Slik blir bilturen vellykket

Av Melina Pambou Sundfør Av Kari Tone Flågen

10.07.19 20:02

Opplev mest mulig heller enn å kjøre lengst mulig når du drar på din neste biltur i Norge.

Biltur handler ikke kun om å komme seg fra A til B, men alt man har mulighet til å oppleve underveis på turen.

Er du blant dem som drømmer om å feriere i eget land, men er litt usikker på hvor du bør starte og hva du i det hele tatt bør tenke på? VG reise har snakket med Helene Myhre og Hallvard Kolltveit, to fotografer og naturentusiaster, som gir deg sine beste tips for en vellykket biltur med overnatting i naturen i Norge.

Før du hiver deg i førersetet forteller Myhre at det er et par ting du bør ha i bakhodet.

– Dette blir alt annet enn en luksusferie. Man må leve veldig enkelt når man «bor» i en bil, og man bør like de menneskene man drar med siden man kommer til å tilbringe mye tid tett på hverandre, sier Myhre.

– Jeg ville også lyttet til værmeldingen og revurdert å reise om det bare er meldt regn og vind. Det blir en del kjipere om man må sitte inne i bilen hele tiden og man sliter med å få laget mat på grunn av været, forteller hun.

Planlegg reiseruten

Kolltveit bor for øyeblikket i sin selvlagde bobil i Lofoten, og har med andre ord god erfaring med bilturer.

Både Kolltveit og Myhre mener at å planlegge reiseruten er det aller lureste man kan gjøre.

– Å ta det dag til dag er fullt mulig og morsomt, men da kan det ofte hende at man kjører veldig mye og tilbringer mye av ferien i bilen, sier Kolltveit.

Myhre utdyper:

– Det er helt sikkert noen som liker bare å sette seg i bilen uten å vite hvor ferden går, og det er garantert gøy det og. Men jeg tror ikke det er nøkkelen for å få maks ut av turen, sier hun og fortsetter.

– Det første man burde se på når man setter opp en rute, er hvor mange dager man har til disposisjon og hvor god tid man ønsker å ha på de forskjellige stedene. Når vi skal ut på en ny tur velger vi de stedene som er i relativ nærhet til hverandre og noen som er på vei fra Oslo og til dit vi skal, forteller hun.

Kolltveit mener at den største feilen mange gjør, er å kjøre uten mål og mening.

– Folk kjører og kjører, for rundt neste sving kan det være noe enda bedre enn man allerede har sett. Man bør bare tilbringe litt tid på de stedene man drar til, ikke prøve å oppleve Vestlandet på en helg for eksempel. Da opplever man det ikke, man ser det bare, sier han.

For mange er biltur ofte forbundet med flere timer i bilen, men Kolltveit mener at utallige timer på veien absolutt ikke er nødvendig.

– De beste bilturene jeg drar på er de som er litt kortere. Det tar på å sitte i bil, spesielt om man sitter i bil med flere. Skal man ha en ferie, så kjører man ikke i nærheten av seks timer, da slapper man ikke av og tilbringer heller ferien i bilen, forteller han.

Han mener at din neste naturopplevelse kan befinne seg like utenfor byen.

– Man kan kjører til et lite vann utenfor byene og få et helt område for seg selv. Du kan ligge i hengekøyen, se på solnedgangen og drikke en øl. Ditt eget lille paradis kan være en time utenfor en storby. Man trenger ikke å kjøre 30 timer for å dra på biltur sier Kolltveit.

Pakk lett og smart

Når ruten endelig er planlagt er det på tide å pakke, ikke bare klær, men også mat. For ifølge Myhre er mat det viktigste etter reiserute.

– Å bruke tid på å tenke ut hva man skal ha til alle måltider underveis og måtte handle her og der er ikke noe vi vil bruke tid på når vi er på tur, så dette prøver vi å ha noenlunde i boks før vi drar, sier hun.

Og for å tilberede denne maten forteller Myhre at stormkjøkken er vesentlig.

– Stormkjøkken er ganske stort must. Tallerkener, bestikk og kopper er også viktig, det er skikkelig unødvendig å måtte kjøpe engangsartikler av dette. Jeg tar også med meg basisprodukter hjemmefra som salt, pepper, annet krydder, smør/olje og toalettpapir, sier hun.

