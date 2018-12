Hit kan du reise i 2019

Reisegleden kan ingen ta fra oss, selv om vi også bekymrer oss over følgene av mye flytrafikk og overturisme.

Å reise utvider horisonter og skaper forståelse mellom mennesker. Vi skal ikke slutte med det. Men det går an å være bevisst når det gjelder både valg av reisemål, fremkomstmiddel og formål.

Her er noen forslag til hvor du kan legge ferien i 2019:

NAMIBIA

Å gjøre frivillig arbeid i ferien gir en unik mulighet til å bli kjent med andre kulturer, og samtidig gjøre noe nyttig.

Mange steder er det lagt til rette for at frivillige kan gjøre en innsats for skadede ville dyr. Et populært frivillig-prosjekt er gården Noah's Ark i Harnas Wildlife Foundation i Namibia , hvor Angelina Jolie er høy beskytter.

Her kan du jobbe frivillig i to uker, men de fleste jobber i fire til seks, og noen inntil et helt år. Det er ikke nødvendig med erfaring med dyr fra før. De frivillige medarbeiderne jobber med alt fra mating av dyr til vedlikehold av gården.

De fleste frivillige er kvinner i begynnelsen av 20-årene, men alle aldre kan delta, også barnefamilier.

Det finnes mange tilsvarende steder i verden. Atlantis Utveksling, Projects Abroad, X-plore og STA Travel formidler frivillig-arbeid fra Norge.

NB: Det er ikke gratis å jobbe frivillig. De frivillige organisasjonene har også behov for inntekt. De fleste steder betaler du en avgift som kan variere fra 4000 til 25.000 per måned. Da er mat og innkvartering inkludert.

HELLAS

Hellas er et av nordmenns favorittferieland om sommeren. Hva med å kombinere ferien i år med å hjelpe noen som virkelig trenger det?

Den norske organisasjonen Dråpen i Havet har stort behov for frivillige i sitt arbeid med flyktninger på øya Lesvos, i Nord-Hellas og Athen-området. Arbeidet består blant annet i utdeling av mat og hygelienertikler til flyktninger, samt undervising og aktiviteter for barn og voksne. For å bli frivillig må du være fast giver til organisasjonen, 100 kroner per måned.

Du kan også bidra til organisasjonen Archelons arbeid for å redde havskilpadder. Der er det behov for frivillige medarbeidere på redningsstasjonene ute på strendene, og på skilpaddesykehuset i Athen .

De fleste frivillige hos Archalon er studenter mellom 18 og 25 år, men det er åpent for alle aldre. Ute på øyene er også barn fra og med åtte år velkommen i følge med voksne.

Perioden som frivillig kan kombineres med å være vanlig turist før eller etter. Er du for eksempel i Athen , får du både storbyliv og strandliv på samme sted, og kan ta trikk fra sentrum til stranden.

INTERRAIL

Før i tiden, før lavprisflyselskapene gjorde sitt inntog, var interrail det eneste alternativet for ungdom som ville oppleve Europa. Med tiden ble det både billigere og enklere å fly, og interessen for interrail dalte . Men nå har det tatt seg opp igjen, blant annet fordi flere velger en mer miljøvennlig måte å reise på. Og fordi flere tenker som togbokforfatter Atle Nilsen, som vi skrev om i november:

– Å fly er forflytning. Plutselig er du på et annet sted, kanskje i et annet land og i en annen tidssone. Greit nok, det går fort og effektivt. Men jeg foretrekker tog. Da kan jeg finne roen, lese, skrive, spise, sove, se på utsikten

Det er mange år siden interrailbilletter bare var for ungdom. Nå selges det ungdomsbilletter for dem som er mellom 12 og 28 år, og voksenbilletter for dem som er over 28. Seniorer over 60 får rabatt.

I dag reiser godt voksne på interrail for å friske opp gamle ungdomsminner. Men da er ryggsekken gjerne byttet ut ned trillekofferter, og ungdomsherberger byttet ut med hotell.

Hver voksen interrailer kan også ta med seg to barn eller barnebarn inntil 12 år gratis på sin billett.

NORDLANDSBANEN

Tar du Nordlandsbanen fra Trondheim til Bodø kan du glede deg over en av verdens vakreste togreiser. Toget passerer gårder, skoger, elver og fjell – og polarsirkelen – før den ender opp i Bodø. Derfra kan du ta ferge videre til Lofoten, eller Hurtigruten helt til Kirkenes, om du vil.

