19.06.19 09:15

Mellom Støren og Bodø krysser toget 11 lakseelver. Følg skinnene til lakseeventyret.

Tenker du at laksefiske er en rikmannssport forbeholdt engelske lorder og kongelige?

Riktig nok er det mulig å leie fiskeplass med overnatting og fullpensjon til over 20.000 kroner døgnet. Men du kan ha like stor sjanse til å fange en rugg med vanlig stang og dagskort til 200 – 300 kroner, ifølge Pål Mugaas fra Norske Lakseelver. Og laksen befinner seg bare en togtur unna.

Se oversikt over stasjoner ved lakseelvene lenger ned på siden.

Laks fiskes med sluk, flue eller agn, som regel mark. Hvor stor laks du kan få på kroken varierer fra elv til elv. I de store elvene ligger snittvekten på rundt 4,5 kilo, men hvert år tas det likevel laks som er betydelig større enn det. Sist uke kjempet Robert Martinsen (51) en rugg på 19,7 kilo i land fra Namsen.

Den største kjente laksen i Norge ble tatt på sluk fra båt i Tanaelva i 1928. Den veide 36 kilo.

Laksesesongen varer fra juni og ut august. Hver sommer fisker rundt 80.000 personer laks i norske elver. Har du ikke prøvd selv før, skal du kanskje gi det en sjanse i år? 2019 er nemlig det internasjonale villaksåret.

– Laks fødes i elven og drar til havet for å ta til seg næring når den er fra ett til fire år gammel. Etter ett til fem år i havet kommer den tilbake til den samme elven som den ble født i for å gyte, forklarer Pål Mugaas.

I disse elvene kommer laksen mellom Støren og Bodø:

Gaula: Ta toget til Singsås, Støren eller Melhus

Gaula er en av Norges beste storlakselver og det tas godt med fisk i hele elven. Frem til slutten av juni er det best fiske i elvestrekket nedenfor Gaulfossen, men utover sommeren går laksen videre, helt opp til Haltdalen. Det er lett tilgjengelig fiske i øvre områder. Der koster dagskort fra 320 kroner og kjøpes på Inatur.no. Det er mange private fiskekort-tilbydere i Gaula.

Nidelva: Ta toget til Trondheim

Etter Gaula krysser toget Nidelva i Trondheim. Her kan du gå midt i bykjernen og kaste med sluk eller flue. I denne elven er det også muligheter for å ta stor laks. By-fiskekortet koster bare 150 kroner per døgn, og selges via Inatur.no. Nettside Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA) her.

Stjørdalselva: Ta toget til Værnes / Stjørdal

I Trondheim går du om bord i Nordlandsbanen og kjører videre mot nord. Ved flyplassen på Værnes krysser togskinnene Stjørdalselva, en av landets beste fiskeelver. Her kan du få gode fisketilbud på Stjørdal Jeger og fiskerforbunds områder. Vil du lenger opp i elven blir du med toget til Meråker. På turen kan det godt hende du får øye på en fisker som sliter med en skikkelig rugg i Stjørdalselva .

Verdalselva: Ta toget til Verdal

Toget fortsetter nordover og passerer Verdalselva. Fisket her har tatt seg opp de siste årene, og i slutten av jukli er det mulig å kombinere laksefiske med en tur innom Stiklestadsspelet. Fiskekort koster fra 200 kroner per døgn i Verdalselva .

Steinkjerelvene: Ta toget til Steinkjer

I Steinkjer krysser toget tre lakseelver: Ogna , Byaelva og Figga . Elvene var smittet med lakseparasitten Gyrodactylus salaris i hele 34 år, men den ble utryddet i 2014. Deretter ble elvene reetablert med laks fra genbank, noe som sikret at den stedegne stammen kom tilbake. Fiskekort fra 200 kroner er tilgjengelig gjennom Inatur.

Namsen: Ta toget til Grong

Så kjører toget gjennom hjembygda til Snåsamannen, før det krysser Namsen ved Grong. Her tar sportsfiskerne årlig et tyvetalls tonn med laks. Mange av dem veier godt opp mot, eller over 20 kilo.

– Har du fått en slik på kroken, vil du nok aldri glemme det, lover Pål Mugaas fra Norske Lakseelver.

– Det er mye adrenalin! Føles veldig bra, sier Remi Keiseraas, som tok en rugg på rundt ti kilo i fjor, den første sesongen han prøvde ordentlig laksefiske.

Det er mange fine fiskeplasser fra Namsos og opp til Fiskumfoss, og i sideelvene Sanddøla , Bjøra og Søråa . Spesielt Bjøra er kjent for stor laks, og her fisker også Kong Harald. I Namsen kan du leie båt med egen roer, og det er mulig å overnatte i en jernbanevogn som står på en bro over elven på den nedlagte Namsosbanen.

Vefsna: Ta toget til Mosjøen

Toget kjører videre inn i Nordland og følger majestetiske Vefsna fra topp til utløpet i fjorden ved Mosjøen. Vefsna har også vært smittet av Gyrodactylus salaris, men er friskmeldt og fisket åpnet i fjor. Det er lett tilgjengelig fiske i store deler av elven, og gode muligheter til å få storlaks. Sesongen i Vefsna åpnet lørdag 15. juni.

Fusta: Ta toget til Drevvatn

Etter Vefsna passerer toget Drevja og Fusta. Fusta er nå åpen for fiske igjen etter å ha vært stengt på grunn av lakseparasitt. Den er et godt alternativ til hovedelven Vefsna om du ønsker en mindre elv og lettere redskap.

Ranaelva: Ta toget til Mo i Rana

På veien videre passerer toget først Røssåga ved Korgfjellet, før det ankommer Mo i Rana, der Ranaelva renner ut i fjorden. Vanligvis er det godt laksefiske her, men i år er Ranaelva stengt for fiske fordi den ikke er friskmeldt for lakseparasitt.

Saltdalselva: Ta toget til Røkland eller Rognan

Toget fortsetter gjennom Dunderlandsdalen og over Saltfjellet, før det følger Saltdalselva nedover mot Rognan. Her er det vakker og vill natur rett utenfor togvinduet. Saltdalselven har flott laksefiske, i tillegg er sjøørreten kjent for å være ekstra stor her. Fiskekort koster fra 300 kroner per døgn.

Etter Saltdalselva fortsetter toget nordover mot Fauske, og videre til endestasjonen Bodø.

Sørgående

Det er også mulig å ta toget til lakseelver sør i landet. På strekningen Stavanger–Kristiansand og Kristiansand–Oslo passerer toget flere flotte elver. Kilde: Norske Lakseelver