Slik øker sjansene for å overleve en flyulykke

20.11.18 22:46 | Oppdatert: 20.11.18 23:05

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Risikoen for å miste livet på en flytur er mikroskopisk. Men ennå så liten den er, finnes det ting du kan gjøre for å minske risikoen ytterligere.

Flyr du fra Oslo til Trondheim med hvilket som helst flyselskap, hvilken som helst dag, er risikoen for at du skal styrte 1 til 2.675.590. Statistisk sett betyr det at du må fly den samme ruten hver eneste dag i 7330 år for at det skal være en reell risiko for flyet du sitter i, faktisk faller ned, skriver ABC nyheter, som har testet en app som regner på akkurat dette.

Like fullt: Det finnes forholdsregler du kan ta for å overleve dersom det fatale skulle skje. Reader’s Digest har laget en sjekkliste . Ifølge flyger og luftfartsekspert Per Julius Helweg, har den absolutt mye for seg.

Annonsørinnhold Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Setevalg

Den sikreste delen av flyet er bak vingene. En studie magasinet Popular Mechanics gjorde av 20 flyulykker fra 1971 til 2007, med både døde og overlevende passasjerer, viste at de som satt i bakre del av kabinen hadde 69 prosent sjanse for å overleve, mens de som satt på førsteklasse foran i flyet bare hadde 49 prosent sjanse. Flere senere studier har bekreftet den samme tendensen: Det er tryggest å sitte bak i flyet, skriver The Telegraph.

Sitter du i tillegg i nærheten av nødutgangen, har du større mulighet for å komme deg raskt ut ved en evakuering.

– De fleste ulykker inntreffer under landing og avgang, og da tåler gjerne halepartiet og midtseksjonen mer støt. Du er aller tryggest i midtgangen bakover fra midten av flyet, sier Per Julius Helweg til VG.

Håndbagasjen

Flybesetningen ber deg alltid om å holde midtgangen fri for bagasje. Grunnen er enkel: I tilfelle evakuering skal ikke vesker og bager blokkere rømningsveiene.

Dersom flyet må evakueres, lar du håndbagasjen bli igjen, uansett hva den inneholder. Tiden du bruker på bagasje kan bety forskjellen på liv eller død.

– Håndbagasjen skal være liten. Og den skal alltid bli igjen på flyet ved evakuering, sier Helweg.

Nødlandingsposisjon

Den sikreste måten å sitte ved en krasjlanding, er nødlandingsposisjonen som er illustrert på sikkerhetskortet i lommen på setet foran deg: Føttene godt plantet på gulvet og hodet bøyd mot knærne eller seteryggen foran. Flere studier viser at passasjerer har overlevd flyulykker nettopp fordi de har sittet på denne måten, skriver The Telegraph.

– Beskytt deg selv ved å sitte sammenkrøpet, men følg også med på hvordan og hvor flyet til slutt stopper, slik at du kan evakuere tryggere, oppfordrer Helweg.

Sitt fastspent

Ifølge Reader’s Digest har en simulatortest utført av Boeing i 2015, vist at de som både satt sammenkrøpet som beskrevet over, og brukte sikkerhetsbelte, hadde den største sjansen for å overleve et krasj.

Men reisehåndbokforfatter Odd Roar Lange skriver at den viktigste grunnen til at du skal ha beltet på deg under hele flyturen, at du kan bli alvorlig skadet av turbulens.

– Sitt alltid fastspent, uansett, sier Per Julius Helweg til VG. .

– Selv under parkering blir folk alvorlig skadet om de åpner beltet og reiser seg.

Trykkfall

I samme sekund oksygenmasken faller ned fra luken over deg, skal du ta den på. Mangel på oksygen kan gjøre deg bevisstløs i løpet av 20 sekunder. Det er grunnen til at du alltid skal ta på din egen maske før du hjelper andre. Du kan ikke hjelpe noen hvis du ikke puster.

Bekledning

Det sikreste å ha på deg i fly er flammehemmende klær. 68 prosent av alle dødsfall i forbindelse med flyulykker skjer på grunn av brann etter at flyet har truffet bakken, og ikke i selve krasjet, skriver Scientific American.

Derfor: La være å ta på deg lettantennelige syntetiske klær av polyester eller nylon. Bruk i stedet naturlige materialer som ull og bomull. Det er også lurt å ha lange bukser, for eksempel jeans, og langermet genser for ekstra beskyttelse mot flammer og skarpe gjenstander.

– Om turen går over landskap med lave temperaturer, bør du ha på deg ytterklær under avgang og innflyging. Når flyet er på marsjhøyde eller turen går i varmt klima, kan du kle deg lettere, sier Per Julius Helweg.

Fottøy

– Behold skoene godt festet på så lenge flyet er på bakken, og under avgang og innflyging. De er ditt viktigste evakueringsplagg, sier Helweg.

Reader’s Digest påpeker at de beste skoene på flyturen er de du aldri trenger å ta av deg. Løse flip-flopper kan være til hinder ved evakuering, og høyhælte sko kan både føre til at du snubler, og ødelegge den oppblåsbare nødutgangssklien. Det beste er å ha på et par komfortable joggesko hele tiden. Løse sko kan komme i veien for andre passasjerer og hindre din egen bevegelighet.