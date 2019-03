Dette er verdens beste strender, ifølge Tripadvisor

28.02.19 17:12 | Oppdatert: 28.02.19 21:02

Lei av vinter? Da kan du drømme deg bor til sol og varme mens du leser Tripadvisors liste over verdens 25 beste strender i 2019.

Listen er basert på anmeldelser fra Tripadvisors brukere de siste 12 månedene, og viser de strendene som har fått flest gode anmeldelser.

Selv om mange av de 25 mest populære strendene blant Tripadvisors brukere befinner seg på den andre siden av jorden, trenger du ikke reise så langt for å besøke alle. Åtte av strendene på listen er i Europa, den nærmeste i Storbritannia. Bournemouth beach er på plass nummer 20.

Den beste europeiske stranden ligger i Spania, ifølge Tripadvisors brukere. Det er bystranden i San Sebastian , som er kommer på fjerdeplass blant verdens 25 best rangerte strender.

Spania har ytterligere en strand med på listen. Det er Playa de Ses Illetes på øya Formentera i Balearene.

To greske strender er også med, begge på Kreta: Balos-lagunen på nordsiden av øya og Elafonissi på sørvestsiden.

Tripadvisor har også laget en egen liste over de beste strendene i Europa. Den finner du lenger ned på siden.

Merk deg at rangeringen er baserte på Tripadvisor-brukernes subjektive vurderinger. Det er ingen formelle krav som ligger til grunn for vurderingen, slik som det for eksempel er for å kunne heise miljømerket Blått Flagg.

Listen kan uansett gi næring til reisedrømmen og inspirasjon til ferieplanleggingen.

1) Baia do Sancho, Brasil

Hører til øygruppen Fernando de Noronha, som med sitt sårbare økosystem, står på UNESCOs verdensarvliste. Det er begrensninger på antall besøkende til øygruppen, men de som får komme hit opplever fantastiske strender hvor de kan se både delfiner og havskilpadder. Beste tid: Hele året

2) Varadero bach, Cuba

Stranden med det grønnturkise vannet på Cuba er populær både blant lokalbefolkning og turister. Beste tid: Hele året.

Les hvordan du kan spise og bo hjemme hos Cubanere

3) Eagle Beach, Aruba

Turkis hav, hvit sand og beskrevet som «privat, stille, rolig og fantastisk» av en Tripadvisorbruker. Aruba har for øvrig innført totalforbud mot engangsplast. Beste tid: Hele året.

4) La Concha Beach, Spania

Flott bystrand i San Sebastian. Her kan du også lære SUP – Stand up paddlesurf. Denne baskiske gastronomi-byen har også flest Michelin-stjerner per kvadratmeter i verden. Det er 18 i alt. Beste tid: Juni – september.

5) Grace Bay Beach, Karibia

Hvit sand og varmt hav på øya Providenciales. Kourtney Kardashian er blant kjendisene som har feriert i dette området . Beste tid: Hele året.

6) Clearwater Beach, Florida

USAs høyest rangerte strand i kåringen. Er du heldig, ser du også delfiner her. Beste tid: hele året

7) Spiaggia dei Conigli, Italia

På denne stranden på Lampedusa i Italia er kan det hende at du ser havskilpadder eller skilpaddegg. Beste tid: Mai – september

8) Seven Mile Beach, Caymanøyene

Stranden med korallsand og klart vann på Grand Cayman regnes av mange blant de vakreste i Karibia. Beste tid: Hele året.

9) Playa Norte, Mexico

Denne myke stranden ligger omgitt av palmer i nordenden av Isla Mujeres i Mexico. Beste tid: hele året.

10) Seven Mile Beach, Jamaica

Også øya Negril på Jamaica har en strand som heter Seven Mile Beach. Det er den mest kjente stranden på øya. Beste tid: Hele året.

11) Falesia Beach, Portugal

Hvit og fin sandstrand omkranset av jordfargede klipper i Olhos de Agua ved Albufeira i Portugal. Beste tidspunkt: April – oktober.

