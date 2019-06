Hit bør du reise i juli

04.06.19 15:53 | Oppdatert: 04.06.19 21:32

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Juli er måneden da de aller flest av oss har fri, og de aller fleste ferierer i Skandinavia, Hellas eller Spania. Det betyr likevel ikke at du må gå i flokk.

Selv om du er i Platanias på Kreta, eller Alcudia på Mallorca, trenger du ikke bevege deg langt utenfor turistkonsentrasjonen før du finner rolig landsbyliv. Få inspirasjon i reisebloggen Landsbyloffing på Kreta. Og selv om du har betalt for all inclusive på hotellet, kan du gjerne gå utenom restaurantbuffeene av og til og besøke noen av de lokale familietavernaene i stedet.

Mona Langset er ansvarlig for VG reise. Her gir hun sine reisetips for juli måned.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Selv kom jeg helt tilfeldig over en liten familietaverna på Korfu siste uke. Den lå et par hundre meter bortenfor en av de virkelig store familieresortene med full all-inclusivepakke .

Inne i den lyseblå bygningen ved veien var det to bord. Begge var opptatt. Sjefen, Yannis, sa at han kunne hente et ekstra bord til meg hvis jeg ville sitte der inne. Eller jeg kunne gå ned til sjøen, på baksiden av huset.

Jeg valgte det siste. Der nede sto det også to bord, under et oliventre med hvitmalt stamme. Mens det var trafikkstøy ved veien, var det helt stille her. Eneste lyden var bølgene som slo mot stranden og fuglene som sang før solen gikk ned. Yannis hadde ingen meny. Jeg fikk det kona hans, Katerina, hadde laget den kvelden. Det var stekt kylling- og svinekjøtt, gresk salat, tzatziki, potetsalat, oliven og ferskt brød. Det, og en stor flaske gresk øl, kostet ni euro.

Familiehoteller

Selv om opplevelsen ved den lille tavernaen var en god pustepause på en travel jobbreise, fraråder jeg ikke store familiehoteller. Har du barn i den rette alderen er det et genialt sted å tilbringe en ferieuke eller to. På slike hoteller ligger alt til rette for at barna får nye ferievenner, foreldre kan delta i et stort utvalg sportsaktiviteter, og hele familien kan bade og gjøre ting sammen. Da min egen sønn var fire-fem år gammel elsket han Bamse på TUI-hotellene og Lollo og Bernie hos Ving (I dag har også Apollo fått skandinavisk barneklubb). De levende maskotene dukker opp ved bassenget og restaurantene, og er hovedpersonene i de gjennomførte barnekonseptene.

Annonse fra: Disse hotellene har barnebasseng og barneklubb

Det skjer ting nesten hele tiden på disse hotellene, og to timer om dagen kan barna være i barneklubben uten foreldre. Siden jeg har sett flere slike klubber på nært hold, har jeg sett mange glade barn med klovnesminke, tigeransikt, sjørøverklær og stjerner i øynene. Men jeg har også sett tårer når foreldrene har gått fra dem. Husk at barneklubben skal være noe barna har lyst til selv, og ikke først og fremst to barnefrie timer for mor og far.

Skandinaviske opplevelser

Men du må jo ikke absolutt reise til Syden i juli. Vil du ha palmestrender, får du det også i Skandinavia . Både i Frederikshavn, Helsingborg og Kristiansand settes det ut palmer, som oppbevares innendørs om vinteren, på strendene.

Det svenske svaret på Vy, SJ, arrangerte tidligere i år en avstemning om de beste kortreiste alternativene til utenlandsreiser i sommer. Den krystallklare Trollsjön med isbrevann i Kiruna kommune, vant. Svenskene mente at den var et godt alternativ til Gardasjøen i Italia. Trollsjøen ligger like ved grensen til Norge, en times togtur fra Narvik.

Sverige er jo vårt nest-nærmeste ferieland, og et herlig sted å være om sommeren. Særlig langs kysten. I Bohuslän, på strekningen mellom norskegrensen og Göteborg ligger de lune vikene, koselige småbyene og trivelige overnattingsstedene tett. Mange nordmenn kommer hit på båtferie, men du kan også utforske området med sykkel eller bil, på sjarmerende småveier. Sving innom Grebbestad, Strømstad og Smögen, og ikke minst fredelige Fjellbäcka, som har blitt kjent som Sveriges blodigste sted, etter alle romanene til krimforfatteren Camilla Läckberg.

