlige veier. Den nye Bøkfjordbrua over Pasvikelven er et strålende syn i nattemørket. Foto: Stella Bugge/VG

Bugøynes

Kirkenes ligger en drøy to timers flytur unna Oslo. Overalt merker du at Russland ikke er langt unna, mange av gatenavnene er skiltet på både norsk og russisk. Husk at avstandene her er større enn hva de fleste er vant til, så beregn god tid.

Ta gjerne turen til Bugøynes, halvannen times kjøretur fra Kirkenes. Fiskeværet, som ble spart for tyskernes nedbrenning av Finnmark under krigen, huser i dag rundt 190 sjeler.

FORBLÅST: Bugøynes har en uendelig vakker sandstrand, men det blåser kaldt. Som en innbygger sa muntert; på sommeren er det pluss 10 grader og vind – om vinteren er det minus 10 og vind. Foto: Stella Bugge/VG

Det lille stedet er blitt et senter for fiske av kongekrabbe med eget mottak på kaia, Norway King Crab Production. Her er det mange kar med levende krabber som eksporteres over hele verden.

Kristian Petterson, nestleder i firmaet, viser oss rundt blant «små» krabber – det er hunnene – og de gedigne hannkrabbene. Alle er skannet og datamerket slik at man kan se hvem som har fisket dem og når.

Noen krabber flys direkte ut i verden fra Kirkenes, men siden de ikke kan overleve uten vann i mer enn maks 40 timer sendes de fleste i vanntanker med oksygen på trailere til Oslo hvor de får slappe av på et krabbehotell i nærheten av Gardermoen før de tar fatt på den siste reisen ut i verden.

I Bugøynes har du også mulighet til å teste krabbesafari.

KONGEKRABBE: Kristian Petterson, nestleder hos Norway King Crab Production i Bugøynes, viser frem en kongekrabbe på rundt 5,5 kilo. Foto: Stella Bugge/VG

– Noen kunder ønsker å kjøpe hunnkrabber, men dem er det langt imellom. Hunnkrabbene er mindre og har mindre kjøtt, sier Petterson som kan fortelle at fiskerne som lander krabbene hos dem får 200 kroner kiloen.

Delikatessen er da heller ikke billig når den havner på bordet restauranter verden over.

Har du lyst til å smake på godsakene, trenger du ikke å reise langt. Det kan du nemlig gjøre på Bistroen i fiskeværet. Maten er helt nydelig, og de har langt mer enn bare kongekrabbe. For en tallerken krabbe med tre forskjellige sauser og tilbehør må du ut med 425 kroner.

MIDDAG: Slik serveres kongekrabben på Bistroen i Bygøynes. Anbefales! I tillegg får man tre forskjellige sauser å dyppe krabbekjøttet i. De kom dessverre ikke med på bildet. Foto: Stella Bugge/VG

Er du først på tur så langt nord må du også komme deg ut til Grense Jakobselv som markerer grensen mellom Norge og storebror Russland.

Det er fascinerende å kjøre gjennom bygda som ikke fikk veiforbindelse til Kirkenes før i 1966. Det bor riktignok ingen fastboende her lenger, men for bymennesker anno 2018 er det nesten ikke til å forstå hvordan folk har klart å skaffe seg et utkomme langs denne elven før i tiden.

Nå er det hyttefolket, gjerne de med røtter her fra langt tilbake i tiden, som kommer hit for å slappe av og hente nye krefter.

GRENSE JAKOBSELV: Her kan du se den sagnomsuste elven som markerer grensen mellom Norge og Russland. Den gule grensestolpen er norsk, på den andre siden står de russiske grensestolpene i grønt og rødt. Foto: Stella Bugge/VG

Følger du veien til den tar slutt, er det Barentshavet neste. Vilt og vakkert! På veien ut dit passerer du også Kong Oscar IIs kapell som ble reist som et slags grensevern i 1869 fordi russerne ikke respekterte den norske grensen etter grenseoppgangen i 1826.

Den flotte steinkirken skulle bidra til å roe gemyttene og gjøre det klart en gang for alle at dette var norsk område.

Langkirken, som har 72 sitteplasser, ligger litt opp i ura men likevel rett ved veien som fører ut i havgapet. Første påskedag og første juledag sørger Forsvaret for transport til høytidsgudstjeneste i kapellet som avsluttes med at soldatene og andre hardhauser bader i blanke messingen.

GRENSEFRED: Kong Oscar den andres kapell ligger majestisk til oppe i ura langs veien som fører ut til Barentshavet. Kapellet, som ble sto ferdig i 1869, bidro til å skape ro rundt grensen mellom Norge og Russland. Foto: Stella Bugge/VG

Det er langt mellom folk og fe i Norges nordligste fylke. I et område som er større enn Danmark men hvor det kun bor 76 000 mennesker. Dermed er det heller ingen store byer som avgir mye lys og kan konkurrere med det fantastiske nordlyset om vinteren. Se opp på stjernevrimmelen en skyfri kveld og nyt de grønne bølgene. Ja, nordlyset kommer også i andre farger.

Stå ute i havgapet hvor Grense Jakobselv forsvinner ut i Barentshavet, kjenn på elementene og la vinden ruske i håret.

Dette er også Norge, et stort stykke Norge!

BARENTSHAVET: Her, hvor Grense Jakobselv renner ut i Barentshavet, slutter det norske fastlandet. Det er bare mektig! Foto: Foto: Stella Bugge/VG

Her kan du spise:

Bistroen i Bugøynes: Nydelig mat, test gjerne kongekrabben. Gunnariveien 1B, 9935 Bugøynes

Kafe Visit: Uformelt sted med god mat. Både dagens rett og ala carte. Havneveien 1, Kirkenes

Her kan du bo:

Scandic Kirkenes, Kongens gate 1-3, 9900 Kirkenes

Thon Hotel Kirkenes, Johan Knudtzens gate 11, 9900 Kirkenes

Sollia Gjestegård, Storskog, 9900 Kirkenes