Dette er Norges lengste jernbanestrekning, 726 kilometer lang. Turen fra Trondheim tar ni timer hvis du ikke går av på en av de 42 stasjonene underveis, for så å kjøre videre med et senere tog. Det går to tog i døgnet, et på dagtid og et nattetid. På nattoget er det mulig å kjøpe sovekupe

Tar du toget helt fra Oslo, bruker du rundt 18 timer til Bodø, inkludert togbytte i Trondheim.

Reiser du om vinteren, kan du være heldig og se nordlys på turen. Ser du det ikke fra toget, kan du jakte på det i Bodø. Toppen av Rønnvikfjellet – uten forstyrrende lyskilder – et bra utsiktspunkt hvis du oppsøker det alene. Du kan også være med på nordlysjakt med lokalkjente guider som tar deg med dit hvor nordlyset synes best akkurat den kvelden

I Bodø kan du også oppleve verdens sterkeste tidevannsstrøm, Saltstraumen, på nært hold. Og kanskje du ser havørn. Bodø har den største tettheten av havørn i verden.

BEIJING

Fly forurenser aller mest under takeoff og landing. Derfor er det bedre å fly direkte, hvis du først skal fly. Nye fly forurenser mindre enn gamle, derfor er det interessant at Hainan Airlines åpner historiens første direkterute mellom Oslo og Beijing , våren 2019. Den skal flys med et av selskapets nye A330-300.

Reiser du til Beijing, kan du oppleve stedene du tidligere har lest om i nyhetene og historiebøkene: Den himmelske freds plass, med Mao Zedongs mausoleum. Den himmelske freds port, ved inngangen til Den forbudte by, som i virkeligheten er det 720.000 kvadratmeter store keiserpalasset fra Ming- og Qing-dynastiene. Navnet kommer av at området var avstengt for vanlig folk.

Du kan gå på Den kinesiske mur, som ligger like utenfor byen. Du kan shoppe falske merkeklær, ekte perler eller fin silke. På matmarkedet kan du kjøpe stekte slanger, biller og skorpioner.

Du kan også ta den spektakulære stadionbygningen fra OL i 2008 i nærmere øyesyn. Den har blitt et av byens mest kjente landemerker.

ALBANIA

Dette blir sannsynligvis den raskest voksende turistdestinasjonen for nordmenn fremover. Så reis dit mens det ennå er et ungt turistland. Det er annerledes, sjarmerende og fortsatt veldig billig .

Inntil for 30 år siden var Albania hermetisk lukket. Innbyggerne visste lite om vesten, annet enn det de ble fortalt om at USA var den «store stygge ulven.»

Selv om landet har vært igjennom en rivende utvikling de siste årene, er det fortsatt synlige tegn på den kommunistiske fortiden, blant annet i Enver Hoxhas 750.000 jern- og betongbunkere overalt.

Albania ligger forlengelsen av Hellas i nord, og naturen ligner mye på den greske. Landet blir ofte sammenlignet med Hellas før turistene kom dit. Men nå kommer turistene også til Albania. Apollo var først ute. Allerede i 2016 begynte de å tilby Albabniacharter til norske turister som fløy direkte til Korfu og tok ferge over til badebyen Saranda. Sommeren 2019 kommer også Ving til å tilby dette, mens Apollo i tillegg vil fly direkte til hovedstaden Tirana fra Oslo, Bergen og Stavanger. Norwegian flyr også direkte fra Oslo til Tirana.

VIS

«Mamma Mia 2» ble spilt inn her i fjor. I filmen forestiller Vis den greske øya «Kalokairi.» Men i virkeligheten er Vis kroatisk, og ligger ytterst av de bebodde øyene i Adriaterhavet utenfor Split.

I likhet med Albania var også Vis stengt for utlendinger i mange år. Helt fra andre verdenskrig og frem til Jugoslavia gikk i oppløsning i 1992, var den marinebase for den jugoslaviske hæren. Mange av de innfødte ble tvunget til å flytte da. Dermed fikk vegetasjon og dyr leve sitt eget liv. Her har det ikke skjedd noen stor utbygging av turistindustrien. Den dag i dag er det bare to hoteller og en håndfull bed & breakfast. De fleste turistene overnatter i private hjem som leies ut om sommeren.