Annonse fra: Sjekk disse hytteidyllene i Bohuslän

Norske fjellturer

Juli er også den beste tiden for ferier i eget land. Ikke minst hvis du er glad i friluftsliv.

Sjelden ser du stoltere smil enn når en smårolling har gått til toppen av et fjell. VG reise har nylig skrevet om lette fjellturer som både familiens yngste og aller eldste kan klare.

Men landet vårt er også fullt av mer utfordrende fjellturer, for eksempel i Sunnmørsalpene der Storslagne Slogen byr på vill natur, og fantastisk utsikt. Besseggen, Galdhøpiggen og Preikestolen er også flotte turer som du kan klare selv om du ikke profesjonell fjellklatrer. Men du bør være i høvelig god form.

En fjelltur som seiler opp som en av de nye favorittene nå, er Romsdalseggen . Turen tar seks til ni timer avhengig av været og din fysiske form, og gir garantert mange gode anledninger til å ta skrytebilder for sosiale medier.

Men disse populære fjellene vil – i likhet med de populære Syden-reisemålene være ganske fulle av folk i juli. Slik er det i måneden da de aller fleste av oss har ferie. Søker du i stedet skogens ro, kan du faktisk ta med deg teltet eller hengekøyen ut i marka rundt de største byene. Gå litt unna stien, så kan du få en fin og rolig natt mellom trærne.

Vil du bo mellom trærne, men med faste vegger rundt deg, er tretopphytter et alternativ. Det er mulig stadig flere steder i landet. Les om noen av dem her.

Annonse fra: Sjekk ledige hytter i Norge her

Er du derimot interessert i å treffe noen, kan du merke deg følgende: Turistforeningens hytter i Rondane har stor overvekt av kvinnelige gjester, mens hyttene i Jotunheimen har stor overvekt av menn. VG reise har tidligere skrevet om at mange drar på sjekketur i feil fjell. Så da vet du hvor du skal gå hvis det er turgåere av det ene eller andre kjønnet du er interessert i å bli, kjent med.

Har du et håp om en sommerromanse, kan festivaler og konserter også være et bra sted. Det skjer mye i juli. Her er et lite utvalg:

Juli-festivaler

Kongsberg jazzfestival: Norges største jazzfestival, fra 3. til 6. juli. Blant årets artister er Madrugada, Sigrid, og Take 6, sistnevnte med Acapella i verdensklasse.

Kristiansand, Palmesus: Rundt 40.000 festglade mennesker deltar på Skandinavias største strandfest på Bystranda i Kristiansand. I år er festen den 5. og 6. juli. Når stranden stenger rundt midnatt, flyttes festen opp i bykjernen. Blant årets artister er Marshmello, Tiësto, Alan Walker, Unge Ferrari og Sigrid (her også)

Vinstra: Country Music Festival: Hit kommer blant andre det amerikanske jentebandet Farewell Angelina. Blant de norske artistene er Staut, Vassengutane og Bøgdabråk. Mercedes-Benz skal tradisjonen tro sørge for liv og god stemning på trailercampingen. Festivalen er fra 3. til 7. juli.

Seljord: Countryfestivalen: Staut og Vassendgutane kommer også hit, pluss en rekke andre norske band. Blant de utenlandske artistene er amerikanske Paul Overstreet og svenske Hometown Marie. Også her blir det en egen trailercamping for dem som er interessert i de aller største kjøretøyene. Festivalen er fra 24. til 28. juli

Lakselv: Midnattsrock. Verdens nordligste utendørs musikkfestival går av stabelen fra 11. til 14. juli, bokstavelig talt døgnet rundt. Blant årets artister er Alan Walker, Gåte, Nico & Winz, Onkl P og ISÁK. bandet til Stjernekamp-vinner Ella Marie Hætta Isaksen. .

Kåfjord: RidduRiddu: Den internasjonale urfolksfestivalen i Kåfjord skjer fra 10. til 14. juli i år. Blant trekkplastrene i år finner vi Ghanas store popstjerne Wiyaala. I tillegg kommer blant andre Ruben og ISÁK.

Molde: Moldejazz fra 15. til 20. juli. Europas nest eldste jazzfestival, har holdt det gående siden 1961. Blant årets artister er Highasakite, Dagny, Madrugada, Gåte, Adam Douglas, Luke Elliot, Hot Club De Norvège.