Derfor bør du velge lokal valuta i utlandet

15.07.19 15:15 | Oppdatert: 15.07.19 17:50

Når du tar ut kontanter av minibanker i utlandet skal du alltid velge lokal valuta, selv om flagg, tekst og piler på skjermen vil ha deg til å klikke på norske kroner.

Lokal valuta lønner seg alltid. Forbrukerrådet har tidligere beregnet at nordmenn blir lurt for en milliard kroner i året ved å velge NOK istedenfor lokal valuta i utenlandske minibanker og kortterminaler.

Den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC kaller vekslingstjenesten «legal scam» – lovlig svindel.

VG reises ferierende medarbeider erfarte selv at et utakt på 500 euro ville kostet nærmere 5500 norske kroner i en minibank på Kreta i begynnelsen av juli. Ved heller å velge Euro, ble det bare trukket litt under 5000 kroner fra bankkontoen. Forskjellen var altså nærmere 500 kroner.

– Å velge lokalvaluta på terminal eller i minibanken vil alltid være det billigste alternativet. Når du velger den lokale valutaen når du tar ut penger eller betaler i utlandet, er det din egen kortleverandør – altså banken din – som gjør valutaomregningen. Hvis du betaler med norsk valuta må du ofte betale for en langt dyrere valutakurs. Normalt tilsvarer den et påslag på seks til syv prosent, altså fire gangart så dyrt som betalingskortenes standardkurs, forklarer fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DnB er enig: Det lønner seg alltid å velge lokal valuta når du tar ut penger eller betaler i utlandet, sier hun.

«Hemmelige» gebyrer

Det vanlige når du tar ut kontanter fra en utenlandsk minibank, er at du får oppgitt totalbeløpet i norske kroner. Hvis du velger lokal valuta, får du ikke vite totalbeløpet før du ser det på egen kontoutskrift.

Forbrukerorganisasjoner i flere land – inkludert Norge – har samarbeidet for å få bankene til å vise de reelle kostnadene ved kontantuttak i begge valutaer. Og nå er ting i ferd med å skje.

– EU varslet i 2018 at alle minibanker og kortterminaler skal måtte vise de reelle kostnadene ved de ulike valgene. Dette sa de skulle være fullført innen 3 år, siste frist er 2021. De er ikke i mål enda, så her må forbrukerne fortsatt være bevisste når de betaler i utlandet, og passe på at de velger den lokale valutaen, sier Jorge Jensen.

Hvor skal jeg ta ut penger?

Når valget står mellom minibanken på flyplassen i Norge eller på feriestedet, anbefaler Forbrukerrådet alltid det siste: ta ut kontanter i utlandet. Og velg lokal valuta.

De norske kortutstederne tar gebyrer både for å ta ut valuta i Norge og for å ta ut kontanter i utlandet. Forbrukerrådet anbefaler derfor å sjekke selv hvilke av dine egne kredittkort som har lavest gebyr for å veksle valuta.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB påpeker at selv om valutakursen er høyere hvis du tar ut kontantene i Norge, risikerer du høyere gebyrer i utlandet om du ikke er bevisst.

– Skal du feriere i land som bruker euro, dollar eller pund er kursen ganske lik uavhengig av om du tar ut i Norge eller utlandet. Da kan det være greit å ta ut litt her hjemme for å slippe et overraskende uttaksgebyr i utlandet. Skal du derimot til et land med mer eksotisk valuta som thailandske baht eller tyrkiske lira, får du gjerne en bedre kurs hvis du tar ut på feriedestinasjonen, sier hun. Og legger til:

Det er ikke alle land som tar kort overalt, derfor kan det være greit med litt kontanter før man reiser på ferie.

SEK fremfor NOK

Også på grensehandel i Sverige bør du velge lokal valuta. Når du handler for eksempel på Nordby kjøpesenter ved Svinesund, får du spørsmål om du vil betale med NOK eller SEK når du kommer til kassen.

Når vi ringer administrasjonen får vi beskjed om at ingen kan uttalte seg om hvor mange nordmenn som velger det ene eller det andre, på grunn av ferieavvikling.

Men rådet fra Forbrukerrådet er at du alltid velger SEK når du kommer til betalingsterminalen ved kassen.

Bruk valutakalkulator

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl har ett råd til nå du skal handle i land med en valuta som du ikke kjenner så godt:

– Husk å regne ut hva de faktisk koster. Det kan være fort gjort å se seg blind på pengebruken. Du bør derfor alltid bruke en valutakalkulator for å finne prisen før du betaler.