Slik unngår du å bli syk i ferien

Av Melina Pambou Sundfør

03.07.19 15:38

Det er mye du kan gjøre for å unngå at ferien blir spolert av sykdom. Her er noen gode råd før du pakker kofferten.

Når ferien endelig står for tur er det viktig at du er frisk og rask slik at du får maks utbytte av den velfortjente avkoblingen. Noen ting er selvsagt ikke mulig å forutse, men å være føre var har sjeldent vært en dårlig idé.

VG reise har snakket med tre eksperter på området som her gir deg sine beste tips slik at du forhåpentligvis holder deg frisk i ferien.

Leder for norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, forteller at mye handler om hvor man faktisk skal på ferie, og hvilken alder man er i.

– Det handler først og fremst om hvem og hvor man skal reise. Friske, unge mennesker må gjerne tenke mer på å ikke bli skadet enn syk. På ferie gjør man gjerne ting som er mer risikofylt, og da må man prøve å ikke bli skadet, sier han.

Gjelder det babyer eller eldre forteller han:

– De som er sårbare, gamle eller har babyer, må gjerne tenke mer nøye gjennom hvor man faktisk drar på ferie. Da er det ikke særlig smart å dra steder hvor det er varmt og et belastende klima.

Før man drar må man også merke seg om det er noen spesielle vaksiner man bør ta for landet som skal besøke. Folkehelseinstituttet forklarer på sine sider at alder og reisemål har betydning for hvilke vaksiner som anbefales. VG reise har også tidligere skrevet om hvilke vaksiner det er nødvendig å huske på for ulike land.

Vask hendene

Medisinsk ansvarlig i Eyr, Doktor Lars Gullestad, forteller at renslighet er noe av det som står på toppen av huskelisten.

– Det aller viktigste du kan gjøre er å sørge for at du har rene hender. Vask hendene dine så ofte du kan, og spesielt etter toalettbesøk og før du skal spise. Er det ikke mulighet til å vaske hendene dine med vann og såpe så bruk alkoholbasert hånd-desinfeksjonsmiddel, sier han.

I tillegg mener han at man bør tenke på hvilke mat man spiser og hva man drikker.

– I mange land må du være obs på mat som ikke er varmebehandlet. Oppskjæret frukt eller salat kan se veldig fristende ut, men vet du at det er vasket i rent vann, at det er brukt ren skjærefjøl og kniv? Er du usikker så la være å spise det. Kjøp heller frukt selv som du vasker godt før du spiser det, forteller Gullestad.

Bruk vann som tørstedrikk

Når det kommer til valg av drikke, mener Gullestad at vann er veien å gå.

– Mange koser seg med mer alkohol enn ellers på ferie. Det kan være gøy der og da, men vettet kan forsvinne helt og man glemmer alle forhåndsreglene man skulle ta. Det er spesielt når du er på ukjente steder du bør være obs på alkoholinntaket, og spesielt nå man kombinerer alkohol med sterk sol og varme. Bruk vann som tørstedrikk.

Men velger du vann er det også ting du må merke deg.

– Alle landene som er medlem av EU må forholde seg til Drikkevannsdirektivet, som holder strenge krav til drikkevannets kvalitet. Noen steder kan det være mye klor i vannet, slik at du både kan lukte og smake klor.

Han fortsetter:

– I Norge er vi utrolig heldige og kan drikke så mye vann vi bare vil fra springen. Det er ikke mulig i de fleste land. I mange land bør du også være forsiktig med å pusse tennene dine i vannet, eller vaske frukt og grønnsaker med det. Kjøp godt med vann og bruk dette der det ikke er rent springvann, eventuelt kok vannet før du bruker det, sier Gullestad.

Skal man til varmere strøk er det selvsagt også ekstremt viktig at man tar vare på huden.

– Å bli solbrent er skikkelig vondt, men den viktigste grunnen til å unngå å bli solbrent er faren for føflekkreft. Bruk høy faktor på solkremen, og smør deg mange ganger om dagen, avslutter Gullestad.

Unngå forkjølelse

De aller fleste kjenner nok til frustrasjonen av og aldri finne den perfekte temperaturen på Aircondition, enten blir man for varm eller kald. Gullestad har derfor noen tips om hvordan man skal unngå dette.

– Generelt er det ikke så bra med alt for store temperatursvingninger, kroppen bør akklimatisere seg til varmen, sier han og fortsetter.

– Mitt tips er å velge den høyeste temperaturen du er komfortabel med og prøv å holde temperaturen jevn. Sørg også for at rommene blir regelmessig ventilert. Følger du disse rådene, og sørger for at airconditionen er godt vedlikeholdt kan du trygt bruke det uten å bli syk.

Unngå skyhøye sykehusregninger

Men skal du være så uheldig at noe skjer med deg eller dine, da er det en ting som er spesielt viktig.

– Det er vanvittig viktig å ha reiseforsikringen i orden før man drar. Reiseforsikringsselskapene har god kontroll på hvilke sykehus du bør unngå og hva som er trygt, forteller Brelin.

Han forteller at det kan ende riktig galt om man ikke har dette i orden.

– Blir man ordentlig syk på ferie kan man i kampens hete glemme sunn fornuft, og legge seg inn på hvilket som helst sykehus. Da kan man gjerne komme hjem frisk og fin til en sykehusregning som er skyhøy og vanskelig å betale, sier Brelin.

Fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg, forteller at man alltid må ha nødvendige legemidler i håndbagasjen.

– Bruker du faste reseptpliktige legemidler, så ha dette nedskrevet med navn på innholdsstoffet, styrke og hvor mye du bruker daglig.

Han legger til:

– Legemidlene bør beskyttes mot sollys, høy temperatur og fuktighet. Når man skal til mer eksotiske strøk, kan også reisevaksiner og malariaforebyggende tiltak være viktige forberedelser til reisen.

Har du lyst å være så sikker som mulig at sykdom ikke forekommer, forteller Faksvåg hva et generelt ferieapotek kan inneholde:

Smertestillende og febernedsettende midler

Febertermometer

Sårpleieprodukter – desinfiserende væske, plaster, sårsalve og forbindingssaker

Saks og pinsett

Nesespray

Reisesyketabletter

Midler mot diaré og forstoppelse

Allergimedisin

Myggmiddel

Solprodukter

Kjølende gel mot brannsår

Desinfiserende våtservietter

Reseptfri kortisonsalve

Saltvannsoppløsning til øyeskylling