Kolltveit mener at ryddighet er viktig på turen.

– Prøv å hold bilen så ryddig som mulig. Pakk mange små nett i en stor bag. Ta for eksempel undertøy i en, sokker i en, verktøy i en og så videre. Det gjør det mye enklere å finne fram når man skal ut og inn av bilen, og da slipper du at det blir kjempetiltak å finne den ene tingen i bilen, sier han.

De begge understreker også at telt er noe som må med i bagasjerommet.

– Det er alltid lurt å ha med seg telt i tilfelle det blir for varmt i bilen eller om det ikke er mulig å kjøre til en spesifikk campingplass, sier Myhre.

Og tar du med deg telt mener Kolltveit at du bør teste ut litt hjemme først.

– Sov gjerne i teltet eller bilen før du legger ut på tur slik at du vet hva du har begitt deg ut på. Det kan fort bli stressende å sette opp og ta ned teltet om man er trøtt, været er dårlig eller mørket har ankommet, så legg inn litt ekstra tid til å sette opp teltet, forklarer han.

Tips til hvor du bør dra

Med god erfaring fra mange bilturer har de begge en del anbefalinger av reiserute, både for nybegynnere og erfarne.

– En skikkelig vestlandstur. Da får man oppleve både hav, fjord og fjell i tillegg til alt av vær. Man kan for eksempel ha Aurland, Undredal og Flåm som mål og utforske områdene rundt der, forteller Myhre.

Kolltveit nevner også en lignende rute.

– Oslo til Bergen, via for eksempel Lærdal og Aurland, er veldig fint. Det er områder som ikke er langt ifra Oslo og som ikke er særlig befolket. I tillegg er Fagernes, Nesbyen, og alle disse små stedene som egentlig ingen gidder å se om det ikke er afterski på vinteren, helt fantastisk på sommeren med masse bekker, innsjøer og norsk historie, forteller han.

Respekt for naturen

Hvorfor valget har falt på å legge ruten langs Norges veier er for begge to av flere grunner.

– Det er så sinnssykt vakkert og jeg får en følelse av å være hjemme selv om jeg er 600 kilometer unna leiligheten. Man har så mye frihet og så mange muligheter til å komme tett på naturen og oppleve alt dette landet har å by på. Og så er det selvfølgelig en bonus at det er litt snillere for miljøet å feriere i eget land, forteller Myhre.

Kolltveit legger også vekt på alle mulighetene en ferie i Norge gir.

– Vi har uhorvelig antall severdigheter, det er så mye flott å se. Om man vil se viddene, fjordene, eller hva en det skulle være, forteller Kolltveit.

– Bare tenk deg; på en kjøretur i Norge kan du pakke med deg ski, badeshorts, klatresko og kajakk og alt mulig og du kan boltre deg, det er ingen lisenser som det ofte er i andre land. Det er viktig å bare bruke sunn fornuft og ikke utsette seg for dumme ting, og selvfølgelig respektere lover og regler.

For nettopp det å respektere stedene du ferdes er noe Kolltveit mener er viktig å huske på.

– Naturen er viktig for oss. Vi som reiser og ferierer i naturen må ha respekt for det området vi er i. Ikke gå på do i hagen til noen, ikke ta deg til rette på steder det ikke er lov til å campe. Respekter folk på stedet, ikke etterlatt noe som helst søppel og rydd opp etter deg, understreker han.

Så når bilen er pakket og spillelisten er laget, er det bare til å svinge ut på veien og gjøre seg klar for noen minnerike naturopplevelser.

Her er de beste tipsene fra Myhre og Kolltveit:

* Planlegg reiseruten, finn ut hva du vil se.

* Opplev de små tettstedene og tilbring tid på hvert sted.

* Pakk lett og smart.

* Ta med hengekøye, reisehåndkle og ting som kan brukes til flere formål.

* Kajakk eller stand-up paddle board åpner opp for mye muligheter.

* Test teltet på forhånd.

* Kjør forsiktig og respekter naturen du ferdes i.

* Man trenger ikke å dra langt for en naturopplevelse.

* Husk, Norge er en stor lekeplass.