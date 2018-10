Take-off for verdens lengste sammenhengende flyreise

10.10.18

I kveld klokken 18:40 norsk tid letter SQ22 fra Singapore Changi International Airport. 17 timer og 50 minutter senere skal det splitter nye flyet lande i New York. Det er verdens lengste sammenhengende flyreise.

Til verdens lengste flyreise har Singapore Airlines sikret seg den aller første utgaven av Airbus A350- 900ULR (Ultra-Long-Range).

Det kunne flydd enda lenger enn stekningen fra Singapore til New York. Kapasiteten skal være på over 20 timer i luften. Singapore Airlines ble tidligere i år kåret til verdens beste flyselskap.

I februar 2017 åpnet det som den gang var verdens lengste flyreise på strekningen mellom Qatar og New Zealand. Den ruten strakk seg over ti tidssoner, tok rundt 16 og en halv time, og ble operert av Qatar Airways’ Boeing 777-200LR.

Strekningen mellom Singapore og New York er altså enda lengre.

Avreisetidspunktet fra Singapore er 00:40 lokal tid. Dermed kan passasjerene sove mens de beveger seg de 15.341 kilometerene til Newark Liberty International Airport.

Det finnes ingen trange økonomiklasseseter i dette flyet. Her er det bare to klasser: Business med 67 seter og Premium Economy med 94 seter, totalt 161. Selskapets ordinære Airbus 350 har til sammenligning 300 seter fordelt på tre klasser.

Komforten gjenspeiles i prisene. På Singapore Airlines bookingside var det så sent som i går ettermiddag mulig å kjøpe billetter til dagens jomfrutur. Men selv i siste liten kostet den billigste billetten 2.975,90 singaporsk dollar, det vil si rundt 18.000 kroner.

Til sammenligning fant vi billetter til samme strekning samme dag for 4979 kroner med Jet Airways. Men den tok 27 timer med to mellomlandinger og mindre komfort.

Airbus A350-900 ULR er bredere, høyere under taket, har større vinduer og er mer stillegående enn tilsvarende fly. Det har også en spesiell lyssetting som skal redusere jetlag, og er konstruert på en måte som skal gi bedre luftkvalitet om bord, ifølge produsenten.

Singapore Airlines har foreløpig to fly av denne typen. I tillegg til dette som skal gå på ruten mellom Singapore og New York, kommer et tilsvarende til å gå non-stop mellom Singapore og Los Angeles fra 2. november.

Det er ikke første gang noen flyr non stop fra Singapore til New York. Singapore Airlines har opererte den samme ruten tidligere. Da brukte de en firemotors Airbus A340-500. Dette var ikke effektivt nok til å kunne hindre ruten i å gå med tap, derfor ble den nedlagt i 2013. Det nye flyet har kun to motorer, er mye mer drivstoffeffektivt og større mulighet til å drives lønsomt, ifølge Hegnar.no