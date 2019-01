Tur – retur Syden for under 300 kroner

02.01.19 14:15

Nå kan du fly tur – retur Kanariøyene for 295 kroner. Flybillettene koster med det mindre enn Flytoget.

Et søk på charterselskapenes restplass-sider viser at januar 2019 er som januar de fleste andre år: Etter jul selges flybilletter til Syden for gibortpris. Flytoget fra Oslo S til Gardermoen koster 190 kroner hver vei, altså 380 kroner tur – retur. Flybillettene videre til Las Palmas eller Tenerife kan koste mindre enn det.

Aller billigst er «kun fly» med charterselskapene. Se priseksempler lenger ned på siden.

– Hvis det er ledige seter, senker vi prisene for å fylle flyene. Er det kort tidsfrist, blir prisene lave for å få solgt unna, forklarer informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving.

Hun tror en grunn til at det blir en del ledige flyseter i januar, er at mange har tatt ut ferie i forbindelse med jul og nyttår, og så ønsker de ikke å bruke av de nye oppsparte feriedagene den første måneden i ferieåret.

– Januar kan på mange måter sammenlignes med august: En ferieperiode er over og skolen setter inn. Januar er i tillegg måneden da vareopptellinger og årsoppgjør legger beslag på mange arbeidstagere, sier Siri Røhr-Staff.

Ifølge professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Frode Steen, tjener charterselskapene mer på å selge flyseter til gibortpris enn å fly med tomme seter.

– Et ledig sete tjener de i hvert fall ikke på. I flybransjen er kapasiteten gitt, og ved avgang representerer alle seter null-inntekt. Det er også grunnen til at vi ser sofistikerte fleksible prisingssystem som er laget nettopp for å unngå for mange tomme seter.

– Gitt at de ellers ville måtte ta av med tomt sete, er dermed selv en veldig lav inntekt bra. I tillegg er spesielt charter god på å tjene på tilleggstjenester, alt fra bagasje og taxfree til mat og drikke underveis, slik at total inntjening på kunden blir vesentlig mer enn bare billetten, sier Frode Steen.

Mest ledig til favorittøyene

Det er først og fremst de øyene vi reiser mest til – Gran Canaria og Tenerife – det er flest ledige flyseter nå. På denne tiden av året kan du få gode sommertemperaturer der, men du er ikke garantert sol hver dag. Derfor kan det kan være lurt å innstille seg på ikke å ligge på stranden hver eneste dag. Men det er mye å gjøre på disse øyene. De kan utforskes både til fots, med bil, motorsykkel og med sykkel .

Disse toveis flybillettene fant vi på charterselskapenes egne nettsider 2. januar:

Oslo – Gran Canaria 3. januar, en uke, (Ving) 295 kroner

3. januar, en uke, (Ving) 295 kroner Oslo – Tenerife 13. januar, en uke (Apollo) 898 kroner

13. januar, en uke (Apollo) 898 kroner Stavanger – Tenerife 13. januar, to uker, (Ving) 295 kroner

13. januar, to uker, (Ving) 295 kroner Stavanger – Tenerife 6. januar, en uke (Apollo) 998 kroner

6. januar, en uke (Apollo) 998 kroner Bodø – Gran Canaria 17. januar, to uker (Ving) 395 kroner

17. januar, to uker (Ving) 395 kroner Evenes – Gran Canaria 24. januar, to uker (Ving) 395 kroner

24. januar, to uker (Ving) 395 kroner Evenes – Gran Canaria 3. januar en uke, (TUI) 698 kroner

3. januar en uke, (TUI) 698 kroner Tromsø – Gran Canaria 11. januar, en uke (Ving) 395 kroner

11. januar, en uke (Ving) 395 kroner Molde – Gran Canaria 12. januar, en uke (Ving) 395 kroner

12. januar, en uke (Ving) 395 kroner Molde – Gran Canaria (TUI), en uke (TUI) 948 kroner

(TUI), en uke (TUI) 948 kroner Trondheim – Gran Canaria 11. januar, en uke (Ving) 395 kroner

11. januar, en uke (Ving) 395 kroner Trondheim – Gran Canaria 5. januar, en uke (Apollo) 798 kroner

5. januar, en uke (Apollo) 798 kroner Bergen – Tenerife 20. januar, en uke 495 (Ving) kroner

20. januar, en uke 495 (Ving) kroner Bergen – Lanzarote 4. januar, en uke (TUI) 648 kroner

4. januar, en uke (TUI) 648 kroner Ålesund – Gran Canaria , en uke (TUI) 698 kroner

Også SAS og Norwegian har mange lavprisbilletter denne måneden, men ikke på samme gi-bort-nivå som charter. For både å fly billigst mulig og ha større fleksibilitet enn charterselskapenes en- eller toukersturer, kan du for eksempel kjøpe en toveisbillett med charter, bare benytte utreisen, og fly hjem igjen den dagen det passer best. Norwegian har for eksempel billetter til 653 kroner fra Gran Canaria til Oslo mange dager i januar. Merk at det ikke er mulig å gjøre det motsatt vei: Du kan ikke kjøpe en toveisbillett og bare benytte returen.

Billig med hotell også

Vil du også ha hotell med i pakkeprisen, kommer du langt med rundt 2000 kroner. Disse prisene som er hentet fra charterselskapenes nettsider 2. januar, gjelder når to personer reiser sammen.