Har du sett Mamma Mia 2, vet du hvor idyllisk det er der. Filmen har gjort slik at mange har fått øynene opp for dette ytterpunktet i Adriaterhavet.

Kroatias største hotellkjede har signalisert at den ønsker å satse på hotellutvikling her. Da blir det sannsynligvis flere fire- og femstjerners hotellsenger. Men det får du også på alle naboøyene. Reis til Vis før den blir for lik naboøyene som har hatt turister i mange år allerede.

NAPOLI

Norwegian åpner ny sommerrute fra Oslo til Napoli i midten av juni. Dermed blir det kort vei til byen der Elena Ferrantes hovedpersoner i «Mi briljante venninne» vokste opp. Bøkene med handling fra 1950-tallets Napoli og frem til i dag, har blitt enda mer aktuelle med HBOs nye TV-serie der norske Elisa del Genio (11) har en av hovedrollene.

Napoli er også kjent som pizzaens fødested. Reiser du dit, må du ikke gå glipp av pizzaen som italienerne selv gjerne reiser i timer for å spise; Den som lages på Pizzeria da Michele (Via Cesare Sersale, 1) i sentrum av byen. Stedet er så populært at det må ha kølappsystem for kundene. Her har de bare to sorter på menyen: Marinara og Margeritha, de to pizzaene Napoli har fått EU-beskyttet som «garantert tradisjonell spesialitet.»

I Napoli kan du kombinere storbyferie med strandferie. Du kan reise til øyene Ischia eller Capri med båt, eller ta båten til Sorrento lenger sør på fastlandet.

Byen er også et godt utgangspunkt for fjellturer ved Amalfikysten. Den samme kysten er i tillegg fin å reise med tog. Den britiske avisen The Guardian anbefaler strekningen fra Napoli til Palermo, der toget går langs kysten ned til Italias «tå» og med ferge over til Sicilia .

FLÅM

I sommer åpnet Nordens lengste og råeste zipline, på hele 1381 meter, her. Den går parallelt med Nordens bratteste togstrekning, Flåmsbana. Dermed er det mulig å kombinere den legendariske togturen med sug i magen og vind i fjeset, i 100 kilometer i timen nedover fjellsiden. Det er også mulig å sende sykkel med ziplinen, slik at du kan legge opp til tog, zip og sykkel på samme dag.

Ziplinen starter på Vatnahalsen (820 meter over havet). Kommer du med Bergensbanen til Myrdal, kan du gå 15 minutter i retning Vatnahalsen stasjon, eller ta Flåmsbana dit. Derfra er det bare et par minutter å gå til utsprangspunktet ved toppen av stupet.

Kommer du syklende på Rallarvegen, går veien rett forbi Vatnahalsen, så da kan både du og sykkelen ta ziplinen ned.

Den ender opp 305 høydemeter lenger nede, ved Rallarrosa Stølsysteri i Kårdalen. Der kan du leie sykkel for å komme deg til Flåm, dersom du ikke har med deg din egen.

Fra Flåm kan du ta Flåmsbana opp til Rallarvegen eller Bergensbanen igjen. Ziplinen åpner 1. mai

BORNHOLM

Du trenger ikke reise langt for å oppfylle drømmen om silkemyke, hvite sandstender i et mildere klima enn vårt. Bornholm har det. Den danske øya ligger øst for Danmark i Østersjøen, mellom Sverige og Polen.

Øya har flere soldager enn resten av Danmark. I tillegg bidrar all granitten på øya til at jorden varmes opp, slik at den får et helt spesielt mikroklima hvor både fiken og typiske middelhavsurter kan vokse. Her dyrkes råvarer som brukes på gourmetrestauranter i København. Også ute på øya er det restauranter i dansk toppklasse.

Sandstrendene er like finkornede og myke som de beste i Syden.

I tillegg har øya en ambisjon om å være Danmarks ledende destinasjon for aktiv ferie. Det er surfeskoler, kiting, havkajakk, terrengsykkel og klatring, for å nevne noe. Kanskje ikke klatring er det du forbinder med Danmark, men klippene og et gammelt steinbrudd har opptil 40 meter loddrette vegger, så dette er også Danmarks ledende klatreområde.