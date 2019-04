Hit bør du reise i helligdagsmåneden mai

02.04.19 19:13 | Oppdatert: 02.04.19 19:28

Mai måned har 31 dager, men bare 19 av dem er skoledager.

Første mai faller på en onsdag i år. Nasjonaldagen, derimot, er på en fredag, så da blir det langhelg for den som vil reise bort. Kristi himmelfartsdag er alltid på en torsdag, og i år blir dette den 30. mai. Fredagen etter har skolene fri. Da er det også tradisjonelt lav aktivitet på en del arbeidsplasser, siden mange tar en avspaseringsdag for å få en fire dagers sammenhengende kortferie.

Mona Langset er ansvarlig for VG reise. Her deler hun sine beste reisetips for mai.

Så hvor reiser man på en kortferie i mai? Personlig synes jeg at vårt eget land er på sitt aller vakreste da – i mai, den skjønne milde måneden som gjør skogen atter grønn.

Kanskje dette skal bli året da du opplever fruktblomstring i Hardanger, hvis du ikke har gjort det før? Som regel starter blomstringen i midten av mai, men når det er varmt nok begynner den allerede i april. Da står tusenvis av frukttrær i full blomst i liene opp mot de stupbratte snøkledde fjellene. Først blomstrer plommetrærne, så morellene, og til slutt eplene og pærene.

Sørg for å kjøpe med deg stedets lokalproduserte saft og sider.

Trolltunga

Er du først i Hardanger er det ikke langt til Trolltunga i Odda kommune. Mange drømmer om å få tatt bilde av seg selv på tuppen av den berømte fjellformasjonen som stikker ut 700 meter over Ringedalsvatnet. Jeg har vært der selv, og fått tatt det obligatoriske skrytebildet.

Men det var midt på sommeren. I mai er det fremdeles snø på fjellet. Trolltunga Active arrangerer guidede turer både sommer og vinter. I mai går deltagerne på ski, truger eller sko med brodder, avhengig av føre.

Uansett årstid regnes Trolltunga som en 10- til 12-timerstur, og det er 1200 meters stigning. Du kan gå den T-merkede stien fra Skjeggedal, eller via den nye via-ferrataen som åpnet i fjor sommer. Via-ferrataen åpner igjen for sesongen i slutten av april. Begge rutene tar like lang tid, og begge har 15 års aldersgrense.

Vil du oppleve mer av det fineste Vestlandet kan by på, kan du kjøre nordover, via Ullensvang, Vossevangen, Lærdal, Kaupanger, Fjærland og Bykjelo, og ende opp i Loen. Eventuelt ta buss til Stryn eller fly til Sandane.

20. mai er det nøyaktig to år siden dronning Sonja var i Loen og åpnet en av verdens bratteste gondolbanen som løfter passasjerer fra fjorden til fjellet Hoven, mer enn 1000 meter over havet. Solen skinte på Skåla, Lovatnet, Jostedalsbreen, Olden og Nordfjorden denne dagen. Himmelen var blå, snøen hvit og trærne grønne da dronningen fortalte VG om hvordan hun bruker naturen som et pustehull fra det offentlige livet.

Sommer i sør

Sørover i Europa er det også fint på denne tiden. På Spanias solkyst er det varmt nok til å sitte utendørs om kvelden uten jakke. Den spanske byen som er aller lettest tilgjengelig fra Norge, er Malaga. I mai har SAS og Norwegian til sammen 21 direkteflyginger i uken bare fra Oslo. De flyr også fra flere andre steder i landet. Dermed er det enkelt å tilpasse reisedagene til en langhelg eller kortferie når du kan ta fri.

Omtrent 50 kilometer øst for Malaga by på Solkysten finner du Nerja med sine fine klippestrender og vakre naturlige dryppsteinsgrotter. Grottene er lyssatt, og sammen med musikken som strømmer fra skjulte høyttalere blir det en helt magisk stemning.

Sevilla er en by hvor det er fint å tyvstarte våren. Den letteste måten å komme dit på, er med tog, en 1 time og 55 fra Malaga. Sevilla er kjent som Spanias varmeste by, så det kan være lurt å reise dit nå før sommervaren fester grepet. I juli og august kan det bli godt over 40 grader der.

Katedralen i Sevilla, med sitt enorme klokketårn, står på UNESCOS verdensarvliste. Er du interessert i verdensarv kan du også ta en kort togtur videre til Córdoba, byen som har flest verdensarvsteder i verden. Dette er også en av Spanias best bevarte historiske byer.

På Rhodos, Kypros og Kreta er det også godt og varmt i mai, men fortsatt stille før den store turiststormen midt på sommeren. Det er riktig nok ikke fullt så mange direkteflyginger hit som til Malaga, men det går rutefly flere ganger i uken fra Oslo.

Kreta er Hellas’ største øy. Tvers over øya går en fjellkjede med mange 2000 meter høye topper. Dette gjør at det er store variasjoner i klima, vegetasjon og bebyggelse rundt på øya. En rundreise kan derfor være en mangslungen opplevelse. For noen år siden var jeg på seks dagers «landsbyloffing» som startet i Platanias – turistbyen som nærmest er et lite Norge om sommeren – og endte opp i rolige landsbyer på sørsiden. Lei gjerne bil og legg ut på landsbyloffing selv. Få ideer i reisebloggen fra denne turen.

Kypros opplever nå en ny vår. Mye har skjedd etter bankkrisen i 2013. Blant annet har kystbyen Limassol fått et nytt havneområde med eksklusive butikker, kunstgallerier og modernistiske glassbygninger. Samtidig er strendene og det krystallklare vannet slik det alltid har vært.

Pris og etterspørsel

Ulempen med å reise på helligdagene da mange har fri, er at høy etterspørsel gir høye priser. Akkurat disse dagene er det dyrt å reise.

Kan du i stedet ta en hel ferieuke i mai, kan du få riktig rimelige sydenturer. Før sesongen starter for fullt er det både god plass på reisemålene, og hyggelige priser hos charterselskapene som heller selger flyseter til lavpris enn å fly med halvfulle fly.

Er du i utlandet på 17. mai, er det fullt mulig å feire nasjonaldagen der du er. Nesten hvor som hest i verden, hvor mer enn en håndfull nordmenn er samlet denne dagen, har det lett for å bli et 17. mai-tog.

Sjømannskirkene over hele verden feirer dagen med tog og tradisjonelle 17. mai-leker. Det samme gjør mange norske ambassader. Her er oversikten over feiringene i Sjømannskirkens regi.

Mange reiser også til Oslo for å feire dagen der, og for å vinke til kongefamilien på slottsbalkongen. Ha en fin mai måned, hjemme eller ute.