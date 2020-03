STRANDFERIE: Nordmenn elsker å feriere i Danmark. Hva med en tur på badehotell? Foto: Westend61 / Westend61

Danske badehotell verdt et besøk

Varme bad, gode middager og avslappende turer på stranden – de danske badehotellene lokker med den beste varianten av dansk «hygge».

Rundt århundreskiftet ble det populært å ta inn på badehotell for å kombinere gåturer på stranden, frisk havluft og avslappende bad.

Konseptet kan skrivers som en tidlig form av trenden «hygge» – som har spredt seg internasjonalt. Begrepet er en del av den danske folkesjelen og som de siste årene har blitt en uventet eksportvare for danskene. Aviser som The New Yorker og britiske The Guardian har skrevet flere artikler om trenden og plutselig ville hele verden sitte fremfor peisen, ha på strikkede sokker og «hygge seg».

HELSINGØR: Marienlyst er Danmarks største badehotell. Foto: Annika Goldhammer

Det finnes flere fine badehotell i Danmark å velge mellom, og samtlige av dem er et flott reisemål for deg som ønsker en avslappende off season-helg. Her er seks badehotell du bør sjekke ut.

Marienlyst utenfor Helsingør

Rett utenfor Helsingør ligger Danmarks største badehotell. Det åpnet i 1861 og har vært en populær feriedestinasjon for danske kongelige opp gjennom årene. Rundt århundreskiftet reiste borgere fra hele Norden hit for å ligge her og trekke inn frisk sjøluft.

Nå har hotellet gjennomgått en omfattende renovering og i 2018 åpnet hotellets nye spaavdeling med flere nye basseng, stor badstuavdeling og en ny spakafé. Dessuten har hotellet flere nyrenoverte ro og et moderne brasseri med behagelig havutsikt.

Dobbeltrom koster fra rundt 1300 kroner.

Tips: Er du i området må du ikke gå glipp av Kulturværftet, Helsingørs nye kultursenter med blant annet utstillinger, konserter, sjøfartsmuseum og restaurant.

GOD MAT: Restauranten på Skovshoved Hotel er anbefalt i Bib Gourmand. Foto: Annika Goldhammer

Skovshoved Hotel i Charlottenlund

Langs Strandvejen, som strekker seg mellom København og Helsingør, finnes det flere anerkjente badehoteller å velge mellom. Det eldste er Skovshoved i Charlottenlund, en drøy halvtime nord for København. Condé Nast Traveler har blant annet skrevet om hotellet og restauranten har blitt belønnet med en anbefaling i Bib Gourmand – Michelinguidens symbol på gode, prisvennlige restauranter. Hotellet har ikke spaavdeling, men havet finner du i badekåpe-avstand. I nærheten finner du også kunstmuseet Ordrupgaard med designikonet Finn Juhls hus, så her kan du være kulturell i samme slengen.

Dobbeltrom koster fra rundt 1400 kroner.

BADEAVDELING: Hos Gilleje Badehotell kan du nyte dagen både inne og ute, for eksempel i hotellets tyrkiske hamam. Foto: Gilleje Badehotell

Gilleje Badehotell i Gilleleje

En drøy halvtime øst for Helekilde, ved Sjællands nordligste punkt, ligger enda et anerkjent badehotell. Gilleleje troner på toppen av en 30 meter høy klippe og utsikten strekker seg til skånske Kullaberg.

Huset er fra 1908 og til tross for flere renoveringer er atmosfæren fortsatt den samme. Her finnes og en fin badeavdeling med badstue og tyrkisk hamam, noe som gjør Gilleleje til et badevennlig reisemål året rundt. Hotellet har 24 dobbeltrom, hvorav flere har havutsikt.

Dobbeltrom koster fra rundt 1700 kroner.

Tips: Følg Gilbjergstien, en fin tursti som strekker seg til den gamle fiskerlandsbyen i Gilleleje. Langs veien finner du også et minnesmerke til filosofen Søren Kierkegaards ære.

KOBLE AV: På Nord-Sjælland kan du koble av på Helenkilde Badehotel og spise hjemmelaget Nutella til frokost. Foto: Annika Goldhammer

Helenekilde Badehotel i Tidsvildeleje

Et par dager på dette klassiske badehotellet på Nord-Sjælland gjør under for kropp og sjel. Et lekkert tilfluktssted når du trenger å koble av. Hotellet er koselig og innredet med Instagram-vennlig innredning, inspirerende «coffee table»-bøker og store sofaer. Her kan du bestille rom med gigantisk terrasse og utsikt over Kattegat.

På kveldene serveres det en treretters meny med sesongens råvarer og hver morgen venter en frokostbuffé med hjemmebakt brød, hjemmelaget Nutella og marmelader.

Dobbeltrom fra rundt 2500 kroner.

Tips: Liker du interiøret på Helekilde kan det være verdt å sjekke ut Sanders, eierens nyåpnede boutiquehotell i København.

SKAGEN: Ruths Hotel har gått fra å være et lite pensjonat til å bli et femstjerners hotell. Foto: Annika Goldhammer

Ruths Hotel i Skagen

Ruths Hotel startet som et enkelt pensjonat på begynnelsen av 1900-tallet og har i senere tid blitt forvandlet til et femstjerners luksushotell med et fint, lite spa og en hyggelig bar. Hotellet ligger i Gammel Skagen, cirka en time nord for Ålborg. Hit kom mange skandinaviske kunstnere på slutten av 1800-tallet for å gjengi det spesielle lyset. I dag er det flott reisemål for kresne tunger som foretrekker gourmet; hotellet har både et franske brasserie av høy kvalitet og en fine dining-restaurant som hører til toppsjiktet i Danmark. I tillegg er frokosten fantastisk.

Dobbeltrom får du fra rundt 1800 kroner.

Tips: Ikke gå glipp av et besøk til Skagens kunstmuseum. I samlingen finner du hundrevis av verk fra kjente Skagen-malere.

STRANDLIV I DANMARK: Hos Villa Vest på vestkysten av Nordjylland bor du i disse vakre omgivelsene. Foto: Niclas Jessen

Villa Vest i Lønstrup

Dette badehotellet er over 100 år gammelt og ligger i den gamle fiskerlandsbyen og kunstnerbyen Lønstrup på vestkysten av Nordjylland. Her venter lyse rom uten TV og telefon, alt for at gjestene kan nyte fred og ro.

Hotellets restaurant serverer lokale råvarer med utsikt over Nordsjøen.

Hotellet er nå stengt for ombygging, og åpner igjen med ti nye rom og kurs- og komferansefasciliteter den 2. juni 2020.

Dobbeltrom med håndvask fra rundt 1200 kroner, og med bad fra rundt 1600 kroner.

Tips: Kunstnerbyen Lønstrup er idyllisk og kan minne litt om Skagen, men med en annen type ro. Her kan du spasere rundt i glass- og keramikkverskteder eller klatre opp sandynene rundt Rudbjerg Knude Fyr.

