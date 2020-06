LANGFOSS: I Etne kommune i Hordaland finnes fossen som er kåret til en av verdens vakreste. Foto: Mette S. Fjeldheim

Topptur ved Langfoss i Åkrafjorden

Det er ikke uten grunn at Langfoss for lengst er kåret til en av verdens 10 vakreste fossefall. Men visste du at den bratte fjellsiden også skjuler en historisk setervei til fjelltoppen over?

Oppdatert nå nettopp

Hun er et skue uten like. Fossen, med sine enorme naturkrefter, har 612 meters fritt fall ned fjellsiden før hun går videre under bilveien og til slutt munner ut i Åkrafjorden.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Helt siden jeg var liten har jeg passert henne på vei til og fra Oslo. Som haugesunder tok jeg henne naturlig nok for gitt. Hun var jo alltid der; trofast, vill og vakker – full av naturens mektige krefter. Nå gjør jeg ikke lenger det.

les også Norsk foss kåret til en av verdens ti vakreste

forrige





fullskjerm neste LANGFOSS: Vill og vakker

Nå hender det ofte at vi stopper bilen akkurat her, ved rasteplassen langs E-134, for å ta henne nærmere i øyesyn på våre turer mellom øst og vest. Og stopper vi ikke der, ruller jeg gjerne bilvinduet helt ned akkurat idet vi passerer Langfoss, vinter som vår.

Hvor kraftig vannføring er det i dag? Hvor mange dråper klarer jeg å fange denne gang? En lang biltur over fjellet får et aldri så lite forfriskende avbrekk på dette vis, med et lite stykke frisk natur servert på gullfat like inn i bilen, på vei øst eller vest.

les også E134 over Haukeli: 5 tips til fine stopp langs veien

forrige





fullskjerm neste HISTORISK STI: Den gamle seterveien starter like ved E-134 og fører gjennom skogsterreng, før vi kommer opp over tregrensen.

Populær rasteplass

Sånn har vi holdt på, tur-retur over fjellet, år etter år. Vi har lekt oss med en naturopplevelse stadig flere utenlandske turister ser ut til å fatte interesse for. Vi har stoppet og stirret, snappet og knipset, i lag med kamera og mobiler fra hele verden. Men kjørepausen har aldri vart lenger enn noen få minutter hver gang, før vi er tilbake på veien igjen.

For de aller fleste stopper for å ta bilder av det kraftfulle fossefallet. De færreste tar seg nok tid til å følge veien gjennom undergangen og videre opp langs den gamle seterveien oppover den bratte fjellsiden. Det er nok ikke så mange som vet om denne muligheten, heller. Men den som tar seg tid og ork, får sin lønn for strevet!

forrige





fullskjerm neste HALVVEIS TIL TOPPEN: Journalist Mette S. Fjellheim ved utsiktspunktet rundt 300 moh.

Til utsiktspunktet halvveis opp

For første gang har jeg selv kjørt ens ærend til akkurat dette stoppestedet langs E-134, med toppturen «Langfoss opp» for øyet. Det er ikke fritt for at det ser litt vel bratt ut, der jeg står ved fotenden av fjellet. Og det er det: en sti fører inn i skogen, oppover langs fjellskrenten.

Det er ikke mye utsikt å få underveis til å begynne med; den delvis steinlagte stien løper mellom høyreiste trær og mose, over røtter og kratt. Men etter de første hundre meterne dukker et skilt opp og varsler et kommende utsiktspunkt. Her, halvveis til toppen, er jeg så tett på fossen som det er mulig å komme. En times tids gange nærmest rake veien opp gir allerede her utsikt over fjord og fjell, isbre og fossefall.

les også «Lille-Trolltunga»: Fjelltoppen du ikke visste om

forrige





fullskjerm neste JO HØYERE, JO BEDRE: Stien starter i skogsterreng, men jo høyere vi kommer opp, jo bedre utsikt blir det.

Til topps ved Varahaugen

Turen kunne fint endt her, så tett på vannføringen og utsikten vi finner der, før retrett tilbake til start. Det ville vært en fin tur i seg selv, det også. Utsikten er det ikke noe å si på! Men vi skal videre, tilbake til den smale sti og helt opp til topps på Varahaugen. Så vi fortsetter oppover i bratt terreng. Vi stopper litt underveis i den varme dagen, for en pust i bakken, en slurk vann og krefter til å gå på igjen.

Omtrent to timer etter at vi startet nesten helt nede ved foten av fjellsiden, er vi oppe ved skiltet som opplyser at jeg er fremme ved målet. Her er det bare å nyte panoramautsikt over Åkrafjorden, med gården Eljarvik, Folgefonna, Mosnes og dalen innover mot Sandvikevatnet som små perler i bildet. En slik utsikt servert til lunsjen er ikke hverdagskost.

PANORAMAUTSIKT: Fra toppen skimter vi Folgefonna isbre, gården Eljarvik og Mosnes Foto: Mette S. Fjeldheim

Praktisk info

Om turen: Turen til toppen som heter Varahaugen er bratt og det er ulendt terreng. Stien følger den gamle seterveien fra gården Eljarvik til Langfoss-stølen, som ligger på platået over Langfoss. Det er ca. 640 meters stigning totalt og vi brukte ca. 4 timer tur-retur inkludert pauser. Det er merket av et utkikkspunkt tett på fossen omtrent halvveis opp til Varahaugen. Dette er en liten omvei fra stien oppover, men anbefales.

Husk: Gå ikke for nær fossen ved utsiktspunktet, der er det glatt og det er sterke krefter i fossen. Husk kamera, nok vann, litt niste og gode sko.

Komme dit: Parkeringsplassen ligger langs E-134 og det tar ca. 1,5 timer å kjøre fra Haugesund og ca. 30 minutter fra Odda. Det er begrenset med parkeringsplasser, samt en kiosk, WC og rasteplass med bord og benker med utsikt mot fjorden.

ÅKRAFJORDEN: Det er ikke noe å si på utsikten over Åkrafjorden Foto: Mette S. Fjeldheim

Tre tips til området

Åkrafjordtunet tilbyr overnatting, matservering og en dagligvare med godt utvalg i lokalmat. Ligger omtrent fem minutter med bil unna, langs E-134

Om sommeren er det tilbud om en times fjordcruise fra Langfoss kai, eventuelt Fjæra kai.

Via Ferrata Kyrkjeveggen ved Fjæra er ny i 2019 og omtales som landets høyeste Via Ferrata.

forrige





fullskjerm neste LÅTEFOSS: Like utenfor Odda.

Fosser i Norge

Hele ni av verdens 20 høyeste fossefall ligger i Norge, og Langfoss er en av disse.

Her er tre andre flotte fossefall i vest:

Låtefoss ligger like ved Rv 13 inn til Odda og har en fallhøyde på 165 meter

Vøringsfossen ligger ved nasjonal turistvei Hardangervidda, der fallhøyden er på 182 meter rett ned i Måbødalen

Svandalsfossen ligger rett før Saudasjøen langs Nasjonal turistvei Ryfylke og har et fall på til sammen 180 meter

Publisert: 23.08.19 kl. 15:54 Oppdatert: 22.06.20 kl. 08:44

Mer om Topptur Fjell Natur Hordaland Etne Friluftsliv Norgesferie

Fra andre aviser