12) Prainhas do Pontal do Atalia, Brasil

Denne stranden som er omgitt av fjell, ligger i Arraial do Cabo ved Rio de Janeiro. Beste tid: September – mars

13) Playa de Ses Illetes, Formentera, Spania

Stranden på denne smale sandstripen på Formentera , like ved Ibiza, er populær blant annet på grunn av omgivelsene og utsikten. Beste tid: Mai – september

14) Ka’anapali Beach, Hawaii

2,5 kilometer lang strand i Lahaina, Hawaii. VG reise har tidligere skrevet om flere fantastiske strender på Hawaii. Beste tid: hele året.

15) Balos-lagunen, Kreta

En av Kretas vakreste strender utilgjengelig til ytterst på en halvøy med svært dårlige veier. Den beste måten å komme hit på, er å bli med på dagstur med båt fra Kissamos til Gramvousa og Balos beach. Beste tid: mai – oktober. Men Kreta kan være fin om vinteren også.

16) Radhanger Beach, India

Stranden med både fin, hvit sand og korallrev ligger på øya Havelock i India. Beste tid: November – april

17) Playa Manuel Antonio, Costa Rica

En paradisstrand i Manuel Antonio nasjonalpark. Du må gå i 30 minutter vfra inngangen til nasjonalparken, men det er verdt turen. Beste tid: November – mai

18) Manly beach, Australia

Regnes som den beste stranden i Sydney med avgrensede områder for bading, surfing og shopping.

19) Kelingking Beach, Bali

Denne stranden, kjent for fjellformasjonen som kan lugne på en Tyrannosaurus Rex, ligger på øya Nusa Penida. Beste tid: Hele året.

VG reise har tidligere skrevet om Nusa Penida i denne reportasjen om øyhopping på Bali.

20) Bournemouth Beach, Storbritannia

Du trenger ikke reise lenger enn til England for å komme til en av de verdens beste strender. Bournemouth er også rangert som den beste stranden i Storbritannia. Beste tid: Juli – september.

21) Elafonissi beach, Kreta, Hellas

Kreats kanskje mest kjente strand omtales ofte som Hellas’ svar på Maldivene på grunn av korallsanden med rosaskjær, den utrolig langgrunne stranden det klare vannet. Beste tid: Mai – oktober. Skal du til Kreta til sommeren kan du få inspirasjon fra reisebloggen landsbyloffing på Kreta.

22) Fig Tree Bay, Kypros

Populær strand i Paralimni like utenfor Ayia Napa på Kypros’ sørside. Beste tid: Mai – oktober

23) Surfers Paradise beach, Australia

Surfernes paradis med konstante bølger og rent vann ligger på Gold Coast, Queensland. Beste tid: Oktober – mai.

24) Anse Lazio, Seychellene

Denne billedskjønne stranden ligger på Praslin-øya på Seychellene. Med store granittsteiner på den finkornede sandbunnen er det et fint sted for snorkling. Beste tid: Hele året.

25) Santa Monica Beach, Kapp Verde

Denne 22 kilometer lange stranden med hvit sand ligger på øya Boa Vista. Selv om mange reiser hit virker det ikke trangt fordi det er så stort område.



Europas beste

Hvor mange av disse har du vært på?

1) La Concha Beach, San Sebastian, Spania

2) Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italia

3) Falesia Beach, Olhos de Agua, Portugal

4) Playa de Ses Illetes, Formentera, Spania

5) Balos-lagunen, Kreta, Hellas

6) Bournemouth Beach, England

7) Elafonissi Beach, Kreta, Hellas

8) Fig Tree Bay, Protaras, Kypros

9) Spiaggia di Cala Rossa, Sicilia, Italia

10) Playa de Muro Beach, Playa de Muro, Spania

11) Playa de Cofete, Morro del Jable, Spania

12) Luskentyre, Harris, Hebridene

13) Kleftiko Beach, Milos, Kykladene, Hellas

14) Kleopatra Beach, Alanya, Tyrkia

15) Iztuzu Beach, Dylan, Tyrkia

16) Simos Beach, Elafonisos, Hellas

17) Praua Da Rocha, Portugal

18) Nissi Beach, Ayia Napa, Kypros

19) Tropea Beach, Tropea, Italia

20) Konnos Bay, Agia napa, Kypros

21) Icmeler Beach, Tyrkia

22) Praia do Camilo, lagos, Portugal

23) Plage de Palombaggia, Porto-Vecchio, Frankrike

24) Cala Mariolu, Baunei, Italia

25) Kaputas Beach, Kas, Tyrkia